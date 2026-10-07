রাজ্যের তথ্য-সংস্কৃতি উপদেষ্টা হলেন মিঠুন, পাবেন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা
Mithun Chakraborty as Advisor: বুধবার রাজ্য সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে মিঠুন চক্রবর্তীর নিয়োগের কথা জানানো হয় ৷
Published : October 7, 2026 at 8:26 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় চমক । রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হলেন প্রখ্যাত অভিনেতা তথা বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা মিঠুন চক্রবর্তী । শুধু উপদেষ্টা পদই নয়, তাঁকে একেবারে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে । রাজ্য সরকারের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের আইএএস সেলের তরফে একটি আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা জারি করে এই খবর জানানো হয়েছে ।
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অবিলম্বে এই নিয়োগ কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মিঠুনই এই পদেই বহাল থাকবেন । প্রশাসনিক মহলে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । নির্দেশিকাটি সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের মে মাসেই রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে । মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন স্তরে প্রশাসনিক রদবদল এবং দায়িত্ব বণ্টনের কাজ চলছে । সেই আবহেই মিঠুন চক্রবর্তীকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হল ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের নেপথ্যে মিঠুনের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য । তিনি বিজেপির হয়ে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিলেন । তাঁর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছেছিল বিজেপি । সেই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দলের প্রতি তাঁর আনুগত্যেরই অন্যতম বড় স্বীকৃতি এই নতুন পদ । ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সরকার বুঝিয়ে দিল, প্রশাসনে তাঁর গুরুত্ব ঠিক কতটা ।
প্রশাসনিক মহল বলছে, রাজনৈতিক সমীকরণের বাইরে গিয়ে দেখলে, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উপদেষ্টা হিসেবে মিঠুনের নির্বাচন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র । দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাংলার পাশাপাশি দেশের বিনোদন জগতে তাঁর অবাধ বিচরণ । শিল্প ও সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান । তাই সংস্কৃতি দফতরের মতো একটি সংবেদনশীল বিভাগের দায়িত্বভার এমন এক জনের হাতে তুলে দেওয়া হল, যাঁর এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান রয়েছে । তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আগামিদিনে আরও সমৃদ্ধ করবে । চলচ্চিত্র শিল্প থেকে রাজ্যের লোকসংস্কৃতি — প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাতে পারবেন এই সুপারস্টার ।
অতীতে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে রাজনৈতিক কেরিয়ার শুরু করেছিলেন মিঠুন । কিন্তু পরবর্তীতে সেই পথ থেকে সরে আসেন তিনি ৷ ইস্তফা দেন রাজ্যসভা থেকে ৷ এর পর দীর্ঘদিন অন্তরালে ছিলেন তিনি ৷ 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরাসরি বিজেপিতে যোগ দেন তিনি । একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই গেরুয়া শিবিরের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন তিনি । বার্ধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতা এবং নানা প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেও দলের প্রয়োজনে বারবার ছুটে গিয়েছেন রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে । কখনও জনসভা, কখনও রোড শো— সব জায়গায় ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি ।
সেই সময় থেকেই বঙ্গ বিজেপির অন্দরে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এবং সম্মান ক্রমশ বৃদ্ধি পায় । ছাব্বিশের নির্বাচনেও তিনি ছিলেন বিজেপির অন্যতম তারকা প্রচারক ৷ শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারে তাঁকে যে অত্যন্ত সম্মানজনক একটি জায়গায় বসানো হবে, সেই জল্পনা রাজনৈতিক মহলে আগে থেকেই ছিল । নবান্নের এই প্রশাসনিক নির্দেশিকা কার্যত সেই জল্পনাতেই স্থায়ী সিলমোহর দিল ।
প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাংশের মতে, ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদা পাওয়ায় মিঠুন চক্রবর্তী এখন সরকারের নীতি নির্ধারণে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারবেন । তাঁর পরামর্শ মেনেই আগামিদিনে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর পরিচালিত হবে । সাধারণ মানুষের বিনোদন, সরকারি প্রকল্পগুলির প্রচার এবং বাংলার ঐতিহ্য রক্ষার মতো বিষয়গুলিতে তিনি কী পদক্ষেপ করেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে ওয়াকিবহাল মহল ।
নবান্নে একজন জনপ্রিয় অভিনেতার এমন প্রশাসনিক উপস্থিতি দল এবং সরকারের ভাবমূর্তিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে শাসক শিবির । তবে এই গুরুদায়িত্ব পাওয়ার পর এখনও মিঠুন চক্রবর্তীর নিজস্ব কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । আপাতত তাঁর সরকারি ভাবে দায়িত্ব গ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ।
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