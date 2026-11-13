বোলপুরে পুলিশকে গুলি করে চম্পট দুষ্কৃতীর, হাসপাতালে জখম কনস্টেবল
Constable Injured in Shooting by Miscreant: শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুরের লায়েকবাজারে ৷ আহত কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাস শান্তিনিকেতন থানায় কর্মরত ছিলেন ৷
Published : November 13, 2026 at 8:42 PM IST
বোলপুর, 13 নভেম্বর: অপরাধী ধরতে গিয়ে দুষ্কৃতীর গুলিতে গুরুতর জখম পুলিশ কনস্টেবল । গুলি করে চম্পট দিল দুষ্কৃতী ৷ শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুরের লায়েকবাজার এলাকায় । জখম পুলিশ কনস্টেবলের নাম বিশ্বজিৎ দাস ৷ তিনি শান্তিনিকেতন থানায় কর্মরত ৷
তাঁকে তড়িঘড়ি বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় ৷ গুলির খোল পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা ৷ কিছুদিন আগেই ওই সংলগ্ন এলাকাতেই বিজেপি নেতা চন্দন ভল্লাকে গুলি করে খুন করা হয়েছে । তারপর সেই একই জায়গায় গুলি চলল ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত লায়েকবাজার এলাকায় রতন শেখ নামে এক দুষ্কৃতীকে ধরতে যায় পুলিশ । পুলিশের হাতে ধরাও পড়ে মাদক কারবারি হিসেবে পরিচিত ওই দুষ্কৃতী ৷ এরপরেই সঙ্গে থাকা বন্দুক বের করে সে ৷ পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির পর গুলিও চালায় ৷ দুষ্কৃতীর ছোড়া গুলি লাগে পুলিশ কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসের বাঁ পায়ের হাঁটুতে ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই পুলিশকর্মী । সেই সুযোগে চম্পট দেয় ওই দুষ্কৃতী ৷ তবে কী অপরাধে পুলিশ তাঁকে ধরতে গিয়েছিল, তা এখনও জানা যায়নি ৷
তড়িঘড়ি জখম পুলিশ কনস্টেবলকে উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান বাকি পুলিশ অফিসার ও কর্মীরা ৷ সেখানেই তাঁর চিকিৎসা হয় ৷ পরে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ অন্যদিকে, ফেরার দুষ্কৃতীর খোঁজে ইতিমধ্যেই চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে বীরভূম জেলা পুলিশ । ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে গুলির খোল ৷ জানা গিয়েছে, রতন শেখের বাড়ি বীরভূমের নানুর থানার সাতরা গ্রামে ৷ তার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল ৷ বেশ কিছু দিন ধরে বোলপুরে গা ঢাকা দিয়ে ছিল সে ৷
এই ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত জানতে বীরভূমের পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশকে ফোন করা হয় ৷ কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি ৷ এই নিয়ে তাঁকে মেসেজও করা হয় ৷ এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর আসেনি ৷
প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পর এই নিয়ে দু’বার গুলি চলল বোলপুর শহরে ৷ গত 27 সেপ্টেম্বর ত্রিশূলাপট্টির মিলপাড়া এলাকায় ভরসন্ধ্যায় বিজেপির বুথ সভাপতি চন্দন ভল্লাকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল ৷ সেই ঘটনায় এখনও অধরা শ্যুটার ৷ এবার সেই ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ঢিল ছোড়া দূরত্বে ভরসন্ধ্যায় পুলিশ কনস্টেবলের পায়ে গুলি করে চম্পট দিল দুষ্কৃতী । পর পর গুলি চলার ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছাড়িয়ে এলাকায় ৷
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