গরমে নাজেহাল খুদেরা ! সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে বড় ঘোষণা মিঠুন চক্রবর্তীর

গরমে নাজেহাল খুদেরা ! সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে বড় ঘোষণা মিঠুন চক্রবর্তীর
Published : May 31, 2026 at 1:07 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 31 মে: উত্তরবঙ্গ জুড়ে তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী । গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ থেকে হাসপাতালের রোগীরাও । আর সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে আটটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) দেওয়ার ঘোষণা করলেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী ।
শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে যান 'মহাগুরু' । হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখার পাশাপাশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন তিনি । পরিদর্শনের সময় শিশু ওয়ার্ডের পরিস্থিতি এবং প্রচণ্ড গরমে ছোট্ট রোগীদের ভোগান্তির বিষয়টি তাঁর নজরে আসে । এরপরই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওই ওয়ার্ডে আটটি এসি বসানোর আশ্বাস দেন অভিনেতা ।
এ দিন হাসপাতালের সুপার ডা. পরিতোষ মণ্ডল, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা এবং বিধায়ক পরিতোষ দাসকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন মিঠুন । পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকেও বসেন তিনি ।
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিঠুন বলেন, "ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, এই মুহূর্তে শিশু ওয়ার্ডে এসির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি । ছোট ছোট বাচ্চারা গরমে কষ্ট পাচ্ছে । তাই প্রথম পর্যায়ে সেখানে আটটি এসি দেওয়ার ব্যবস্থা করছি । ভবিষ্যতে হাসপাতালের অন্য ওয়ার্ডগুলিতেও এসি বসানোর ইচ্ছা রয়েছে ।"
তাঁর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা । তাঁদের মতে, শিশু ওয়ার্ডে এসি চালু হলে নবজাতক এবং শিশু রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে । গরমজনিত অস্বস্তিও অনেকটাই কমবে ।
অন্য দিকে, মিঠুনের হাসপাতাল সফর ঘিরে দিনভর ছিল উৎসবের আবহ । তাঁকে এক ঝলক দেখতে সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বরে ভিড় জমান রোগীর পরিজন, হাসপাতালের কর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা । অনেকেই মোবাইলে ছবি তোলেন, কেউ আবার প্রিয় অভিনেতার সঙ্গে হাত মেলানোর সুযোগ খুঁজতে থাকেন ।
রাজনীতির মঞ্চের বাইরে সামাজিক উদ্যোগেও যে তিনি সক্রিয় থাকতে চান, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে শিশুদের জন্য এসি দেওয়ার ঘোষণার মাধ্যমে সেই বার্তাই দিলেন মিঠুন চক্রবর্তী । এখন দেখার, কবে বাস্তবে রূপ পায় সেই প্রতিশ্রুতি ।