বুদবুদে যুবতীদের হাত ধরে টানা-হেঁচড়া, অপহরণের চেষ্টা ! মেয়েদের সম্মান বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত বাবা-মা

বুদবুদে যুবতীদের হাত ধরে টানা-হেঁচড়া, অপহরণের চেষ্টা ! মেয়েদের সম্মান বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত বাবা-মা
Abduction attempt in Budbud: টোটো থেকে যুবতীদের অপহরণের অভিযোগ কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে । ঘটনাটি পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদের । সন্তোষ দাসের রিপোর্ট ।
Published : October 30, 2026 at 11:05 AM IST
দুর্গাপুর, 30 অক্টোবর: দুই যুবতীকে একা পেয়ে টোটো থেকে জোর করে নামিয়ে অপহরণের চেষ্টা ! তাঁদের হাত ধরে টানা হেঁচড়ার করা হয় বলেও অভিযোগ । শুধু তাই নয়, প্রতিবাদ করতেই দুই যুবতীর বাবা-মায়ের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে যুবকদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে 8টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদের মানকরে। এই ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায় ।
আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাসপ্রিত সিং বলেন, "ইভটিজিং, খারাপ আচরণের ও মারধরের ঘটনায় চারজনকে আমরা গ্রেফতার করেছি । এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত চলছে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই যুবতী বুদবুদের মানকরের একটি কাপড়ের দোকানে কাজ সেরে রাতে বাড়ি যাচ্ছিল । তাঁরা এলাকারই বাসিন্দা । দুজন টোটোয় চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন । এদিকে তাঁদের টোটোর পাশাপাশি আরেকটি টোটোয় চেপে যাচ্ছিল অভিযুক্ত যুবকরা ।
অভিযোগ, পাশের টোটোয় দুই যুবতীকে একা পেয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য করে অশ্রাব্য ভাষায় অশ্লীল ইঙ্গিত করতে শুরু করে তারা । কুপ্রস্তাবও দেওয়া হয় । চলতে থাকতে ইভটিজিং । এমনকী টোটো থেকে নেমে হাত ধরে যুবতীদেরও টোটো থেকে নামানোর জন্য় টানা হেঁচড়া পর্যন্ত করে বলে অভিযোগ পরিবারের ।
তারপরই এক যুবতী তাঁর বাবাকে ফোন করে বিষয়টি জানাতেই তড়িঘড়ি তাঁর বাবা ঘটনাস্থলে পৌঁছন । নির্যাতিতার বাবা প্রতিবাদ করতেই বাবার মাথা মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হয় । পরে তাঁর মায়েরও মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে গুরুতর অভিযোগ উঠছে । এরপরেই বুদবুদ থানার পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয় ।
বুদবুদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার । তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ চার জনকে গ্রেফতার করেছে । নিগৃহীতার মায়ের অভিযোগ, "দুজনকে একা পেয়ে টোটোতে করে কয়েকজন যুবক বিরক্ত করে । জোর করে টোটো থেকে নামিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা চালায় । তারপরেই আমার মেয়ে ওর বাবাকে জানায় । ওর বাবা আর আমি সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ করি । তখন আমাদের মারধর করে ওই যুবকরা । আমাদের সামনেই দুজনের হাত ধরে টানাটানিও করতে থাকে । আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি ।"