রাতভর জেরা, আদালতে তোলা হল বিধায়ক পরেশরামকে ! উদ্ধার 2 লক্ষ টাকা ও 6টি মোবাইল

রাতভর জেরা, আদালতে তোলা হল বিধায়ক পরেশরামকে ! উদ্ধার 2 লক্ষ টাকা ও 6টি মোবাইল
MLA Pareshram das arrested: ধর্ষণের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার তদন্তের সূত্রেই গ্রেফতার ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক। এর আগে তদন্তের প্রয়োজনে সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে ।
Published : November 10, 2026 at 3:18 PM IST
নরেন্দ্রপুর, 10 নভেম্বর: মুম্বই যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দর থেকেই গ্রেফতার ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস । সোমবার সন্ধেয় তাঁকে গ্রেফতার করে বারুইপুর জেলা পুলিশ । রাতভর নরেন্দ্রপুর থানায় পুলিশি হেফাজতে রাখা হয় বিধায়ককে । মঙ্গলবার সকালে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাঁকে আলিপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় । বিধায়কের কাছ থেকে নগদ 2 লক্ষ টাকা এবং 6টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ । ধর্ষণের অভিযোগের তদন্তে এই গ্রেফতারি ঘিরে দক্ষিণ 24 পরগনার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।
সোমবার সন্ধেয় মুম্বই যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক । সেখানেই তাঁকে আটক করে বারুইপুর জেলা পুলিশের একটি দল । পরে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রেফতার করে নরেন্দ্রপুর থানায় নিয়ে আসা হয় । রাতভর থানাতেই রাখা হয় তাঁকে । মঙ্গলবার সকাল থেকেই থানার আশপাশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয় । অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বিধায়ককে আদালতে নিয়ে যাওয়ার আগে থানার বাইরে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশকর্মী। এরপর বিশাল পুলিশি ঘেরাটোপে থানার বাইরে আনা হয় পরেশরামকে । তাঁকে একটি গাড়িতে তুলে আলিপুর আদালতের উদ্দেশে রওনা দেয় পুলিশ । সেই সময় বিধায়ককে এক ঝলক দেখার জন্য থানার বাইরে উৎসুক মানুষের ভিড় জমে । গোটা যাত্রাপথেই নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল ।
এদিকে, বিধায়কের কাছ থেকে কী কী সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে, তা নিয়েও সামনে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য । বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস জানিয়েছেন, পরেশরাম দাসের কাছ থেকে নগদ 2 লক্ষ টাকা এবং 6টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে । তদন্তের স্বার্থে ওই মোবাইল ফোনগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কি না, সেগুলিতে কী ধরনের তথ্য রয়েছে এবং উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে মামলার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা তদন্তের বিষয় ।
উল্লেখ্য, ধর্ষণের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার তদন্তের সূত্রেই ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর আগে তদন্তের প্রয়োজনে সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে । তবে তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে বিমানবন্দর থেকে তাঁর গ্রেফতারি নতুন করে রাজনৈতিক মহলের নজর কেড়েছে । বিশেষত, মুম্বই যাওয়ার পথে তাঁকে গ্রেফতার করার ঘটনা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
বিধায়কের গ্রেফতারির পর থেকেই এলাকায় এবং রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা । একজন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগের তদন্ত কোন পথে এগোয়, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে । তদন্তের প্রয়োজনে বিধায়ককে হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ ।