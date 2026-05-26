12 বছর পর বিডিও দফতরে বিধায়ক, কোটি-কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের নির্দেশ

12 বছর পর বিডিও দফতরে বিধায়ক, কোটি-কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের নির্দেশ
আলিপুরদুয়ার 2 নম্বর ব্লক উন্নয়ন দফতর থেকে দুর্নীতির অভিযোগ ৷ আমলা, আধিকারিক বা নেতা কাউকে রেয়াত না-করার হুঁশিয়ারি ৷
Published : May 26, 2026 at 5:20 PM IST
জলপাইগুড়ি, 26 মে: আলিপুরদুয়ার 2 নম্বর ব্লক উন্নয়ন দফতর থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে কোটি-কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ৷ আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে, বর্তমান বিডিও-কে দুর্নীতির তদন্ত করতে বললেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ ৷ উল্লেখ্য, 12 বছর পর আলিপুরদুয়ার 2 নম্বর ব্লক অফিসে পা রাখলেন কুমারগ্রামের তিনবারের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ ৷ সেখানেই আয়ুষ্মান ভারত-সহ অন্যান্য জনকল্যাণকর প্রকল্প কার্যকর করা নিয়ে বৈঠক করেন তিনি ৷ উপস্থিত ছিলেন বিডিও সন্দীপ ঘোষ ৷
উল্লেখ্য, বিগত দিনে আলিপুরদুয়ার 2 নম্বর ব্লক উন্নয়ন দফতর থেকে পঞ্চায়েত সমিতি বিভিন্ন কাজে কোটি-কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ আর এই দুর্নীতিগুলি আলিপুরদুয়ার 2 নম্বর ব্লক উন্নয়ন দফতরের পূর্বতন আধিকারিক, অর্থাৎ বিডিও-দের বিরুদ্ধে উঠেছে ৷ পাহাড় প্রমাণ সেই দুর্নীতির তদন্ত করতে বলা হয়েছে বর্তমান বিডিও সন্দীপ ঘোষকে ৷
এ নিয়ে বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, "আমি 12 বছর পর বিডিও অফিসে এলাম ৷ আমি বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও আগের সরকারের আমলে আমাকে ডাকা হয়নি বিডিও অফিসে ৷ আমরা (বিজেপি) ক্ষমতায় আসার পর, বিডিও অফিসে ঢুকে বৈঠক করলাম ৷ এলাকায় সমস্যাগুলো শুনেছি ৷ সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমি সরকারের সামনে তুলে ধরব ৷ আলিপুরদুয়ার পঞ্চায়েত সমিতির কোটি-কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে ৷ তাই আমি বিডিও-কে বলেছি সব ক’টা দুর্নীতির তদন্ত করতে ৷ পঞ্চায়েত সমিতিতে পাহাড় সমান দুর্নীতি হয়েছে ৷ দুর্নীতিগ্রস্ত সে আমলাই হোক বা নেতা, কেউ ছাড় পাবে না ৷"
বিধায়ক অভিযোগ করেছেন, "এই দুর্নীতির সঙ্গে আধিকারিকরাও জড়িত আছেন ৷ এই এলাকায় সন্ত্রাস করেছিল ৷ দুর্নীতি কোনওভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে না ৷ কয়েক কোটি হোক বা লক্ষ টাকাই হোক, অনেক অভিযোগের পরেও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেফতার করা হয়নি ৷ পুলিশ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশা রাখছি ৷ সবে ক্ষমতায় এসেছি, প্রত্যন্ত এলাকায় গত 15 বছরে কিছুই হয়নি ৷ পাঁচ বছরে কুমারগ্রামের নামটা চিনিয়েছি ৷ আগামী দিনে কুমারগ্রাম সামনের সারিতে থাকবে ৷ তৃণমূল নেতারা যা যা দুর্নীতি করেছে, সবগুলির তদন্ত করা হবে ৷"
উল্লেখ্য, 2014 সালে কুমারগ্রামের বিধায়ক দশরথ তির্কে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর সেই আসনে উপনির্বাচন হয় ৷ সেই সময় RSP-র টিকিটে প্রথমবার জয়ী হয়ে বিধানসভায় যান মনোজকুমার ওরাওঁ ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জোয়াকিম বাক্সলাকে হারিয়ে বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী হন তিনি ৷ এরপর 2016 সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জেমস কুজুরের কাছে হেরে যান মনোজ ৷ 2021 সালে বিজেপির টিকিটে জয়ী হন মনোজকুমার ওরাওঁ ৷ 2026 সালেও জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছেন মনোজ ৷ আর জয়ী হয়ে প্রথমবার আলিপুরদুয়ার 2 নম্বর ব্লক উন্নয়ন দফতর উপস্থিত হয়েই দুর্নীতির অভিযোগে সরব হলেন বিধায়ক ৷