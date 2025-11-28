কী অবস্থা SIR-এর ? গ্রামে ঘুরে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে খোঁজ নিলেন বিধায়ক

কী অবস্থা SIR-এর ? গ্রামে ঘুরে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে খোঁজ নিলেন বিধায়ক
গ্রামের মানুষদের এসআইআর নিয়ে থাকা প্রশ্নের জবাব দিলেন বিধান উপাধ্যায় ৷ সমস্যা থাকলে, বাতলে দিলেন সমাধান ৷
Published : November 28, 2025 at 7:15 PM IST
আসানসোল, 28 নভেম্বর: রাজ্যে চলছে এসআইআর ৷ গত 4 নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে প্রক্রিয়া ৷ এন্যুমারেশন ফর্ম দেওয়া ও জমা নেওয়ার কাজও অনেকক্ষেত্রে শেষের মুখে ৷ সেই সঙ্গে চলছে ডিজিটাইজেশনের কাজ ৷ এমনকি আসানসোল মহকুমার দুই বিএলও SIR-এর কাজ শেষ করে প্রশংসিত হয়েছেন ৷ কিন্তু, প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে কেমনভাবে চলছে এসআইআর ? তা দেখতে এবার বারাবনি বিধানসভার প্রতিটি গ্রামে ঘুরছেন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় ৷
এমনিতে গ্রামেরই ছেলে বিধান উপাধ্যায় ৷ তাই গ্রামবাসীদের সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে এসআইআর নিয়ে তাঁদের সমস্যা ও বক্তব্য জেনে নিচ্ছেন তিনি ৷ রাজ্যে এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর বিরোধিতায় নেমেছিল তৃণমূল ৷ এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় সেই আন্দোলন চলছে ৷ কলকাতার রাজপথে মহামিছিল থেকে শুরু করে জেলায়-জেলায় মিছিল ও সভা করে তৃণমূল 'এসআইআর মানছি না' বলেই স্লোগান দিয়েছিল ৷ কিন্তু, আসানসোলে দেখা গেল অন্য ছবি ৷
এসআইআর-এর কাজ কেমনভাবে হচ্ছে, তা দেখতে বারাবনির গ্রামে-গ্রামে ঘুরছেন তৃণমূলের এই বিধায়ক ৷ আসানসোলের মেয়র তথা বারাবনির তৃণমূল বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়কে দেখা গেল নিজের বিধানসভা এলাকায় সালানপুর এবং বারাবনি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়াতে ৷ উদ্দেশ্য কোন-কোন গ্রামে এসআইআর-এর কাজ কতটুকু বাকি আছে, তার খোঁজ নেওয়া ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা ৷
সেভাবেই সালানপুরের মহিষামুড়া গ্রামে গিয়ে দেখা গেল পাড়ার মোড়ে বসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে এসআইআর সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় ৷ 2002-এর তালিকায় কার নাম আছে, কার নেই, কার নাম কাটা পড়েছে, গ্রামে কতজনের মৃত্যু হয়েছে সব তথ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংগ্রহ করলেন তিনি ৷ প্রয়োজনে মানুষজনকে সঠিকভাবে গাইড করছেন এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করতে ৷
এ নিয়ে বিধান উপাধ্যায় বলেন, "এসআইআর-এর ক্যাম্প আমাদের সালানপুরে হচ্ছে দলীয়ভাবে ৷ আমি গ্রামে-গ্রামে ঘুরছি, কোন গ্রামে কেমন এসআইআর-এর কাজ চলছে সেটা দেখতে ৷ মহিষামুড়া গ্রামে এসেছিলাম ৷ এখানে দেখলাম প্রায় 1031 জন ভোটার ছিল ৷ তার মধ্যে বেশ কিছু মারা গেছেন ৷ প্রায় 900 ফর্ম এখনও পর্যন্ত জমা হয়ে গেছে ৷ বাকিগুলোও খুব তাড়াতাড়ি জমা হয়ে যাবে ৷ এরপর জেমেরি গ্রামে যাব এবং অন্যান্য গ্রামেও ঘুরব ৷"
বিধান উপাধ্যায় বারাবনি বিধানসভার অন্তর্গত পাঁচগাছিয়া গ্রামের বাসিন্দা ৷ সেই সূত্রে বিধানের আঞ্চলিক ভাষা রপ্ত রয়েছে ৷ গ্রামের মানুষদের সঙ্গে তিনি আঞ্চলিক ভাষাতেই কথা বলেছেন ৷ ফলে গ্রামের মানুষদেরও সুবিধা হয় এসআইআর-এর খুঁটিনাটি বুঝে নিতে ৷ যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য বিধায়করা এসআইআর-এর বিরোধিতা করছেন ৷ সেখানে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে গ্রামে-গ্রামে ঘুরছেন বারাবনির বিধায়ক ৷ যা ব্যতিক্রমী বলে দাবি জেলার রাজনৈতিক মহলের ৷