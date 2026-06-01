স্বাধীনতার পর প্রথম মন্ত্রী পেল মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, উন্নয়নের নতুন সূর্যোদয়ের অপেক্ষা !

স্বাধীনতার পর প্রথম মন্ত্রী পেল মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, উন্নয়নের নতুন সূর্যোদয়ের অপেক্ষা !
প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন ৷ সোমবার লোকভবনে শপথ নিলেন তিনি ৷
Published : June 1, 2026 at 2:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 1 জুন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান । স্বাধীনতার পর এই প্রথম রাজ্যের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেল মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা । নবগঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির দু'বারের বিধায়ক আনন্দময় বর্মন । এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই খুশির জোয়ার বইছে সমগ্র বিধানসভা জুড়ে । গত নির্বাচনে এক লক্ষ ছয় হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী আনন্দময় বর্মনের এই মন্ত্রীত্বপ্রাপ্তিকে অনেকেই এলাকার দীর্ঘদিনের বঞ্চনার সমাপ্তি হিসেবে দেখছেন ।
মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর আনন্দময় বর্মন তাঁর অগ্রাধিকারের জায়গাগুলো স্পষ্ট করেছেন । তিনি বলেন, "মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভাকে আধুনিক ও পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলাই আমার প্রধান লক্ষ্য । শিলিগুড়ি পুরনিগমের সঙ্গে এলাকাটিকে যুক্ত করা অথবা একটি স্বতন্ত্র নতুন পুরসভা গড়ে তোলার জন্য আমি দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি । এলাকার নাগরিক পরিষেবাকে আরও উন্নত করার জন্য এটি সময়ের দাবি ।"
দুর্নীতি ও স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরও যোগ করেন, "রাজনীতি মানেই মানুষের সেবা । আমি আমার কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর । এলাকাবাসী আমাকে যে ভরসা দিয়েছেন, তার মর্যাদা রক্ষা করব । দফতরে কোনও ধরনের দুর্নীতি বা 'কাটমানি' সংস্কৃতিকে আমি বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেব না । মানুষের কাজ যেন কোনওভাবেই আটকে না-থাকে, তা নিশ্চিত করাই আমার অঙ্গীকার ।"
বিধায়কের এই নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তিতে খুশি এলাকাবাসী । এলাকার বাসিন্দা তথা এক সমাজকর্মী সন্তোষ জানা বলেন, "আনন্দময়বাবু বরাবরই শান্ত ও স্বল্পভাষী । উনি যে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের কথা বলেছেন, তাতে আমাদের আশা বেড়েছে । মাটিগাড়া এলাকা যেভাবে দ্রুত বাড়ছে, সেখানে একটা পুরসভা বা পুরনিগমের অধীনে আসা এখন সময়ের প্রয়োজন । উনি মন্ত্রী হওয়ায় সেই কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি ।"
অন্যদিকে, স্থানীয় এক ব্যবসায়ী জীবন পোদ্দার বলেন, "আমরা একজন সাধারণ মানুষের মতো চলাফেরা করা প্রতিনিধিকেই চেয়েছিলাম । দুর্নীতি ও কাটমানির বিরুদ্ধে তাঁর এই কড়া অবস্থান আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে সাহস জোগাবে । ওঁকে আমরা যখনই চেয়েছি তখনই সুখে দুঃখে তাঁকে পেয়েছি ।"
রাজনীতিতে অমায়িক ব্যবহার এবং সাধারণ জীবনযাপনের জন্য পরিচিত আনন্দময় বর্মনের আরএসএস ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি দলের ভেতরে ও বাইরে তাঁকে বিশেষভাবে সমাদৃত করেছে । প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন বিধায়ক যখন মন্ত্রী হন, তখন স্থানীয় স্তরে উন্নয়নের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায় ।
এখন দেখার, মন্ত্রী হিসেবে আনন্দময় বর্মন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির আধুনিকীকরণ এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি কতটা দ্রুত বাস্তবায়িত করতে পারেন । নতুন দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর এখন আনন্দময় বর্মনের দিকে তাকিয়ে আছে গোটা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা । এলাকার মানুষ আশায় বুক বেঁধেছেন-এবার হয়তো সত্যিই উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে ।