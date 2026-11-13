সিসিটিভির তার ছিঁড়ে বিজেপির কার্যালয়ে দুষ্কৃতী তাণ্ডব-ভাঙচুর, দুর্গাপুরে চাঞ্চল্য

সিসিটিভির তার ছিঁড়ে বিজেপির কার্যালয়ে দুষ্কৃতী তাণ্ডব-ভাঙচুর, দুর্গাপুরে চাঞ্চল্য
BJP's Banner-Festoon Destroyed: বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, এমনটাই অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের ৷ অভিযোগ, সিসিটিভির তার ছিঁড়ে হামলা চালানো হয় ৷
Published : November 13, 2026 at 10:33 AM IST
দুর্গাপুর, 13 নভেম্বর: বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুরে। ঘটনাকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। দুর্গাপুরের 33 নম্বর ওয়ার্ডের ফরিদপুর এলাকায় রয়েছে বিজেপির একটি দলীয় কার্যালয়।
এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "আমরা পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছি। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তা খুঁজে বের করা হবে। যেহেতু সিসিটিভির তার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, তাই কতটা ফুটেজ পাওয়া যায় সেটা দেখার।"
অভিযোগ, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওই এলাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে লাগানো সিসিটিভির তার ছিঁড়ে ওই কার্যালয়ে তাণ্ডব চালায় একদল দুষ্কৃতী। বিজেপির অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। কার্যালয়ে থাকা দলীয় পতাকা, ফেস্টুন-সহ বিভিন্ন সামগ্রী ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এমনকী ছবি লাগানো ফেস্টুনও ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি, কার্যালয়ে থাকা সিসি ক্যামেরার তারও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ৷
রাতের অন্ধকারে পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, কী কারণে এই ভাঙচুর চালানো হল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি, ঘটনাস্থলের পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দুর্গাপুরের 2 নম্বর মণ্ডলের বিজেপির সহ-সভাপতি নিরঞ্জন মণ্ডল।
তিনি বলেন, "জঘন্যতম অন্যায় করেছে। দলীয় উচ্চ নেতৃত্বের ছবি লাগানো ফেস্টুনও ফেলে দেওয়া হয়েছে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার। পুলিশের উপর আমাদের ভরসা রয়েছে। পুলিশ ভালোভাবে খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক।"