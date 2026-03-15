বালুরঘাটে মহিলার উপর অ্যাসিড হামলা, হাত-পা পুড়ে যাওয়ার অভিযোগ

বালুরঘাটে মহিলার উপর অ্যাসিড হামলা, হাত-পা পুড়ে যাওয়ার অভিযোগ
বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী আক্রান্ত মহিলা ৷ পারিবারিক বিবাদের জেরে হামলার অভিযোগ ৷
Published : March 15, 2026 at 6:11 PM IST
বালুরঘাট, 15 মার্চ: কাজ থেকে ফেরার পথে এক বিধবা মহিলাকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড হামলা চালানোর অভিযোগ ৷ ভয়াবহ এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহর লাগোয়া রঘুনাথপুরে ৷ শনিবার রাতে টোটোয় করে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর উপর হামলা চালানো হয় ৷ এই ঘটনায় মহিলার হাত ও পায়ের বেশ কিছুটা অংশ জ্বলে গিয়েছে ৷ তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের বার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালেই অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করেন ৷ সম্প্রতি অসুস্থতার জেরে তাঁর স্বামী মারা যান ৷ শনিবার রাতে কাজ শেষে টোটোয় করে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ অভিযোগ, বিএম হাইস্কুলের পাঁচিলের কাছে পৌঁছতেই কয়েকজন দুষ্কৃতী আচমকাই মহিলাকে লক্ষ্য করে তরল কিছু ছুড়ে মারেন ৷ সেই তরল পদার্থ তাঁর হাতে ও পায়ে গিয়ে পড়ে ৷ প্রথমে বুঝতে না-পারলেও, শরীরে জ্বালা-পোড়া শুরু হতেই চিৎকার করে ওঠেন আক্রান্ত মহিলা ৷
মহিলার চিৎকার শুনে চালক টোটো থামিয়ে দেন ৷ দেখেন মহিলার পায়ে ও হাত থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে ৷ এমনকি তাঁর টোটো-র যাত্রীদের বসার জায়গা থেকেও ধোঁয়া বের হচ্ছে ৷ তিনি বুঝতে পারেন মহিলাকে লক্ষ্য করে কেউ বা কারা অ্যাসিড ছুড়েছে ৷ ওই অবস্থায় তিনি প্রথমে মহিলাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান ৷ সেখান থেকে পাড়া-প্রতিবেশীরা মিলে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন ৷ বর্তমানে সেখানেই বার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন তিনি ৷ তাঁর হাত ও পায়ের অংশ পুড়ে গিয়েছে ৷
কিন্তু, কে বা কারা, কেন তাঁকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছুড়ল ? সেই প্রশ্নই উঠছে ৷ তবে, কী আক্রান্তের কোনও শত্রু রয়েছে ! এ নিয়ে আক্রান্ত মহিলার মা অভিযোগ করেন, "পারিবারিক জায়গা-জমি নিয়ে একটা সমস্যা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল ৷ আমার জামাই মারা যাওয়ার পর, ওর ভাসুরদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চলছিল ৷ আজকে সকালেই দু’জন ছেলে বাড়ির পাশে ঘোরাঘুরি করছিল ৷ আর আমার মেয়েকে হুমকি দিয়ে যায় ৷ ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন এর পিছনে থাকতে পারে ৷"
টোটো চালক বলেন, "আমি ওই মহিলাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় সামনে কাউকে দেখিনি ৷ কিন্তু, একটা কিছু একটা পড়ার শব্দ পেয়েছি ৷ আমি সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞেস করি কী হয়েছে ? দেখি ওই মহিলার হাত ও পায়ের দিকটা ভেজা ও সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে ৷ সেই অবস্থায় বাড়ি নিয়ে যাই ৷ এরপরে সেখান থেকেই হাসপাতালে নিয়ে আসি ৷ এখন আমিও ভয় পাচ্ছি ৷ প্যাসেঞ্জারকে ওই পথ দিয়ে কীভাবে নিয়ে যাব বা নিয়ে আসব ! আতঙ্কে রয়েছি ৷"
এই ঘটনা প্রসঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল বলেন, "আমরা অভিযোগ পেয়েছি ৷ সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"