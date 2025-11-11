ETV Bharat / state

স্থান বিভ্রাটে বসিরহাটের ভোটার স্বপ্না নদিয়ায়, অবিবাহিতার পাশে স্বামীর নাম

ছিলেন বসিরহাটের ভোটার, হাতবদল হয়ে নাম চলে গেলেন নদিয়ায় ! অবিবাহিত স্বপ্নার পাশে জুড়ে গেল স্বামীর নামও। আজব-কাণ্ডে চক্ষু চড়কগাছ বসিরহাটের প্রৌঢ়ার।

বসিরহাটের ভোটার স্বপ্না নদিয়ায় ! (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 8:05 PM IST

বসিরহাট, 11 নভেম্বর: নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় জ্বলজ্বল করছে নাম। কিন্তু, গোল বেঁধেছে অন‍্য জায়গায় ৷ অবিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বসিরহাটের প্রৌঢ়ার নামের পাশে জুড়ে গিয়েছে 'বিবাহিত' শব্দটি ৷ শুধু তাই নয়, খসড়া ভোটার তালিকায় 55 বছরের ওই প্রৌঢ়ার সচিত্র পরিচয়পত্রের এপিক নম্বরও হাতবদল হয়ে চলে গিয়েছে নদিয়ার হরিণঘাটায় । এমন আজব-কাণ্ড দেখে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ বসিরহাটের নেওড়া দিঘির পাড়ের বাসিন্দা স্বপ্না সরকারের।

কীভাবে আজব এই ঘটনা ঘটল, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি । এর জন্য সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেছেন ওই প্রৌঢ়া। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কমিশনের গাফিলতিকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন স্থানীয় বিএলএ তথা প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সরদার ইলিয়াস আলি । এর নেপথ্যে চক্রান্তও থাকতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। ঘটনাটি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন ৷

বিষয়টি নিয়ে বসিরহাট 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সমীর কুমার হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। তার পরেই এ নিয়ে কিছু বলতে পারব।"

জানা গিয়েছে, বসিরহাট পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডের 179 নম্বর পার্টের ভোটার স্বপ্না সরকার ৷ বাড়িতে তাঁর দুই বিশেষভাবে সক্ষম ভাইও রয়েছেন। তাঁরাও দীর্ঘদিন ধরে ভোট দিয়ে আসছেন ওই পার্ট থেকে । দুই ভাইয়ের দেখাশোনা করতে গিয়ে আর বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি স্বপ্নার । সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন। বাড়ি বাড়ি এন‍ুমারেশন ফর্ম নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন বিএলও'রা। দিনকয়েক আগে ওই প্রৌঢ়ার বাড়িতেও ন‍ুমারেশন ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন স্থানীয় বুথ লেভেল অফিসার। কিন্তু, স্বপ্নার দুই ভাই এন‍ুমারেশন ফর্ম পেলেও তাহাতে পাননি তিনি । এই বিষয়ে বিএলও'র কাছে খোঁজ নিতে গিয়ে স্বপ্না জানতে পারেন, তাঁর ভোটার আইডি হরিণঘাটা বিধানসভার 32 নম্বর বুথে ট্রান্সফার করা হয়েছে ৷

দুই ভাইয়ের সঙ্গে স্বপ্না সরকার (ইটিভি ভারত)

যা শুনে হতবাক হয়ে যান ওই প্রৌঢ়া ৷ তিনি বুঝতে পারেন, কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে ৷ বিএলও এর সঠিক ব‍্যাখা দিতে না-পারায় 19 নম্বর ওয়ার্ডের বিএলএ তথা এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর সরদার ইলিয়াস আলিকে বিষয়টি জানান প্রৌঢ়া। তখন তিনি আরও বিশদে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে দেখতে পান, বসিরহাটের অবিবাহিত স্বপ্না সরকারের নামের পাশে জুড়ে গিয়েছে 'বিবাহিত' শব্দটি । ভোটার লিস্টের পাশে লেখা রয়েছে স্বামীর নামও ।আর সেটি হয়েছে নদীয়ার হরিণঘাটা থেকে । রাজ‍্যে SIR আবহে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে বসিরহাটের নেওড়া দিঘির পাড় এলাকার । এর পিছনে অসাধু কোনও চক্রের হাত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসনিক মহলের একাংশ।

এদিকে, ভোটার আইডি নদিয়ার হরিণঘাটায় চলে যাওয়ায় বিড়ম্বনা বেড়েছে বসিরহাটের স্বপ্না সরকারের। এই ঘটনায় কার্যত বিস্মিত হয়ে গিয়েছেন তিনি। স্বপ্না বলেন,"2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে ঠিকই। কিন্তু, অবাক করা বিষয় স্বামী হিসেবে দেখানো হয়েছে আমার এক ভাইকে। অথচ আমি কোনও দিন বিয়েই করিনি । শুধু তাই নয়, নির্বাচন কমিশনের দেওয়া সচিত্র পরিচয়পত্রের নম্বরও রাতারাতি হাতবদল হয়ে চলে গিয়েছে নদিয়ার হরিণঘাটায়। বাড়িতে আমার বিশেষভাবে সক্ষম দুই ভাই রয়েছে। আমার পক্ষে কী সম্ভব এতদূর যাওয়া ? এটা সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের গাফিলতি। আমি চাই, আমার ভোটার কার্ডের এপিক নম্বর পুনরায় চলে আসুক বসিরহাটে।"

তিনি আরও বলেন, "2002 সালের আগে থেকে আমি ভোট দিয়ে আসছি এখানে। 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও ভোট দিয়েছি।কিন্তু, আশ্চর্যজনকভাবে 2025 সালের খসড়া ভোটার তালিকায় আমার নামই উধাও হয়ে গিয়েছে । কী করে এত বড় ভুল হয় সেটাই ভেবে পারছি না।"

স্থানীয় তৃণমূল নেতা সরদার ইলিয়াস আলি বলেন, "স্বপ্না সরকারের বিষয়টি রহস্যজনক । আমার আশঙ্কা, এর পিছনে কোনও চক্রান্ত রয়েছে । উনি বসিরহাটের 19 নম্বর ওয়ার্ডের 179 নম্বর পার্টের ভোটার । অবিবাহিত ওই মহিলার স্বামী হিসেবে দেখানো হয়েছে আশু সরকারকে। আমি হরিণঘাটার 32 নম্বর পার্টের বিএলও-র সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, এই আশু সরকারের বাড়ি হরিণঘাটা এলাকায়। পাশাপাশি, স্বপ্না সরকার আশু সরকারের দ্বিতীয় স্ত্রী। যদিও বসিরহাটের স্বপ্না সরকারের সঙ্গে হরিণঘাটার স্বপ্না সরকারের কোনও যোগসূত্র নেই। এপিক নম্বরটি কীভাবে ট্রান্সফার হল, এটা একটা রহস্য। আমার মনে হচ্ছে, সর্ষের মধ্যেই ভূত আছে ৷ বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বিডিও-কে জানাব। এর সমাধান হওয়া উচিত।"

