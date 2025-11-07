জয়নগরে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন
রাস্তায় দুষ্কৃতীরা জয়ন্তকে কুপিয়ে খুন করে ৷ পুলিশের অবশ্য প্রাথমিক অনুমান, টাকা লুট করার উদ্দেশ্যেই খুন করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে ৷
Published : November 7, 2025 at 8:23 AM IST
জয়নগর, 7 নভেম্বর: তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল জয়নগরে ৷ বৃহস্পতিবার রাতে মহিষমারি এলাকায় জয়ন্ত মণ্ডল নামে ওই তৃণমূল কর্মীকে রাস্তায় খুন করা হয় বলে খবর । টাকা লুটের জন্যই তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে নাকি, এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক রয়েছে উদ্দেশ্য, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা য়িয়েছে, মৃত ওই তৃণমূল কর্মীর নাম জয়ন্ত মন্ডল (40) ৷ জয়নগর থানার গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা তিনি ৷ জয়ন্তর একটি ইটভাটাও আছে বলে জানা গিয়েছে ৷ রোজকার মতো এদিনও বাইকে কুলতলির অনন্যা ইটভাটা থেকে মহিষমারি এলাকা হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ অভিযোগ, সেই সময় নির্জন রাস্তায় দুষ্কৃতীরা জয়ন্তকে কুপিয়ে খুন করে ৷ এরপর তারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় । রক্তাক্ত অবস্থায় জয়ন্তকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা ৷ এরপর পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ যদিও হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে । পরে ওই তৃণমূল কর্মীর দেহ হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে জয়নগর থানার পুলিশ ।
দাদা জয়ন্ত মণ্ডলের খুনে ভাই সুব্রত মণ্ডল বলেন, "আমি এবং আমার দাদা এলাকার তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী । ইটভাটাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকবার ঝামেলা হয়েছে । আমার দাদাকে পরিকল্পিতভাবে দুষ্কৃতীরা খুন করেছে । পুলিশ প্রশাসনের তদন্তের উপর পূর্ণ আস্থা আছে ।" ইটভাটা শ্রমিক প্রহ্লাদ নস্কর বলেন, "প্রতিদিনের মতন জয়ন্তদা ইটভাটা থেকে বাড়ি যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানতে পেরেছি । তাঁর কাছে নগদ টাকাও ছিল ।" পুলিশের অবশ্য প্রাথমিক অনুমান, টাকা লুটের জন্যই খুন করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে ৷
এই ঘটনায় বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, "জয়ন্ত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করেছে জয়নগর থানার পুলিশ । প্রাথমিক অনুমান, ছিনতাই করার উদ্দেশেই এই খুনের ঘটনা। কিন্তু এর পিছনে কে বা কারা যুক্ত রয়েছে তার খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জয়নগর থানার পক্ষ থেকে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি স্থানীয়দেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে । এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হবে ।"