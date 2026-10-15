শুভেন্দুর বারণ অমান্য ! দুর্গাপুজো না-বলে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানালেন মিঠুন
Hindu Jagaran Manch Controversial Poster: শিলিগুড়ির বিরিয়ানি পোস্টার বিতর্কে মুখ খুললেন মিঠুন চক্রবর্তী ৷ সেই সঙ্গে পুজো উদ্বোধনে এসে জানালেন শারদীয়া শুভেচ্ছা ৷
Published : October 15, 2026 at 10:54 AM IST
ব্যারাকপুর, 15 অক্টোবর: শিলিগুড়িতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বিতর্কিত পোস্টার নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী ৷ পাশাপাশি, দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী মঞ্চে দুর্গোৎসবে শুভেচ্ছা না-জানিয়ে শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে বিতর্কের শিরোনামে মিঠুন ৷
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রথমবার দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্যজুড়ে। তবে নয়া সরকার গঠনের পরই দুর্গাপুজোকে ঘিরে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের করা একের পর এক বক্তব্য বা মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক লেগেই রয়েছে। কখনও দুর্গাপুজোয় নিরামিষ-আমিষ খাওয়া তো কোথাও মায়ের মূর্তি থিম হবে কি না...৷
শিলিগুড়িতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পোস্টার ঘিরে তৈরি হয়েছে আরেক বির্তক ৷ কারণ, সেখানে বলা হয়েছে পুজোর সামগ্রী হোক বা বিরিয়ানি, হিন্দুদের দোকান থেকে কিনুন, মুসলমানদের দোকান থেকে নয়। এনিয়ে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল পুজোর উদ্বোধনে এসে অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন বলেন, "যে যেরকম ভাবে ভাববে, সেভাবে দেশ চলবে। ওরা যদি ভেবে থাকে হবে।"
প্রসঙ্গত, উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ায় গতকাল অর্থাৎ চতুর্থীতে 'আমরা সবাই ইয়ং ম্যানস অ্যাসোসিয়েশন'-এর দুর্গাপুজো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। তবে এদিন মিঠুন চক্রবর্তীর এক মন্তব্যে তৈরি হয়েছে আরেক বিতর্ক ৷
বেশ কিছুদিন আগে বলা ভালো পুজোর আবহে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কড়া বার্তা দিয়ে বলেছিলেন শারদীয়া বলা বা লেখা যাবে না... বলতে হবে দুর্গোৎসব বা দুর্গাপুজো। সেই মতো দুর্গাপুজো-ই লিখছেন বিজেপি নেতা, কর্মী, সমর্থকরা। এমনকী বিজেপি বিধায়করাও যে জায়গায় পুজো উদ্বোধনে যাচ্ছেন বা গিয়েছেন তাঁরা সকলেই শুভ শারদীয়া বা শারোদৎসব না-বলে দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সকলকে।
কিন্তু গতকাল মিঠুন চক্রবর্তীর গলায় শোনা গেল অন্য কথা। গতকাল পুজোর উদ্বোধনী মঞ্চে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু উপস্থিত ছিলেন ৷ সেখানেই মিঠুন চক্রবর্তী সকলকে শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানান। তাঁকে দুর্গাপুজো না-বলে শারদীয়া কথাটি উল্লেখ করতে শোনা যায়। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শারদীয়া কথাটি ব্যবহার করতে বারণ করছেন, সেখানে দলেরই তাবড় নেতার গলায় দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা না-বলে শারদ শুভেচ্ছা বলায় নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে ৷
তবে এদিন বিতর্ক ছাড়াও উদ্বোধনী মঞ্চে বাংলা ছবির একাধিক জনপ্রিয় ডায়লগ দিতে শোনা যায় মহাগুরু-কে। যার জন্য স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। এদিন মিঠুন চক্রবর্তীর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যবাসীকে বার্তা দেন, "আগের তুলনায় নয়া সরকার আমলে রাজ্যে পুজোর সংখ্যা অনেক বেড়েছে ৷ এটাই প্রমাণ যে আমরা সকলে মুক্ত বাংলা পেয়েছি ৷ সকলে ভালোভাবে পুজো কাটাক, উপভোগ করুক ৷"