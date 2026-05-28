একদিন বাসে চেপে চাঁদা তুলেছিলেন, আজ সেই হাসপাতালের করিডরে দাঁড়িয়ে আবেগপ্রবণ মিঠুন

একদিন বাসে চেপে চাঁদা তুলেছিলেন, আজ সেই হাসপাতালের করিডরে দাঁড়িয়ে আবেগপ্রবণ মিঠুন
কথা রাখলেন মহাগুরু ! ব্যক্তিগত তহবিল থেকে হাসপাতালের উন্নয়নে দান করলেন 1 লক্ষ 65 হাজার টাকা ৷
Published : May 28, 2026 at 9:40 PM IST
কোচবিহার, 28 মে: হাসপাতালের করিডরে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর স্মৃতিতে বারবার যেন ফিরে আসছিল বহু পুরনো দিনগুলোর ছবি । চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আশির দশকের সেই সময়, যখন তিনি ছিলেন বাংলা ও হিন্দি সিনেমার উজ্জ্বল তারকা, অথচ তারকাখ্যাতির আড়াল ভেঙে সাধারণ মানুষের জন্য পথে নেমেছিলেন । বাসে চেপে ঘুরেছেন কোচবিহারের শহর থেকে গ্রাম । হাতে মাইক, পাশে কয়েকজন স্থানীয় কর্মী । একটাই আবেদন, "ক্যানসার হাসপাতালটা গড়তে সাহায্য করুন ।"
প্রায় তিন দশক পরে সেই স্মৃতির শহরেই আবার ফিরলেন মিঠুন চক্রবর্তী । তবে এ বার আর সিনেমার শুটিং নয়, নয় রাজনৈতিক সভা । এ বার তাঁর গন্তব্য সেই রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার, যার জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর নিজের আবেগ, পরিশ্রম আর স্মৃতি ।
বৃহস্পতিবার সকালেই কোচবিহার সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক বৈঠক করেন বিজেপি নেতা-অভিনেতা । উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক জিতিন যাদব, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রীকুমার আরি এবং বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন । পরে তিনি যান এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে । বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন, রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন, ‘‘চিকিৎসকদের কাছ থেকে শোনেন হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতির কথা । তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিশ সুপার যশপ্রীত সিং-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ।’’
হাসপাতালের ভিতরে ঢুকেই কিছু ক্ষণ যেন চুপ হয়ে যান 'মহাগুরু' । চারপাশে তাকিয়ে দেখেন সময়ের ছাপ । কোথাও রং চটে যাওয়া দেওয়াল, কোথাও পরিকাঠামোর অভাব । আর সেই দৃশ্যই যেন নাড়া দেয় তাঁকে । সূত্রের খবর, পরিদর্শনের সময়ই ব্যক্তিগত তহবিল থেকে হাসপাতালের উন্নয়নে 1 লক্ষ 65 হাজার টাকা দান করেন তিনি ৷
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিঠুন বলেন, "এই জায়গাটার সঙ্গে আমার একটা আলাদা সম্পর্ক আছে। আমি এখানে চাঁদা তুলেছি, মানুষের কাছে হাত পেতেছি । তখন স্বপ্ন দেখেছিলাম, উত্তরবঙ্গের মানুষ চিকিৎসার জন্য আর দূরে ছুটবেন না । আজও সেই স্বপ্নটা বেঁচে আছে । তাই কথা দিয়েছিলাম, উন্নয়ন করব । সেই কথা রাখতেই এসেছি ।"
প্রসঙ্গত, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চষে বেড়িয়েছিলেন মহাগুরু ৷ কোচবিহারে ভোট প্রচারে এসে শুনেছিলেন, তাঁর উদ্যোগে তৈরি ক্যানসার হাসপাতালটা নাকি ধুঁকছে ৷ মিঠুনের কথায়, "তখনই কথা দিয়ে গিয়েছিলাম, বাংলায় বিজেপির সরকার হলে আমি সবার প্রথমে এখানে এসে উন্নয়নের যজ্ঞে শামিল হব ৷"
তাঁর গলায় তখন স্পষ্ট আবেগ । তিনি জানান, ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু সরঞ্জাম ও সাহায্য দেবেন । পাশাপাশি ক্যানসার সেন্টারের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিস্তারিত প্রস্তাব পাঠানো হবে । এমজেএন মেডিক্যালের জেনারেল ওয়ার্ডে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি ।
প্রসঙ্গত, বাম আমলে প্রাক্তন মন্ত্রী কমল গুহের উদ্যোগে কোচবিহারে এই ক্যানসার হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল । সেই সময় তহবিল সংগ্রহে সক্রিয়ভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মিঠুন । বৃহস্পতিবারের সফরে সেই অতীত যেন বারবার ফিরে এল তাঁর কথায়, তাঁর চোখেমুখে ।
রাজনীতির প্রসঙ্গও অবশ্য এড়াননি তিনি । সীমান্তে কাটাতারের বেড়া নির্মাণ নিয়ে মিঠুন বলেন, "এতদিন জমির সমস্যা ছিল । এখন কাজ শুরু হয়েছে । আগে অনুপ্রবেশ বন্ধ হোক ।" মেখলিগঞ্জের দহগ্রাম-অঙ্গারপোতা সীমান্তে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আপত্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই তাঁর জবাব, "বেশি কিছু বলব না । বাধা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি । বাধা দিলে কী হয়, তখন দেখবে ।"
তবে দিনের শেষে রাজনীতি ছাপিয়ে কোচবিহারে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল অন্য এক ছবি, বহু বছর আগে যে মানুষটি হাসপাতালের জন্য রাস্তায় নেমে চাঁদা তুলেছিলেন, তিনিই আবার ফিরে এলেন সেই হাসপাতালের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে ।