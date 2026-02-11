'বাবরি' মসজিদের ইট গেঁথে 'এক লাখ লোক নিয়ে' এসপি অফিস ঘেরাওয়ের হুমকি হুমায়ুনের

'বাবরি' মসজিদের ইট গেঁথে 'এক লাখ লোক নিয়ে' এসপি অফিস ঘেরাওয়ের হুমকি হুমায়ুনের
রেজিনগরে 'বাবরি' মসজিদের ইট গাঁথলেন তৃণমূলের সাসপেন্ড হওয়া নেতা হুমায়ুন কবীর ৷ এর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ আধিকারিকের কার্যালয় ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিলেন ৷
রেজিনগর, 11 ফেব্রুয়ারি: প্রস্তাবিত 'বাবরি' মসজিদের ইট গাঁথলেন জনতা উন্নয়ন পার্টির (জেইউপি) প্রধান হুমায়ুন কবীর ৷ বুধবার সেই ভিত্তি প্রস্তর স্থলে দাঁড়িয়ে এসপি কার্যালয় ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি ৷ গতকাল সন্ধ্যায় ভরতপুরের এই বিধায়ক দাবি করেন, মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার তাঁকে খুনের জন্য সুপারি কিলার নিয়োগ করেছেন ৷ তাই এক লক্ষ লোক নিয়ে বেলডাঙা থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিলেন হুমায়ুন ।
এদিন সকাল থেকে ছেতিয়ানির মাঠে জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাতারে কাতারে লোক আসতে শুরু করে ৷ 11 বিঘা জায়গা নিয়ে তৈরি হচ্ছে হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ ৷ শিলান্যাসের দিন থেকে লক্ষ লক্ষ ইট, সিমেন্ট, বালি, রড জমা পড়তে শুরু করে ৷ দানের টাকা উঠেছে কয়েক কোটি ৷
মসজিদ চত্বরে দাঁড়িয়ে আগামী 14 ফেব্রুয়ারি এক লক্ষ সমর্থক নিয়ে জেলা পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিলেন জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর ৷ তিনি বলেন, "14 তারিখ বেলা 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত এসপি কার্যালয় ঘেরাও হবে ৷ কোনও নোটিশ দেব না ৷ এক লক্ষ লোক নিয়ে যাব ৷"
এদিন থেকে সেই মসজিদ নির্মাণের কাজের সূচনা হল ৷ কাজ শেষ করতে দু'বছর সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা ৷ এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে আক্রোশের তীব্রতা এতটুকু কমেনি নেতার ৷ তিনি বলেন, "আল্লাহ আমার পাশে আছেন ৷ কোনও ষড়যন্ত্র করে কেউ কিছু করতে পারবে না ৷"
এদিন 50 হাজারেরও বেশি লোক জমায়েত হয়েছিল অনুষ্ঠান স্থলে ৷ পরিস্থিতি মোকাবিলায় অতি সক্রিয় ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ সকাল ন'টা থেকেই জাতীয় সড়কে পণ্যবাহী লরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল ৷ জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, "পণ্যবাহী লরি বহরমপুরে জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল ৷ কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি ৷"
সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ মার্চের প্রথম সপ্তাহেই নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন ৷ তার অনেক আগে থেকে আসন্ন বিধানসভা ভোটের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে নবাবের জেলা মুর্শিদাবাদ ৷ তার অন্যতম 'কিং মেকার' তৃণমূলের সাসপেন্ড হওয়া নেতা হুমায়ুন কবীর ৷ গত ডিসেম্বরে নতুন দল জেইউপি গঠন করেন তিনি ৷
মুর্শিদাবাদে 'বাবরি' মসজিদ কি আদৌ হবে ? নাকি, বাবরি মসজিদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতির কারবারি হুমায়ুন কবীর সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক একত্রিত করছিলেন ? এই প্রশ্ন বিভিন্ন মহল থেকে বারবার উঠছিল ৷ বুধবার বাবরি মসজিদের মূল ভবনের এবং প্রবেশ দ্বারের ইট গেঁথে সব জল্পনার অবসান ঘটান হুমায়ুন ৷ গত বছর থেকে হুংকার, তর্জন-গর্জন, হুঁশিয়ার পালটা হুঁশিয়ারিতে গত দু'মাস ধরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক হাওয়া ৷