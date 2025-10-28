বিহারীদের শ্রেষ্ঠ উৎসবেও দেখা নেই 'বিহারীবাবু'র, কুলটিতে 'সাংসদ নিখোঁজ' পোস্টার
লাপাতা সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ৷ আসানসোলের কুলটির একাধিক জায়গায় সাংসদ নিখোঁজের পোস্টারে ছয়লাপ ৷ শুরু রাজনৈতিক তরজা ৷
Published : October 28, 2025 at 1:45 PM IST
আসানসোল, 28 অক্টোবর: সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা নিখোঁজ । বিহারীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব ছটপুজোতেই নেই বিহারীবাবু । কুলটির বিভিন্ন এলাকায় এমন পোস্টারে রাতারাতি চাঞ্চল্য । ছটপুজোর রাতে কুলটির বিভিন্ন অঞ্চলে এমন ধরনের পোস্টার ছেয়ে গিয়েছে । কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয় । পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে । যদিও তৃণমূলের দাবি, এই কাজ করেছে বিজেপির লোকজনেরাই । বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ।
দুর্গাপুজো, কালীপুজোর সময় থেকেই দেখা নেই আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার । অনেকেই হয়ত ভেবেছিলেন যে বিহারীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব ছটপুজোয় তাকে পাওয়া যাবে আসানসোলে । কিন্তু দলীয় কর্মী-সহ আসানসোলের বাসিন্দাদের হতাশ করে 'বিহারীবাবু'কে পাওয়া যায়নি ছট উৎসবে । তিনি কেন আসছেন না তার কোনও কারণ সরকারিভাবেও তিনি আসানসোলের মানুষজনকে জানাননি । এরই মাঝে সোমবার রাতে কুলটি এলাকায় 'সাংসদ নিখোঁজ' পোস্টারে ছেয়ে যায় । মঙ্গলবার সকাল থেকেই যা নিয়ে চরম রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ।
সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার নামে পোস্টার বিতর্কে তৃণমূলের কুলটি ব্লক সভাপতি কাঞ্চন রায়ের সরাসরি অভিযোগ, "এসব বিজেপির কাজ । রাজনৈতিকভাবে বিজেপি তৃণমূলের সঙ্গে পেরে উঠছে না, তাই এই ধরনের কাজ করছে । তিনি জানান, ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে বিজেপির । আর তাই হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় বিজেপি এই ধরনের ভুল কাজ করে ফেলছে । বিজেপি যতই এমন কাজ করবে ততই মানুষের থেকে তারা আরও দূরে চলে যাবে ।
অন্যদিকে কুলটির বিজেপি নেতা তথা কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দারের ছেলে কেশব পোদ্দার জানিয়েছেন, বিজেপি এই ধরনের খারাপ কাজ করে না । সম্প্রতি তৃণমূলের পদ নিয়ে তাদের দলের মধ্যেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে । যে পক্ষ পদ পায়নি সাংসদের নামে পোস্টার তারাই দিয়েছেন ৷ দুর্গাপুজো, কালীপুজো-সহ ছটপুজো, কোনও পুজোতেই কোনও উৎসবেই সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে আসানসোলের মানুষ পায়নি । হতে পারে তিনি অসুস্থ আছেন । ছট মা যেন তাঁকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখেন ।"
অন্যদিকে পোস্টার বিতর্ক নিয়ে বলতে গিয়ে সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে 'পরিযায়ী সাংসদ' বলে তকমা দিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্রিমিত্রা পল । তিনি বলেছেন, "আসানসোল এবং দুর্গাপুরে দুই জায়গাতেই আমরা দু'জন পরিযায়ী সাংসদ পেয়েছি । আমি বহিরাগত তকমা কাউকে দিতে চাই না । কিন্তু মানুষের আনন্দে-দুঃখে কখনও এরা থাকে না । দুর্গাপুরে ওড়িশার এক ডাক্তারি ছাত্রী ধর্ষিতা হলেন । অথচ সেই সময় দুর্গাপুরের সাংসদকে পাওয়া গেল না । তেমনিভাবেই আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকেও আনন্দ দুঃখে কোনও সময় পাওয়া যায় না । আসানসোলের মানুষ এবার বুঝুন যে তারা কাকে ভোট দিয়ে সাংসদ বানিয়েছেন ।"