বাইকে তাড়া করে নবম শ্রেণির ছাত্রকে গুলি ! খড়গপুরে চাঞ্চল্য
Miscreants Shot Student in Kharagpur: দুষ্কৃতীদের লক্ষ্য ছিল আহতের সঙ্গে থাকা আরেক কিশোর, দাবি স্থানীয় কাউন্সিলরের ৷
Published : October 7, 2026 at 4:52 PM IST
খড়গপুর, 7 অক্টোবর: দিনেদুপুরে খড়গপুর শহরে নবম শ্রেণির এক ছাত্রকে গুলি করল অজ্ঞাত পরিচয় দুই দুষ্কৃতী ৷ অক্ষয় ঝাঁ নামে ওই কিশোরের বুকের বাঁদিকে গুলি লেগেছে ৷ তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ তবে, এই ঘটনায় সে টার্গেট ছিল না-বলে দাবি করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর ৷ তাঁর দাবি, অক্ষয়ের সঙ্গে থাকা সাগর কুমার নামে আরেক ছাত্র দুষ্কৃতীদের টার্গেট ছিল ৷ তাঁকে লক্ষ্য করেই দু’রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ প্রথমটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ও দ্বিতীয়গুলি অক্ষয়ের বুকে লাগে ৷
এই ঘটনায় পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানার সঙ্গে ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হয় ৷ তিনি বলেন, "এলাকায় গুলি চলেছে ৷" তবে, এর বেশি এখনই কিছু বলতে চাননি পুলিশ সুপার ৷ তবে, পরবর্তী সময়ে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে বিস্তারিত তথ্য দেবেন বলে জানিয়েছেন ৷
ঘটনা সম্পর্কে খড়গপুর পুরসভার 21 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ডি বসন্তী জানিয়েছেন, খড়গপুর শহরের ওল্ড সেটেলমেন্ট এলাকার গীতাঞ্জলি হলের কাছে বেলা 11টা নাগাদ নবম শ্রেণির দুই ছাত্র অক্ষয় ঝাঁ এবং সাগর কুমার স্কুটি নিয়ে টিফিন করতে বেরিয়েছিল ৷ সেই সময় একটি বাইকে করে মাস্ক পরা দুই দুষ্কৃতী তাদের ধাওয়া করে বলে অভিযোগ ৷ ওই দুষ্কৃতীরা তাদের লক্ষ্য করে দু’টি গুলি চালায় ৷ প্রথম গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ৷ আর দ্বিতীয় গুলিটি অক্ষয়ের বুকের বাঁদিকে লাগে ৷
গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় স্কুটি থেকে পড়ে যায় ৷ ঘটনার পর আশেপাশের লোকজন সেখানে ছুটে আসেন ৷ লোকজন চলে আসায় দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায় ৷ স্থানীয়রাই গুলিবিদ্ধ অক্ষয়কে খড়গপুর রেল হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানে চিকিৎসা শুরু হলেও, অবস্থার অবনতি হওয়ায় দ্রুত তাকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷
কাউন্সিলর আরও বলেন, "টার্গেট এই ছেলেটি ছিল না ৷ ওর সঙ্গে থাকা সাগর কুমারকে টার্গেট করা হয়েছিল ৷ সাগরের বাবা প্রসাদকেও কয়েকবছর আগে গুলি করেই মারা হয়েছিল ৷ এবার ওঁর ছেলেকে টার্গেট করা হয়েছে ৷ কিন্তু, গুলিটা অক্ষয়ের গায়ে লাগে ৷ বুকের বাঁদিকে গুলি লেগেছে ৷ ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন, ওকে কলকাতায় ট্রান্সফার করা হয়েছে ৷"
খড়গপুর টাউন পুলিশের তরফে তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, বাইকের নম্বর প্লেট ছিল না ৷ ফলে সিসিটিভি দেখে কোনদিকে বাইক নিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়েছে, তা দেখা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, প্রত্যক্ষদর্শী এবং সাগরকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷