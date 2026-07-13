ভুয়ো পুলিশ সেজে দুই কোটি টাকা লুট ! তল্লাশিতে আটক এক

ভুয়ো পুলিশ সেজে দুই কোটি টাকা লুট ! তল্লাশিতে আটক এক
কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা পরিচয় দিয়ে প্রতাপাদিত্য রোডের একটি ব্যবসায়িক অফিসে গিয়ে টাকা লুট করে।
Published : July 13, 2026 at 1:52 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: দক্ষিণ কলকাতার প্রতাপাদিত্য রোডে ঘটে গেল দুঃসাহসিক লুটের ঘটনা। যা কার্যত সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে ৷ নিজেদের কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার আধিকারিক পরিচয় দিয়ে এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ঢুকে প্রায় 2 কোটি টাকা লুট করে চম্পট দিয়েছে একদল দুষ্কৃতী। ঘটনায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ বাকিদেরও খোঁজ দ্রুত পাওয়া যাবে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা পরিচয় দিয়ে প্রতাপাদিত্য রোডের একটি ব্যবসায়িক অফিসে হাজির হয়। তাদের প্রত্যেকের কাছেই ছিল পুলিশের পরিচয়পত্রের মতো দেখতে নকল আইডি কার্ড। অফিসে ঢুকেই তারা দাবি করে, সেখানে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা মজুত রয়েছে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তল্লাশি চালানো হবে। অভিযুক্তরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রথমে অফিসের কর্মীদের বিশ্বাস অর্জন করে। এরপর একে একে সকলের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়, যাতে বাইরে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা না যায়। এরপর কর্মীদের দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে নগদ টাকা কোথায় রাখা রয়েছে, সেই তথ্য জানার চেষ্টা করে তারা ৷
অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের চাপে শেষ পর্যন্ত অফিসের ভল্ট খুলতে বাধ্য হন কর্মীরা। ভল্ট খুলতেই সেখান থেকে প্রায় 2 কোটি টাকা বের করে নিয়ে যায় অভিযুক্তরা। পুরো ঘটনাটি এতটাই পেশাদার কায়দায় ঘটানো হয় যে, উপস্থিত কেউই প্রথমে সন্দেহ করেননি। ঘটনার কিছু সময় পর ব্যবসায়ী ও কর্মীরা স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করলে গোটা বিষয়টি সামনে আসে। তখনই তাঁরা জানতে পারেন, কোনও সরকারি তল্লাশি অভিযান চালানো হয়নি এবং যারা অফিসে এসেছিল তারা আসলে ভুয়ো পুলিশ পরিচয়ে আসা লুটেরা।
এরপর টালিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের পরিচয় জানারও চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, এই ঘটনার সঙ্গে কোনও সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র জড়িত কি না, এবং লুটের আগে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের গতিবিধি সম্পর্কে দুষ্কৃতীদের কাছে কোনও অভ্যন্তরীণ তথ্য ছিল কি না।
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, গোটা লুটের ছক আগেভাগেই কষা হয়েছিল। অফিসে কত টাকা রয়েছে, কোথায় রাখা আছে এবং কীভাবে কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে— সবকিছু সম্পর্কে অভিযুক্তদের স্পষ্ট ধারণা ছিল বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে ভেতরের কোনও সূত্র বা পূর্বপরিকল্পিত নজরদারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় ব্যবসায়ী মহলে নতুন করে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ভুয়ো পরিচয়পত্র ব্যবহার করে আইনরক্ষক সেজে এমন দুঃসাহসিক লুটের ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করতে একাধিক দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।