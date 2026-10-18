পুজো উদ্যোক্তাদের গাফিলতি, পদপিষ্টে মৃত পানিহাটির কল্পনার বাড়িতে গিয়ে মন্তব্য বিধায়কের

পুজো উদ্যোক্তাদের গাফিলতি, পদপিষ্টে মৃত পানিহাটির কল্পনার বাড়িতে গিয়ে মন্তব্য বিধায়কের
Chorbagan Stampede Death: পানিহাটিতে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বিধায়ক রত্না দেবনাথ ৷
Published : October 18, 2026 at 2:20 PM IST
ব্যারাকপুর, 18 অক্টোবর: সপ্তমীর রাতে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হয়নি উত্তর 24 পরগনার পানিহাটির বাসিন্দা 45 বছরের কল্পনা জানার ৷ শনিবার সন্ধেয় উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীনে পদপিষ্টের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তিনি ৷ রবিবার কল্পনার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ ৷ সেখানে মর্মান্তিক ওই ঘটনার জন্য সরাসরি পুজো উদ্যোক্তাদের দায়ী করলেন বিজেপি বিধায়ক ৷
জানা গিয়েছে, শনিবার প্রথম সপ্তমীর সন্ধেয় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন পানিহাটি অশ্বিনী দত্ত রোড এলাকার বাসিন্দা কল্পনা ৷ বাড়িতে তাঁর স্বামী এবং মেয়ে ছিলেন ৷ রাত দশটা নাগাদ হঠাৎই বাড়িতে ফোন আসে ৷ তখনই পরিবার জানতে পারে, চোরবাগানের পুজো মণ্ডপে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কল্পনার ৷ খবর পেয়ে প্রতিবেশীদের কাছে মেয়েকে রেখে কল্পনার স্বামী হাসপাতালে যান ৷ রাতেই প্রশাসনের সাহায্যে কল্পনার ছোট ছেলেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷
কল্পনার মৃত্যুর খবর পেয়ে রবিবার সকালে তাঁর বাড়িতে আসেন পানিহাটির বিধায়ক রত্না ৷ তবে, বাড়িতে এসে কল্পনার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়নি বিধায়কের ৷ স্ত্রী’র ময়নাতদন্তের পর দেহ নিয়ে ফিরবেন বলে হাসপাতালেই রয়েছেন ৷ রাতেই বাঁকুড়া থেকে কল্পনার শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা পানিহাটিতে তাঁদের ফ্ল্যাটে চলে আসেন ৷ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন রত্না ৷
পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার পর বিধায়ক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক ৷ শোনামাত্রই এই এলাকায় যে ক’জন আহত বা নিহত হয়েছেন তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করছি ৷ তাঁদের পরিবারের পাশে রয়েছি ৷ পানিহাটির ফ্ল্যাটের বাসিন্দা কল্পনা জানা গতকাল ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন চোরবাগানে ৷ সেখানেই তিনি দুর্ঘটনায় মারা যান ৷ তাঁর মৃতদেহ হাসপাতালে রয়েছে ৷ সেখানেই তাঁর স্বামী রয়েছেন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি ৷ তবে, অন্যান্য আত্মীয়রা বাড়িতে রয়েছেন ৷ কল্পনার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে দেখা করেছি ৷"
এরপরেই পুজো উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলেন বিধায়ক ৷ তিনি বলেন, "এই ঘটনা মর্মান্তিক, অবশ্যই উদ্যোক্তাদের গাফিলতি রয়েছে ৷ পুলিশ, প্রশাসনেরও গাফিলতি রয়েছে বলেই মৃতের আত্মীয়রা অভিযোগ করেছেন আমার কাছে ৷ কল্পনা জানার যে আত্মীয়রা রয়েছেন হাসপাতালে, তাঁদের সঙ্গে এবং তাঁর ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ তাঁরা যেটা বললেন, ভুলভাল ঘোষণা করার জন্য মানুষ ভীত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিল ৷ যার জেরে এই অঘটন ঘটেছে ৷ মণ্ডপ ভেঙে পড়ার একটা গুজব রটেছিল ৷ যার জেরে মানুষ মণ্ডপের ভিতর দৌড়াদৌড়ি শুরু করে, আর তাতেই এই অঘটন ঘটে যায় ৷"
কল্পনার অস্বাভাবিক এই মৃত্যু নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তাঁর আত্মীয় পরিজনেরা ৷ ঘটনার খবর পেয়ে বাঁকুড়া থেকে কল্পনা জানার পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়রা পানিহাটির বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন ৷ কল্পনার ভাসুর দেবেন্দ্র জানা বলেন, "আমার ভাইয়ের বউ কল্পনা জানা তাঁর ছেলে এবং আরও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে গেছিল সপ্তমীর সন্ধেয় ৷ সেখানেই চোরবাগানে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে ৷ আমরা রাতে খবর পেয়ে চলে আসি ৷"