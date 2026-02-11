ETV Bharat / state

বসিরহাটে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা, আতঙ্ক এলাকায়

এই ঘটনায় কাউন্সিলরের প্রশ্ন, এক জন জনপ্রতিনিধির যদি কোনও নিরাপত্তা না-থাকে, তাহলে বসিরহাটে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় ?

বসিরহাট, 11 ফেব্রুয়ারি: রাতে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি দুষ্কৃতীদের । বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা । ঘটনার সময় বাড়িতেই ছিলেন বসিরহাট পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অসিত মজুমদার । বোমার শব্দ পেয়ে বাড়ি থেকে বেরনোর আগেই দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয় এলাকা থেকে । ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে বসিরহাট পুর এলাকায় । দীর্ঘ 55 বছরের রাজনৈতিক জীবনে এই ধরনের ঘটনা আগে কখনও তিনি দেখেননি বলে দাবি তৃণমূল নেতার ।

'অসহায়' কাউন্সিলরের প্রশ্ন, এক জন জনপ্রতিনিধির যদি কোনও নিরাপত্তা না-থাকে, তাহলে বসিরহাটে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় ? ঘটনায় তৃণমূল কাউন্সিলর ঘুরিয়ে প্রশাসনের দিকেই আঙুল তুললেন বলে মনে করছেন অনেকেই ৷ এদিকে, দলীয় কাউন্সিলরের বাড়িতে বোমাবাজির খবর পেয়ে রাতেই সেখানে আসেন বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের স্থানীয় নেতারা । দলের কাউন্সিলরের পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনার দায় বিরোধী শিবিরের ঘাড়েই চাপিয়েছেন তাঁরা । এর নেপথ্যে বিরোধী দলের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে মনে করছেন শাসকদলের এই বিধায়ক । যদিও, এর পিছনে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে বলে পাল্টা দাবি করেছে বিজেপি ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

এই বিষয়ে বসিরহাট জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "প্রাথমিক অনুমান, কাউন্সিলরের বাড়ি লক্ষ্য করে সকেট জাতীয় কোনও বোমা ছোড়া হয়েছে । ঘটনাস্থল থেকে বোমার স্প্রিন্টার ও খোল উদ্ধার করা হয়েছে । কাউন্সিলর ও এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে এ নিয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে । এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । আশা করা যায়, হামলাকারীদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে ।"

বসিরহাটের পুরনো নেতা হিসাবে পরিচিত অসিত মজুমদার । দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত । প্রথমে কংগ্রেস, তারপর তৃণমূল । কংগ্রেসের জেলা সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন তিনি । পরবর্তীতে তৃণমূলে যোগ দিয়ে পুর নির্বাচনে জিতে কাউন্সিলর হন ৷ স্ত্রী কৃষ্ণা মজুমদারও বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ছিলেন পাঁচ বছর । এমন একজন নেতার বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনায় যথারীতি রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়েছে ভোটের আবহে ।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে এলাকারই কয়েকজনের সঙ্গে বাড়িতে কথা বলছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর । তাঁরা চলে যাওয়ার পরই অসিত মজুমদারের বাড়ি লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা বোমা ছুড়ে পালায় বলে অভিযোগ । বোমার আঘাতে বাড়ির মূল দরজার লোহার গ্রিলের খানিকটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷

এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর অসিত মজুমদার বলেন, "নিজের ঘরে পরিচিত কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম । তাঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পাই । এর পর বারুদের গন্ধ নাকে আসতেই বুঝতে পারি কেউ বোমা ছুড়েছে ! দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এমন ঘটনা আমি আগে কখনও দেখিনি ।"

তাঁর কথায়, "বাম আমলেও কেউ আমার বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা করার সাহস পর্যন্ত পায়নি । খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিল, দেখে গিয়েছে । বসিরহাটের এই পরিস্থিতি দেখে নিজেরই খারাপ লাগে । আমার সঙ্গে কারও কোনও বিবাদ কিংবা শত্রুতা নেই । তাই, এই ঘটনার নেপথ্যে কাদের যোগ রয়েছে সেটা বলতে পারব না । তবে, বহিরাগত কেউ নয়, স্থানীয় কারও হাত থাকতে পারে বলে ধারণা আমার ।"

বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পুলিশ নিশ্চিত করেছে দলের এই নেতার বাড়িতে সকেট বোমায় ছোড়া হয়েছিল। অত‍্যন্ত ন‍্যক্কারজনক ঘটনা । ধিক্কার জানাই । সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে এর পিছনে কাদের হাত রয়েছে । 48 ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার করতে বলা হয়েছে পুলিশকে । যারা বাংলাকে অশান্ত করতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থাকতে পারে বোমাবাজির ঘটনার পিছনে । তাই, এর নেপথ্যে রাজনীতি তো অবশ্যই রয়েছে ।"

অন‍্যদিকে, এ নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির । বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "তৃণমূলের খেয়োখেয়িতে আজ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত । অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বসিরহাটের মানুষ । তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে দলের কাউন্সিলরও রেহাই পাচ্ছেন না । একজন জনপ্রতিনিধির বাড়িতেই যদি বোমাবাজি হয় তাহলে বসিরহাটের মানুষের নিরাপত্তা কোথায় ? তৃণমূলের এই অপশাসন থেকে মুক্তি চাইছে বাংলার মানুষ । তারা এখন ভোটের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন । তারপর গোটা তৃণমূল দলটাই মুছে যাবে এ রাজ‍্য থেকে ।"

