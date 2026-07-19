কাটমানি খেয়ে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'য় নাম তুলছেন অফিসাররা, বিস্ফোরক দাবি বিধায়ক অসীমের

কাটমানি খেয়ে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'য় নাম তুলছেন অফিসাররা, বিস্ফোরক দাবি বিধায়ক অসীমের
পঞ্চায়েত, এসডিও এবং বিডিও অফিসের এখনও ঘুঘুর বাসা রয়েছে ৷ এমনটাই দাবি করেন হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার ৷
Published : July 19, 2026 at 11:21 AM IST
গাইঘাটা, 19 জুলাই: তৃণমূলের 'কাটমানি' সরকারের পতন হয়েছে ৷ বারংবার এমনই দাবি করছে বিজেপি । তারই মাঝে এবার 'অন্নপূর্ণা যোজনা' নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন হরিণঘাটার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার ।
মতুয়া সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে শনিবার তিনি বলেন, "পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিস এবং এসডিও অফিসে এখনও ঘুঘুর বাসা ভাঙেনি । দেখে দেখে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'য় নাম তোলা হচ্ছে । নেওয়া হচ্ছে কাটমানি ।" মঞ্চে উপস্থিত মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়াকে বিষয়টি দেখতে অনুরোধ করেন তিনি ।
এদিন উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়ায় মতুয়া সম্মেলন এবং গুণীজন সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল । উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া, হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার, বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার-সহ বিশিষ্টজনরা । এদিন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার ।
একই সঙ্গে তিনি অশোকের উদ্দেশ্যে বলেন, "বিডিও অফিস, এসডি অফিস এবং পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে এখনও ঘুঘুর বাসা রয়েছে । চটিচাটার দল এখনও চেয়ার দখল করে বসে আছে । আপনারা ক্যাবিনেটে আছেন, এই দিকে লক্ষ করুন । এতে আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়ে গিয়েছে । ওই ঘুঘুর বাসার দল আগেও যারা পেত (লক্ষ্মীর ভাণ্ডার) তাদের নাম আগে আগে তুলে দিয়েছে । আর আমাদের বিজেপির মায়েরা বাকি পড়ে গিয়েছে ।"
পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, "এসসি কার্ড নিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে । ডিআইবি এবং বিডিও অফিসগুলোতে অনেক অফিসার নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট গ্রহণ করছে না ।"
পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অসীম বলেন, "তৃণমূলের লোকেদের স্ত্রীরা যারা 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র টাকা পেতে পারেন না তাদের নাম আগে তুলেছে দেওয়া হয়েছে । আর যারা বিজেপি পরিবার তাদের নামগুলি বাদ দিয়েছে । এর সঙ্গে কিছু অফিসারেরা যুক্ত রয়েছে । ওদের কাটমানি খাওয়ার স্বভাব ৷ এক্ষেত্রেও টাকা নিচ্ছে । বলছে আপনি তিন হাজার টাকা পাবেন, আমাকে 500 টাকা দিন।" পরে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া বলেন, "এটা মুখ্যমন্ত্রীও জানেন । যারা বঞ্চিত আছেন তারা সকলে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র টাকা পাবেন । একটু ধৈর্য ধরতে হবে ।"
এদিন স্বপন বলেন, "বিগত দিনের সরকারগুলি মতুয়াদের কথা ভাবেনি । শুধু ব্যবহার করেছে । আমরা মতুয়া পর্ষদ গঠন করেছি তাদের উন্নয়নের জন্য । সেখানের অর্থে মতুয়াদের উন্নয়ন এবং মতুয়া সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে । তৃণমূল সরকারের আমলে যে মতুয়া উন্নয়ন পর্ষদ ছিল তার মাধ্যমে মতুয়াদের কোনও উন্নয়ন হয়নি ।"