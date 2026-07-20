ঠাকুরনগরের স্কুলে দুষ্কৃতী তাণ্ডব, ভাঙা হল চেয়ার-পাখা, পোড়ানো হল বই
মাসখানেক আগে স্কুলের পাশে থাকা নেশার আসর তুলে দেয় স্থানীয়রা ৷ ভাঙচুরের ঘটনা কি তারই প্রতিশোধ, খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
Published : July 20, 2026 at 8:31 PM IST
ঠাকুরনগর (উত্তর 24 পরগনা), 20 জুলাই: স্কুলে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের অভিযোগ উঠল উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগরে ৷ অভিযোগ, সেখানকার অনন্তরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢুকে বেপরোয়া ভাঙচুর করা হয়েছে ৷ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বইপত্রও ৷
পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে৷ অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে অভিভাবক, সকলেই ৷ তবে মাসখানেক আগে ওই স্কুলের পাশে নেশার আসরের প্রতিবাদ করেছিলেন অভিভাবকরা ৷ তাতে সামিল হয়েছিলেন পঞ্চায়েত সদস্যও ৷ পুলিশের তরফে সেদিন ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মিলেছিল ৷ এই ভাঙচুরের সঙ্গে ওই ঘটনার কোনও যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগর মতুয়া ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত ৷ বছরভর সেখানে লক্ষ লক্ষ ভক্তের আগমন হয় ৷ ঠাকুরবাড়ির অদূরে ঠাকুরনগর-চাঁদপাড়া সড়কের পাশে ইছাপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাঁতি গ্রাম ৷ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য অনন্তরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ই গ্রামের একমাত্র সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ প্রতিদিন সকালে শতাধিক কচিকাঁচা ওই স্কুলে পড়াশোনা করে ৷ কাছেই ঠাকুরনগর গ্রামীণ হাসপাতাল ৷
অভিযোগ, সোমবার সকালে শিক্ষকরা স্কুলের দোতলার ঘরে উঠতে গিয়েই দেখেন, দরজা ভাঙা রয়েছে ৷ ভিতরে টেবিল, চেয়ার ও আসবাবপত্র সবকিছু ভাঙাচোরা লন্ডভন্ড অবস্থায় পড়ে রয়েছে রয়েছে ৷ কচিকাঁচা ছেলেমেয়েদের জন্য ঝোলানো পাখাগুলি দুমড়ে মুচড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আলমারি ভেঙে ছোটদের বইপত্র ছিঁড়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ স্কুলে তাণ্ডবের খবর পেয়ে ছুটে আসেন অভিভাবকরা ৷ ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অখিল অধিকারীও ৷
স্কুলের সহকারী শিক্ষক নবকুমার বসু বলেন, ‘‘রবিবার স্কুল ছুটি ছিল ৷ আজ সোমবার আমরা স্কুলে এসে দেখি, দোতলার ঘরে তাণ্ডব চালানো হয়েছে ৷ আলমারি ভেঙে বইপত্র বের করে ছিঁড়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ পাখাগুলি দুমড়ে মুচড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ভেঙে ফেলা হয়েছে চেয়ার টেবিল ও আসবাবপত্রগুলিও ৷’’
কল্যাণী পাত্র নামে এক অভিভাবক বলেন, ‘‘আমাদের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়াশোনা করে ৷ দুষ্কৃতীরা স্কুলে হামলা চালিয়েছে ৷ সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে ৷ আমরা চাই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক ৷’’
স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অখিল অধিকারী বলেন, ‘‘আমি এই স্কুলে প্রাক্তন ছাত্র ৷ আমার যা কিছু বিদ্যা অর্জন, তার প্রাথমিক সূচনা হয়েছিল এই স্কুল থেকেই ৷ সেই স্কুলের ওপরে এত বড় হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ পুলিশ প্রশাসনকে ঘটনাটি জানানো হয়েছে ৷ আমরা চাই, পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক ৷’’
খবর পেয়ে গাইঘাটা থানার পুলিশ স্কুলে তদন্তে আসে ৷ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা পুলিশের কাছে ক্ষোভ উগড়ে দেন ৷ পুলিশের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷ বনগাঁ পুলিশ জেলার এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, স্কুলের পক্ষ থেকে গাইঘাটা থানায় ভাঙচুরের একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের টহলদারি বাড়ানো হচ্ছে ।
স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় খুদে পড়ুয়ারা দেখত, রাস্তার পাশে বাঁশগাছের ছায়ায় বসে একদল যুবক নেশা করছে ৷ মদ, গাঁজা, হেরোইন-সব ধরনের নেশাই সেখানে চলছে ৷ শুধু তাই নয়, কাশির ওষুধকে ওই যুবকরা মাদক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷
গত 29 জুন স্থানীয় বাসিন্দারা ওই দুষ্কৃতীদের তাড়া করে সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়েছিলেন ৷ বাসিন্দাদের সঙ্গে সেদিন ওই অভিযানে সামিল হয়েছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অখিল অধিকারীও ৷ পুলিশের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, গ্রামে মদ্যপ ও দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য দমনে নিয়মিত পুলিশি অভিযান চলবে ৷
এক মাসও হয়নি ৷ আরও বেপরোয়াভাবে ফিরে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ভয়ের ছবি ফিরে এল ৷ স্কুলে ভাঙচুরের সঙ্গে ওই ঘটনার কোনও যোগাযোগ রয়েছে, সেটাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷