হিঙ্গলগঞ্জে আক্রান্ত বিধায়ক রেখা পাত্র, গাড়িতে ইটবৃষ্টি-ভাঙচুর !

হিঙ্গলগঞ্জে আক্রান্ত বিধায়ক রেখা পাত্র, গাড়িতে ইটবৃষ্টি-ভাঙচুর !
Attack on Rekha Patra: ঘটনার পর রেখা পাত্র ও তাঁর অনুগামীরা হাসনাবাদ থানায় যান । কিন্তু কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক ৷
Published : October 18, 2026 at 12:44 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 18 অক্টোবর: দুর্গাপুজো মণ্ডপে যাওয়ার পথে আক্রান্ত হলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক রেখা পাত্র ও তাঁর অনুগামীরা । বিধায়কের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়ার পাশাপাশি তাঁকে মারধরেরও অভিযোগ উঠেছে । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে উত্তর 24 পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার পাটলিখানপুর এলাকায় ৷ এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।
ঘটনার সূত্রপাত সম্পর্কে বিধায়ক বলেন, "আমি ও আমার দলের লোক বোরুনহাট অঞ্চল থেকে একটি পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন ও বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি সেরে পাটলিখানপুর এলাকার একটি ক্লাবে যাচ্ছিলাম । পাটলিখানপুর মোড় ক্রস করার সময় আমার নজরে আসে, স্থানীয় একটি বিজেপির পার্টি অফিসের গায়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার (যিনি সম্প্রতি মারা গিয়েছেন) একটি বড় ব্যানার ও ধর্মগুরুর ছবি লাগানো রয়েছে ।"
বিধায়কের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি গাড়ি থেকে নেমে স্থানীয় ছেলেদের ডেকে জানান বিজেপির পার্টি অফিসে এই ধরনের ছবি টাঙানো মানে দেশকে অসম্মান করা এবং অপপ্রচার করা । তিনি স্থানীয় লোকজনকে অনুরোধ করেন, ওই ছবি সেখান থেকে সরিয়ে ঠাকুরঘরে বা ঘরের সামনে টাঙাতে । এই নিয়ে কথা বলার পরেই সেখানে 4-5 জন স্থানীয় মানুষ জড়ো হয়ে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন । রেখা পাত্রের অভিযোগ, সেই সময় উপস্থিত ওই সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁকে এবং তাঁর অনুগামীদের মারধর করেন, মাথায় ও গায়ে ইট মারেন এবং গাড়ির কাচ ভাঙচুর করে । এছাড়া দুর্গা প্রতিমা নিয়ে কটূক্তি করা হয় বলেও তাঁর অভিযোগ ।
ঘটনার পর রেখা পাত্র ও তাঁর অনুগামীরা হাসনাবাদ থানায় যান । তিনি জানান, তিনি কাউকে ফাঁসিয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ করতে থানায় আসেননি । একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেশবিরোধী কাজ ও এই ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই বিষয়ে পুলিশ-প্রশাসনকে সতর্ক করতে এবং বিষয়টি অবগত করতেই তিনি থানায় এসেছিলেন । পুলিশ-প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বলে রেখা জানান । যদিও এ বিষয়ে পুলিশ কোনো মন্তব্য করতে নারাজ ৷ এই ঘটনার জেরে পাটলিখানপুর এলাকায় থমথমে পরিবেশ ।