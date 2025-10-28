ETV Bharat / state

বিহারীদের শ্রেষ্ঠ উৎসবেও দেখা নেই 'বিহারীবাবু'র, কুলটিতে 'সাংসদ নিখোঁজ' পোস্টার

লাপাতা সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ৷ আসানসোলের কুলটির একাধিক জায়গায় সাংসদ নিখোঁজের পোস্টারে ছয়লাপ ৷ শুরু রাজনৈতিক তরজা ৷

SHATRUGHAN SINHA missing poster
কুলটির রাস্তায় এভাবেই পোস্টার দেওয়া হয়েছে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 28 অক্টোবর: সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা নিখোঁজ । বিহারীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব ছটপুজোতেই নেই বিহারীবাবু । কুলটির বিভিন্ন এলাকায় এমন পোস্টারে রাতারাতি চাঞ্চল্য । ছটপুজোর রাতে কুলটির বিভিন্ন অঞ্চলে এমন ধরনের পোস্টার ছেয়ে গিয়েছে । কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয় । পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে । যদিও তৃণমূলের দাবি, এই কাজ করেছে বিজেপির লোকজনেরাই । বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ।

দুর্গাপুজো, কালীপুজোর সময় থেকেই দেখা নেই আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার । অনেকেই হয়ত ভেবেছিলেন যে বিহারীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব ছটপুজোয় তাকে পাওয়া যাবে আসানসোলে । কিন্তু দলীয় কর্মী-সহ আসানসোলের বাসিন্দাদের হতাশ করে 'বিহারীবাবু'কে পাওয়া যায়নি ছট উৎসবে । তিনি কেন আসছেন না তার কোনও কারণ সরকারিভাবেও তিনি আসানসোলের মানুষজনকে জানাননি । এরই মাঝে সোমবার রাতে কুলটি এলাকায় 'সাংসদ নিখোঁজ' পোস্টারে ছেয়ে যায় । মঙ্গলবার সকাল থেকেই যা নিয়ে চরম রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ।

সাংসদের নামে নিখোঁজ পোস্টার কুলটিতে (ইটিভি ভারত)

সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার নামে পোস্টার বিতর্কে তৃণমূলের কুলটি ব্লক সভাপতি কাঞ্চন রায়ের সরাসরি অভিযোগ, "এসব বিজেপির কাজ । রাজনৈতিকভাবে বিজেপি তৃণমূলের সঙ্গে পেরে উঠছে না, তাই এই ধরনের কাজ করছে । তিনি জানান, ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে বিজেপির । আর তাই হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় বিজেপি এই ধরনের ভুল কাজ করে ফেলছে । বিজেপি যতই এমন কাজ করবে ততই মানুষের থেকে তারা আরও দূরে চলে যাবে ।

অন্যদিকে কুলটির বিজেপি নেতা তথা কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দারের ছেলে কেশব পোদ্দার জানিয়েছেন, বিজেপি এই ধরনের খারাপ কাজ করে না । সম্প্রতি তৃণমূলের পদ নিয়ে তাদের দলের মধ্যেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে । যে পক্ষ পদ পায়নি সাংসদের নামে পোস্টার তারাই দিয়েছেন ৷ দুর্গাপুজো, কালীপুজো-সহ ছটপুজো, কোনও পুজোতেই কোনও উৎসবেই সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে আসানসোলের মানুষ পায়নি । হতে পারে তিনি অসুস্থ আছেন । ছট মা যেন তাঁকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখেন ।"

SHATRUGHAN SINHA missing poster
তৃণমূল সাংসদের নামে নিখোঁজ পোস্টার (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে পোস্টার বিতর্ক নিয়ে বলতে গিয়ে সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে 'পরিযায়ী সাংসদ' বলে তকমা দিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্রিমিত্রা পল । তিনি বলেছেন, "আসানসোল এবং দুর্গাপুরে দুই জায়গাতেই আমরা দু'জন পরিযায়ী সাংসদ পেয়েছি । আমি বহিরাগত তকমা কাউকে দিতে চাই না । কিন্তু মানুষের আনন্দে-দুঃখে কখনও এরা থাকে না । দুর্গাপুরে ওড়িশার এক ডাক্তারি ছাত্রী ধর্ষিতা হলেন । অথচ সেই সময় দুর্গাপুরের সাংসদকে পাওয়া গেল না । তেমনিভাবেই আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকেও আনন্দ দুঃখে কোনও সময় পাওয়া যায় না । আসানসোলের মানুষ এবার বুঝুন যে তারা কাকে ভোট দিয়ে সাংসদ বানিয়েছেন ।"

TAGGED:

শত্রুঘ্ন সিনহা
MP SHATRUGHAN SINHA MISSING POSTER
CHHATH PUJA IN ASANSOL
SHATRUGHAN SINHA MISSING POSTER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.