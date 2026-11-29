বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের ঘরে আটকে তালা ! বিচ্ছিন্ন জল-বিদ্যুৎ সরবরাহ
Durgapur Old-Age Home: বিজেপি বিধায়কের কথায়, একেবারে অমানবিকতার পরিচয় । যে সংস্থা দায়িত্বে রয়েছে, তারা খুব খারাপ ব্যবহার করে বৃদ্ধ মা-বাবাদের সঙ্গে ।
Published : November 29, 2026 at 5:47 PM IST
দুর্গাপুর, 29 নভেম্বর: বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের ভিতরে আটকে রেখেই দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷ শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে ।
দুর্গাপুরের ইন্দ্রপ্রস্থ এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল ছড়ায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই । তাঁর হস্তক্ষেপে কয়েক ঘণ্টা পর অবশেষে তালা খুলে দেন বাড়ির মালিক ভারতী মণ্ডল ।
যদি এরকম ঘটনা ফের ঘটে, তাহলে লাইসেন্স বাতিলের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক ৷ তিনি বলেন, "একেবারে অমানবিকতার পরিচয় । বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বাড়ির ভিতর রেখে তালা বন্ধ করে দিয়েছেন বাড়ির মালিক । এমনকি জল ও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন । যে সংস্থা দায়িত্বে রয়েছে তারা খুব খারাপ ব্যবহার করে বৃদ্ধ মা-বাবাদের সঙ্গে । মারধরও করে । শৌচালয় পরিষ্কার করে না বলেও জানতে পেরেছি আমরা । এইরকম যারা আচরণ করছে, সেই সব সংস্থার লাইসেন্স বাতিল করা হোক ৷ এমনটাই আবেদন করব ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে ।"
জানা গিয়েছে, পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের ইন্দ্রপ্রস্থ এলাকার একটি ভাড়াবাড়িতে বৃদ্ধাশ্রম চালায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা । অভিযোগ, বাড়ি ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ তার পরেও বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনাকারী সংস্থার তরফে ওই বাড়ি খালি করা হয়নি বলে অভিযোগ মালিকের ।
পাশাপাশি, বিপুল পরিমাণ ভাড়াও বকেয়া রয়েছে বলে দাবি তাঁর । এই অভিযোগেই প্রথমে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় । সেই সময় বিজেপির যুবনেতা পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরে পান আবাসিকরা । কিন্তু তারপরেও বিবাদের নিষ্পত্তি হয়নি । এবার আবাসিকদের ভিতরে রেখেই বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ।
ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়ির মালিকের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়ক লক্ষ্মণ । তাঁর অভিযোগ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আটকে রেখে জল ও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া চরম অমানবিক । পাশাপাশি, বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনাকারী সংস্থার লাইসেন্স বাতিল করার দাবি করেন তিনি ।
অন্যদিকে ওই বাড়ির মালিক ভারতী মণ্ডল বলেন, "চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনাকারী সংস্থা বাড়ি খালি করছে না । দীর্ঘদিনের বিপুল পরিমাণ ভাড়াও বকেয়া রয়েছে তাদের । টাকা না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই তালা লাগিয়েছিলাম । বিধায়কের হস্তক্ষেপের পর আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর আশ্বাস পেয়েছি । তাই তালা খুলে দেওয়া হয়েছে ৷"
ভিত্তিহীন অভিযোগ বলে পালটা সরব হয়েছে বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনাকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা । ওই সংস্থার পক্ষে শান্তিরাম রায় বলেন, "মিথ্যা কথা বলছেন বাড়ির মালিক । আমাদের কাছে সব কাগজপত্র আছে । তবুও ওঁরা (বাড়ির মালিক) বদমাইশি করছেন ।"