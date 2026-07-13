বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ ট্রলারের সন্ধান মিলল, উদ্ধার 9 মৎস্যজীবীর দেহ
11 দিনের মাথায় অবশেষে মিলল নিখোঁজ 'জয় মা কালী' ট্রলারের সন্ধান। বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ থাকা ট্রলার থেকে উদ্ধার 9 মৎস্যজীবীদের দেহ। ছ'জনের খোঁজে চলছে তল্লাশি ৷
Published : July 13, 2026 at 9:36 AM IST
কাকদ্বীপ, 13 জুলাই: ক'য়েকদিনের উদ্বেগ, প্রার্থনা আর আশার শেষে এল এক হৃদয়বিদারক খবর। বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া দিঘার শঙ্করপুরের 'জয় মা কালী' ট্রলারের সন্ধান মিললেও, তা ঘিরে উঠে এল মর্মান্তিক চিত্র। সর্বশেষ উদ্ধার অভিযানে মোট 9 জন মৎস্যজীবীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন 6 জন।
প্রশাসনের আশঙ্কা, ট্রলারের ভিতরে বা আশপাশে আরও দেহ থাকতে পারে। তাই রাতভর উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। ট্রলারের ভিতরে এবং আশপাশের সমুদ্র এলাকায় রাতভর তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজন মাইতি বলেন, ঠমোট 15 জন মৎস্যজীবী ছিলেন ট্রলারে ৷ 9 জনের মৃতদেহ এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে 3 জন ওড়িশার ৷ বাকি 6 জনের খোঁজে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফে চলছে তল্লাশি ৷"
11 দিনের মাথায় ট্রলারটি উদ্ধার- জানা গিয়েছে, গত 2 জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর মৎস্যবন্দর থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল 'জয় মা কালী' ট্রলারটি। ট্রলারে মোট 19 জন মৎস্যজীবী ছিলেন। প্রথম ক'য়েকদিন নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও 5 জুলাইয়ের পর থেকে ট্রলারের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর থেকেই উদ্বেগ বাড়তে থাকে পরিবারগুলির। প্রতিদিন বন্দরে এসে প্রিয়জনদের ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজন। দিন যত গড়িয়েছে, ততই বেড়েছে উৎকণ্ঠা।
ট্রলারের খোঁজে চলে তল্লাশি- ট্রলারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার খবর পাওয়ার পরই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী, নৌবাহিনী, বন দফতর, সুন্দরবন পুলিশ, গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা এবং বিভিন্ন মৎস্যজীবী সংগঠন যৌথভাবে বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় অনুসন্ধান চালায়। খারাপ আবহাওয়া, উত্তাল সমুদ্র এবং বিস্তীর্ণ জলরাশি উদ্ধারকাজে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ালেও অভিযান বন্ধ হয়নি।
রবির রাতে উদ্ধার মৎস্যজীবীদের দেহ- শনিবার থেকে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর চিত্রক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার করা হয়। রামগঙ্গা রেঞ্জের বনকর্মী, সুন্দরবন পুলিশ এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সহযোগিতায় রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনার বকখালি উপকূল থেকে প্রায় 35 কিলোমিটার দূরে চুলকাঠির জঙ্গলের কাছে বাঘেরচর এলাকায় উল্টে থাকা অবস্থায় ট্রলারটির সন্ধান মেলে রবিবার দুপুরের দিকে। এরপর অন্য ট্রলারের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রলারটিকে টেনে পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুরের সীতারামপুর ঘাটে নিয়ে আসা হয়। সন্ধ্যার পর ঘাটে পৌঁছতেই শুরু হয় ট্রলারের ভিতরে তল্লাশি।
নিখোঁজ 6 মৎস্যজীবীর চলছে তল্লাশি- রাত নাগাদ ইঞ্জিনের সঙ্গে আটকে থাকা এক মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার হয়। পরে ট্রলারের ভিতরে জমে থাকা জল শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে বের করার কাজ শুরু হলে একের পর এক মৃতদেহ উদ্ধার হতে থাকে। প্রথমে পাঁচটি দেহ উদ্ধার হলেও পরে আরও চারটি দেহ মেলে ৷ ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 9। প্রশাসনের আশঙ্কা, এখনও ট্রলারের ভিতরে অথবা দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশে আরও দেহ থাকতে পারে। তাই ট্রলারের প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, নিখোঁজ 6 মৎস্যজীবীর খোঁজে কোস্টগার্ড, বন দফতর এবং সুন্দরবন পুলিশের যৌথ তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।
মৃতদের মধ্যে 3 জন ভিন রাজ্যের- জানা গিয়েছে, নিখোঁজদের মধ্যে 3 জন ওড়িশার বাসিন্দা। বাকিরা মূলত পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। ট্রলার উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শঙ্কপুর, ফ্রেজারগঞ্জ এবং সীতারামপুরে ভিড় জমান নিখোঁজদের আত্মীয়-পরিজনরা। উদ্ধার হওয়া মৃতদেহগুলির পরিচয় নিশ্চিত করার কাজ চলছে। অনেক পরিবার এখনও শেষ আশায় অপেক্ষা করছেন, যদি কোনওভাবে তাঁদের প্রিয়জনের সন্ধান মেলে।
একের পর এক মৃতদেহ উদ্ধার- ঘটনার খবর পেয়ে ট্রলারের মালিকপক্ষও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। উদ্ধার অভিযানের উপর নজর রাখছেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা।
মন্ত্রীর বক্তব্য- সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই পুলিশ, বন দফতর এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরকে দ্রুত উদ্ধারকাজে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ট্রলারের মধ্যে বিপুল পরিমাণ জল থাকায় উদ্ধারকাজে সমস্যা হচ্ছিল। জল বের করার পরই একের পর এক মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে। নিখোঁজদের খুঁজে বের করতে অভিযান চলবে বলেও তিনি জানান ৷ মৃত মৎস্যজীবীদের পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার থাকবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। একইসঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে দ্রুত ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।
এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সীতারামপুর ঘাটে এখনও চলছে শোক আর উৎকণ্ঠার আবহ। বঙ্গোপসাগরের এই দুর্ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিল, জীবিকার সন্ধানে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া মৎস্যজীবীদের জীবন কতটা অনিশ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ।