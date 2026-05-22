পথ ভুলে চলে গিয়েছিল বাংলাদেশে ! 15 বছর পর মালদায় ফিরল হারিয়ে যাওয়া ছেলে

পথ ভুলে চলে গিয়েছিল বাংলাদেশে ! 15 বছর পর মালদায় ফিরল হারিয়ে যাওয়া ছেলে
নাজিমুল বাড়ির উঠোনে পা রাখতেই আবেগে ভেঙে পড়েন মা নূরেজা বিবি, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, কখনও ভাবিনি আবার ছেলেকে ফিরে পাব!
Published : May 22, 2026 at 6:16 PM IST
মালদা, 22 মে: দেড় দশক পর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল !
মালদার চাঁচলের ইসলামপুর গ্রামে বৃহস্পতিবার যেন ফিরে এল বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া এক গল্প । যে ছেলেকে একসময় নিখোঁজ বলেই ধরে নিয়েছিল পরিবার, যাকে ফিরে পাওয়ার আশা ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে গিয়েছিল সময়ের সঙ্গে, সেই নাজিমুল হকই অবশেষে 15 বছর পর ফিরল নিজের বাড়িতে । আর ছেলেকে চোখের সামনে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা । দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে আবেগে ভাসল গোটা গ্রাম ।
চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের ইসলামপুর গ্রামের ছকর ডিগি এলাকার বাসিন্দা মারুফ আলির ছেলে নাজিমূল হক বছর 15 আগে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় । কোথায় গেল ছেলে, বেঁচে আছে কি না- কোনও উত্তরই মেলেনি । থানায় অভিযোগ, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজ, অসংখ্য চেষ্টা- সবই করেছিলেন বাবা-মা । কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, ততই ছেলের ফেরার আশাটুকুও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল ।
তারপর আচমকাই বদলে যায় সবকিছু । প্রায় এক বছর আগে সোশাল মাধ্যমে ভেসে ওঠে একটি ভিডিয়ো । সেই ভিডিয়োতেই পরিবারের চোখে পড়ে নাজিমুলের মুখ । জানা যায়, সে বাংলাদেশে রয়েছে । ছেলের খোঁজ পেয়ে নতুন করে বাঁচার আশা জাগে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের মনে । শুরু হয় তাকে দেশে ফেরানোর দীর্ঘ লড়াই ।
পরিবারের দাবি, বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ্যে আসার পরই সক্রিয় হয় প্রশাসন । দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে দিল্লিতেও যেতে হয় তাঁকে । দীর্ঘ প্রায় এক বছরের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পর অবশেষে বৃহস্পতিবার দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নাজিমুলকে ।
বাড়ির উঠোনে পা রাখতেই আবেগে ভেঙে পড়েন মা নুরেজা বিবি । ছেলেকে বুকে জড়িয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বলেন, "কখনও ভাবিনি আবার ছেলেকে দেখতে পাব । আল্লাহর কাছে শুধু প্রার্থনা করতাম, একবার যেন চোখের সামনে দেখতে পাই । আজ আমার ছেলে বাড়ি ফিরেছে, এর থেকে বড় সুখ আর কিছু হতে পারে না ।"
তবে আনন্দের মধ্যেও রয়েছে উদ্বেগ । পরিবার জানিয়েছে, নাজিমুল শারীরিক ভাবে অসুস্থ । তাঁর চিকিৎসার জন্য সরকারের সাহায্য চেয়েছেন বৃদ্ধ বাবা-মা । ছেলেকে ফিরে পেয়ে আবেগপ্রবণ বাবা মারুফ আলির কথায়, "অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনও খোঁজ পাইনি । পরে সামাজিক মাধ্যমে ওকে দেখে আবার আশা ফিরে আসে । এতদিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে মনে হচ্ছে যেন নতুন জীবন পেলাম ।"
নাজিমুলের বাড়িতে এখন মানুষের ঢল । কেউ মিষ্টি নিয়ে এসেছেন, কেউ শুধু একবার দেখতে । গ্রামের বাসিন্দা শাহজান আলম বলেন, "নাজিমুলকে আর কোনোদিন দেখতে পাব, তা ভাবতেই পারিনি । আজ ওকে ফিরে পেয়ে গোটা গ্রাম খুশি ।"
দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন, "দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর অবশেষে নাজিমুল নিজের বাড়িতে ফিরতে পেরেছে । একজন ছেলে এত বছর পর নিজের মা-বাবার কাছে ফিরেছে, এর থেকে বড় আনন্দ আর কিছু হতে পারে না ।"
15 বছরের অপেক্ষা, অসংখ্য নির্ঘুম রাত, আর এক বুক কষ্টের শেষে অবশেষে ফিরেছে হারিয়ে যাওয়া ছেলে । ইসলামপুর গ্রামের আকাশে এখন শুধু একটাই অনুভূতি, ফিরে পাওয়ার আনন্দ ।
