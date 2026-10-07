প্রধানমন্ত্রিত্বের 25 বছর, উত্তরবঙ্গ সফরের শুরুতেই মোদির প্রশংসায় মহাগুরু

প্রধানমন্ত্রিত্বের 25 বছর, উত্তরবঙ্গ সফরের শুরুতেই মোদির প্রশংসায় মহাগুরু
Mithun Chakraborty at Bagdogra Airport: মিঠুন বলেন, কারও জীবনে এত বড় ঘটনা ঘটেছে কি না তা সন্দেহ এবং এটি নিঃসন্দেহে এক বিরাট সাফল্য ।
Published : October 7, 2026 at 12:53 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গ সফরে এসে বুধবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে পা রাখতেই একগুচ্ছ রাজনৈতিক ও সমসাময়িক ইস্যুতে সরব হলেন বিশিষ্ট অভিনেতা তথা বিজেপির রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মিঠুন চক্রবর্তী । 7 থেকে 10 অক্টোবর পর্যন্ত চার দিনের এই সফরসূচিতে তিনি সড়কপথে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার বনবিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জ পরিদর্শন করবেন ।
বুধবার সকালে বাগডোগরা পৌঁছনোর পর বিমানবন্দর চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য রাজনীতির নানা চর্চায় মুখ খুললেন তিনি । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে ক্যাবিনেটে গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ফুটে ওঠে মিঠুনের গলায় ।
মোদি সরকারের এই দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রাকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "কারও জীবনে এত বড় ঘটনা ঘটেছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এবং এটি নিঃসন্দেহে এক বিরাট সাফল্য ।" একই সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিতর্কিত টুইট ও তার প্রেক্ষিতে প্রশাসনের আইনি পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মিঠুন জানান, নির্দিষ্ট টুইটটি তিনি না দেখলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সাংসদ আইনি জটিলতার মুখেই পড়তে চলেছেন ।
অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলে সব ভাষাতে 'পশ্চিমবঙ্গাল' করার জল্পনা নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জানান, নাম যাই রাখা হোক না কেন, এটি আমাদের নিজেদের জায়গা এবং তার গুরুত্ব অপরিবর্তিত থাকবে ।
এরপর মিঠুন চক্রবর্তী সড়কপথে জলপাইগুড়ির চাপড়ামারি ফরেস্ট রেস্ট হাউসের উদ্দেশ্যে রওনা হন । চার দিনের এই ঠাসা সফরসূচিতে তিনি পরিবেশ, বন ও পর্যটন বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যার তথা নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা এবং রাজ্য সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাঁওয়ের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে অংশ নেবেন ।
সফরসূচি অনুযায়ী, তিনি চাপড়ামারি ছাড়াও আলিপুরদুয়ারের মালাঙ্গি ফরেস্ট গেস্ট হাউস এবং লাটাগুড়ি জঙ্গল ক্যাম্প ও ফরেস্ট গেস্ট হাউসে রাত্রিযাপন করবেন । সফরের মাঝে তিনি ভুটানঘাট, কালচিনি ব্লকের পরো বস্তি ও সিশামারা এলাকা পরিদর্শন করবেন এবং জলদাপাড়া ও গোরুমারা জাতীয় উদ্যানে জঙ্গল সাফারিতেও অংশ নেবেন । অবশেষে 10 অক্টোবর শনিবার সকালে লাটাগুড়ি থেকে বাগডোগরা হয়ে বিমানযোগে তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা রয়েছে ।