বিজেপি কর্মীকে খুনের রেশ ! জনবসতি এলাকায় মদের দোকান কীভাবে? জবাবদিহি জিতেন্দ্রর
BJP Worker Murder: বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর পর এলাকা পরিদর্শনে বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি ৷ মদের দোকানের মালিককে দিলেন হুঁশিয়ারি ৷
Published : November 14, 2026 at 2:14 PM IST
দুর্গাপুর, 14 নভেম্বর: বিজেপি কর্মী খুনের পর মদের দোকানের বিরুদ্ধে সরব এলাকাবাসী ৷ স্কুলের সামনে কীভাবে মদের দোকান লাইসেন্স পেল? কে দিল? কীভাবে দিল? ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে জবাই চাইলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি ।
মূলত ঘটনার সূত্রপাত গত বুধবার অর্থাৎ 11 নভেম্বর রাতে ৷ সেদিন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের জব্বর পল্লি এলাকায় বিজেপি কর্মী 36 বছরের সায়নকুমার দাস ওরফে শ্যামকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে ৷ ঘটনায় অভিযোগের তির এলাকারই তিন-চারজন যুবকের বিরুদ্ধে । জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে এই খুন বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান । অভিযুক্ত তিনজনেই বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে ।
অভিযোগ, কালীপুজার বিসর্জনের পরে অভিযুক্তরা মদ্যপ অবস্থায় চড়াও হন বিজেপির কর্মীর ওপরে । এরপরেই এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষোভ গিয়ে পড়ে ওই এলাকায় একটি স্কুলের সামনে থাকা মদের দোকানের বিরুদ্ধে । ঘটনাস্থলে যান পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি । ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "এলাকার মানুষ আমার কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল যে জনবসতি এলাকায় মদের দোকান রয়েছে এবং সেখানে দেদার মদ বিক্রি হচ্ছে ৷ আর মদ খেয়ে মাতলামোর মাত্রা দিনে দিনে ছাড়িয়ে যাচ্ছে । তাই সাধারণ মানুষজন পরিবার-পরিজন নিয়ে রাস্তা পারাপার করতে ভয় পাচ্ছেন ।"
তারপর ক'দিন আগেই ঘটে যাওয়া বিজেপি কর্মীর খুনের ঘটনা এর মাত্রা আরও একটু বাড়িয়ে দিয়েছে । বিধায়ক মদের দোকানে গিয়ে তার ট্রেড লাইসেন্স দেখতে চান । দোকানের কর্মীরা ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে পারেননি তাই ফোনে দোকান মালিকের সঙ্গে কথা বলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি । দোকান মালিককে হুমকির সুরে তিনি বলেন, "মদের দোকানের লাইসেন্স নেওয়ার সময় আপনি কি জানিয়েছিলেন যে জনবসতি এলাকার রয়েছে পাশেই স্কুল রয়েছে? এগুলো থাকলে মদের দোকানের লাইসেন্স পাওয়া যায় না ৷"
তাহলে কি কোন তথ্য গোপন করেছিলেন ওই দোকান মালিক? যদি তিনি তা না করে থাকেন সঠিক কাগজপত্র নিয়ে বিডিও অফিসে গিয়ে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে দেখাতে আবেদন জানান বিধায়ক । পাশাপাশি জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "যদি কোনও তথ্য গোপন করে এই লাইসেন্স নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে যারা লাইসেন্স দিয়েছিল তাদের সঙ্গে কথা বলা হবে ৷ নতুবা আইনগতভাবে এই দোকান মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন ।"