'নিখোঁজ প্রশান্ত বর্মন', রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের সামনে পড়ল পোস্টার
স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এমনকী, তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন জানিয়েছে বিধাননগর কমিশনারেট ৷
Published : December 27, 2025 at 8:17 PM IST
জলপাইগুড়ি, 27 ডিসেম্বর: নিউটাউনের স্বর্ণ ব্যাবসায়ী স্বপন কামিলা খুনে অভিযুক্ত জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তারপর থেকে উধাও 'দাবাং' বিডিও ৷ এবার তাঁর খোঁজে 'সন্ধান চাই' পোস্টার পড়ল রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের সামনে ৷ পোস্টারে লেখা, রাজগঞ্জের বিডিও নিখোঁজ, সন্ধান চাই ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে ৷
স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় গত 16 নভেম্বর বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছিল বারাসত আদালত ৷ কিন্তু 2 ডিসেম্বর তাঁর আগাম জামিনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ৷ গত সোমবার বিধাননগর কমিশনারেটের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিডিও-এর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত ৷ জামিন খারিজের পাশাপাশি আগামী 3 দিনের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বিডিও প্রশান্ত বমর্নকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয় আদালত ৷ কিন্তু আদালতের সেই নির্দেশ অমান্য করে তারপর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন তিনি ৷
গত সোমবার সকালে রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরে সারদামণি হাইস্কুলে মা সারদার 173তম আবির্ভাব দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সোনা ব্যবসায়ী খুন অভিযুক্ত বিডিও । ঘটনাচক্রে এদিনেই তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায় ৷ অভিযোগ, এরপর থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বিডিও ৷ এদিকে, হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও তিনদিন হয়ে গেলেও আত্মসমর্পণ করেননি ৷
এই বিষয়ে বার বার অভিযুক্ত বিডিওকে ফোন করা হলেও মোবাইল বন্ধ থাকায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । এই বিষয়ে প্রথম থেকেই চুপ ছিলেন জেলাশাসক শামা পারভিন ৷ এখনও মৌনতা পালন কর রয়েছেন তিনি ৷ এই আবহে শনিবার বিডিও অফিসের সামনে নিখোঁজ পোস্টার লাগায় বামেদের ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর কর্মীরা ৷ সেই সঙ্গে, প্রশান্ত বর্মনের ছবি হাতে বিক্ষোভ দেখাতেও দেখা যায় তাঁদের ৷
নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যাবসায়ী খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিওকে গত 16 নভেম্বর জামিন দিয়ে দেয় বারাসত আদালত ৷ এরপর সেই রায়ের বিরুদ্ধে গত 2 ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ৷ গত 22 ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ বিডিওর জামিন খারিজ করে দেয় ৷ পাশাপাশি, বিধাননগর অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে 72 ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণ করারও নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ অভিযোগ, এই রায়ের আগে পর্যন্ত দফতরে এলেও শুক্রবার থেকে তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না ৷
এদিকে, প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা পরোয়ানা জারির আবেদন জানিয়েছে বিধাননগর কমিশনারেট ৷ শুক্রবার বিধাননগর মহকুমা আদালতে এই আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷