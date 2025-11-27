ফের কসবা ! তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ির অদূরে গুলিবিদ্ধ যুবক
এক বছর আগে যে কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা, এবার তার বাড়ির কাছেই ফের চলল গুলি ৷ ঘটনাস্থল কসবা ৷
Published : November 27, 2025 at 11:23 AM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: শহর কলকাতায় দুষ্কৃতীদের উৎপাত যেন দিন দিন বাড়ছে । বুধবার রাতে ফের গুলি চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়াল কসবার বোসপুকুরের প্রান্তিক পল্লী এলাকায় । কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরেই হঠাৎ গুলির শব্দে আঁতকে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা । ঠিক এক বছর আগে এমনই ঘটনা ঘটেছিল এই এলাকায় । আবারও সেই দুঃস্বপ্নের পুনরাবৃত্তি।
পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাত প্রায় 11টা নাগাদ গুলির শব্দ শোনা যায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার হন অভিজিৎ নাইয়া নামে বছর একুশের এক যুবক। তাঁর বাঁ হাতের তালুতে গুলি লেগেছে বলে খবর। তড়িঘড়ি তাঁকে রুবি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই বর্তমানে চিকিৎসা চলছে যুবকের ।
কসবা কাণ্ড নিয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার ইটিভি ভারতকে বলেন, "তদন্তে নেমে আমরা সব দিকগুলি খতিয়ে দেখছি । ঘটনাস্থলে কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা রয়েছেন । তদন্ত চলছে ৷" সূত্রের খবর, পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। জানা গিয়েছে, এলাকার একটি পরিত্যক্ত স্থানে অভিজিৎ-সহ কয়েকজন যুবক রাতে বসে খাওয়া-দাওয়া করছিলেন। সেই জায়গা থেকেই পুলিশ উদ্ধার করেছে গুলির খোল, মদের বোতল, খাবারের প্যাকেট এবং থালা। তদন্তকারীদের অনুমান, ওই জমায়েতের মধ্যেই কোনওরকম বচসা বা বিবাদ থেকে গুলি চলতে পারে।
অভিজিতের দিকে লক্ষ্য করে ঠিক কে গুলি চালাল, কোন কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল—তা জানতে তাঁর সঙ্গীদের খুঁজে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ । তবে ঘটনার নেপথ্যে আরও বড় কোনও অপরাধচক্র যুক্ত আছে কি না, সেদিকেও নজর দিতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনা ফের একবার প্রশ্ন তুলে দিল শহর কলকাতার রাতের নিরাপত্তা নিয়ে। গত বছর 15 নভেম্বর অ্যাক্রোপলিস মলের কাছে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে কসবা, আনন্দপুর, ইএম বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় একাধিকবার দুষ্কৃতীদের উন্মত্ত আচরণ, আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন এবং হামলার ঘটনা সামনে এসেছে।
ইএম বাইপাসের এত কাছাকাছি পরপর শুট-আউটের ঘটনা স্থানীয়দের মধ্যে ভয় বাড়িয়েছে। ভরসন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকা দুষ্কৃতীদের দাপাদাপিতে আতঙ্কে দিন কাটছে সাধারণ মানুষের। পুলিশ জানিয়েছে, গুলি কোথা থেকে এল, কীভাবে ঘটল—সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে বিশেষ অভিযানও চালানো হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে লালবাজার।
এর আগে 2024 সালের নভেম্বরেই এলাকার কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতীরা ৷ অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন সুশান্ত ঘোষ ৷ সেই ঘটনার পর ফের গুলি চলল কসবায় ৷