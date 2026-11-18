সরকারি তহবিল তছরুপের অভিযোগে শুভেন্দুকে চিঠি, কল্যাণকে নিশানা আখরুজ্জামানের
Akruzzaman targets Kalyan: সম্প্রতি আখরুজ্জামানকে 'বেইমান' বলে আক্রমণ শানিয়েছিলেন কল্যাণ । পাল্টা সাংসদের সম্পত্তির হিসেব স্বচ্ছ নয় বলে দাবি বিধায়কের ।
Published : November 18, 2026 at 10:59 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: সরকারি তহবিল থেকে মামলার নামে কত টাকা নিয়েছেন তৃণমূলের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ? এই প্রশ্ন তুলে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিলেন ঋতব্রত শিবিরে থাকা বিধায়ক আখরুজ্জামান। কল্যাণের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।
দিন কয়েক আগেই আখরুজ্জামানের বাড়িতে কেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি হানা দিচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ। এবার তারই পাল্টা জবাবে কল্যাণের সম্পত্তির উৎস নিয়ে সরব হলেন বিধায়ক। দু'জনের এই বাগ্যুদ্ধে সরগরম রাজ্য রাজনীতি।
সম্প্রতি আখরুজ্জামানকে 'বেইমান' বলেও আক্রমণ করেন কল্যাণ। পাল্টা কল্যাণের সম্পত্তির হিসেব স্বচ্ছ নয় বলে দাবি করে আক্রুজ্জামান জানান, কল্যাণ 2009 সালে শ্রীরামপুরে এবং 2010 সালে উত্তরপাড়ায় ফ্ল্যাট কিনেছেন। ওই 2009 সালেই কলকাতায় বাড়ি তৈরি করেন।
এরপরেই আক্রুজ্জামানকে নিশানা করে কল্যাণ বলেন, "আমার যদি পারো ধরে নাও ভাই। তুমি তো হরিদাস পাল। নরেন্দ্র মোদির বদান্যতায় গত 14 বছরে সিবিআই-ইডি কিচ্ছু করতে পারেনি। ইডিকে 40 কোটি টাকা ঘুষ দিলে কেন ?" ইডি-সিবিআইয়ের কাছে তাঁর অনুরোধ, 40 কোটি টাকা ঘুষের অভিযোগ থাকার পরও কেন তারা আখরুজ্জামানের বিরুদ্ধে চুপ করে রয়েছে, তা স্পষ্ট করা হোক।
কল্যাণের এই আক্রমণের কড়া জবাব দিয়েছেন বিধায়ক । পাল্টা প্রশ্ন তুলে তিনি জানতে চেয়েছেন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে কেন এখনও ইডি হানা দেয়নি। আখরুজ্জামানের দাবি, তাঁদের কাছে সূত্র মারফত তথ্য রয়েছে, গত বছর কল্যাণ নাকি 50 কোটি টাকার আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছেন। একজন আইনজীবী হিসেবে তাঁর আয়ের বহর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিধায়ক। একইসঙ্গে তথ্য জানার অধিকার আইনে (আরটিআই) কল্যাণ ও তাঁর পরিবারের আয়ের উৎস জানতে চাইবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।
আখরুজ্জামান বলেন, "কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি আহ্বান করছি। ডাকুন ইডি, ইনকাম ট্যাক্স-সহ যতগুলো সিবিআই আছে। আমার পরিবারের ইনকাম ট্যাক্স, সিবিআই, ইডি যদি আমার ইনকাম বহির্ভূত এক টাকাও প্রমাণ করতে পারে, আমি রাজনীতির ময়দান ছেড়ে যাব।" তবে কেবল নিজের স্বচ্ছতার দাবি করেই থেমে থাকেননি তিনি। কল্যাণের পরিবারকেও নিশানা করেছেন আখরুজ্জামান। তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদান্যতায় কল্যাণের ছেলে, মেয়ে ও জামাই কোটি কোটি টাকা সরকারি তহবিল তছরুপ করেছেন।