হাসপাতালে ভর্তি পার্থ, বাথরুমে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী

বাথরুমে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ ব্যথা ক্রমশ বাড়তে থাকায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। গত 3দিন ধরে হাসপাতালেই রয়েছেন তিনি ৷

PARTHA CHATTERJEE ADMITTED HOSPITAL
বাথরুমে পড়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি পার্থ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: তিন বছরেরও বেশি সময় 'জেল-জীবন' কাটিয়ে গত মাসে বাড়ি ফিরেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ তবু স্বস্তি মিলল না ৷ জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরতেই ফের হাসপাতালে ভর্তি হতে হল রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। গত বৃহস্পতিবার বাথরুমে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। বাঁ-হাত এবং পায়ে গুরুতর চোট পেয়েছেন পার্থ ৷ পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার, বেহালা পশ্চিমের বিধায়ককে ভর্তি করা হয় বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে।

আপাতত তিনি চিকিৎসকের নজরদারিতে রয়েছে ৷ এক্স-রে করে দেখা হয়েছে, তাঁর হাড় ভাঙেনি। কিন্তু, চোট বেশ জোরেই লেগেছে বলেই সূত্রের খবর। আগামিকাল কিংবা বুধবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হতে পারে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে ৷

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শর্ত সাপেক্ষে জামিন পান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। 23 জুলাই, 2022-এ এসএসসি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হন তিনি ৷ দীর্ঘ বন্দিদশা কাটিয়ে গত 11 নভেম্বর জেলমুক্ত হন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ তারপর একাধিক সংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে তিনি শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন। বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক সেদিন জানিয়েছিলেন, বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দিয়ে বক্তৃতা দিতে চাই ৷

তবে ইচ্ছা থাকলেই এখনই অধিবেশনে যোগ দেওয়া নিয়ে কিছুটা আইনি ও পদ্ধতিগত জটিলতা রয়েছে। বিধানসভা সূত্রে খবর, প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আনুষ্ঠানিক চিঠি বিধানসভার দফতরে পৌঁছায়নি। এই ছাড়পত্র না-আসা পর্যন্ত তাঁর অধিবেশনে যোগ দেওয়া নিয়ে সংশয় থাকছে।

অন্যদিকে, নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমের মানুষের কাছে বিচার চাইতে যাবেন। চিঠির শেষে তিনি নিজের রাজনৈতিক সত্তার পুনর্গঠনের বার্তা দেন। তিনি লেখেন, "যে মিথ্যা অপবাদে আমাকে দোষী বানানো হয়েছে, তার জবাব আমি কাজের মাধ্যমেই দেব। আমি বেহালার সন্তান, এই মাটি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।" কিন্তু, তাঁর আগেই বাথরুমে পড়ে যান পার্থ ৷ দুর্নীতি মামলায় জেলে থাকার সময় কিছুদিন ধরেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল পার্থকে। তাঁর কিডনির সমস্যা রয়েছে। ক্রিয়েটিনিনের সমস্যা রয়েছে। ফুসফুসেও সমস্যা দেখা গিয়েছিল তাঁর।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে তৃমমূল নেতা কুণাল ঘোষও বাথরুমে পড়ে যান। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকেও হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ৷ তাঁর ডান পায়ে চোট লাগে। সল্টলেকের এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। এরপর অস্ত্রোপচার করা হয়। তাঁকে দেখতে দলের বিভিন্ন নেতারা হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন। কুণাল ঘোষকে দেখতে গিয়েছিলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। চিকিৎসকরা তাঁকে ফিজিওথেরাপি এবং সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি বাড়িতে বিশ্রামে রয়েছেন। এমনকী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও ফোন করে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন।

