নেপথ্যে মাদকপাচার চক্র ! বারাসতে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার 1

নেপথ্যে মাদকপাচার চক্র ! বারাসতে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার 1
বারাসত পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশনি মুখোপাধ্যায়কে নিশানা করার অভিযোগ ৷ তবে তাঁর সঙ্গে ধৃত দুষ্কৃতীর যোগ নেই বলে দাবি পুলিশের ৷
Published : February 17, 2026 at 9:39 PM IST
বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 17 ফেব্রুয়ারি: মাদক কারবারিদের নিশানায় বারাসত পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ! অশনি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক দুষ্কৃতীকে পুলিশ হাতেনাতে ধরেছে পুলিশ ৷ আর এ নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে উত্তর 24 পরগনার জেলার সদর শহর বারাসতে ৷ খোদ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কাউন্সিলর অশনি মুখোপাধ্যায়ও মনে করছেন ঘটনার নেপথ্যে কোনও না-কোনও ভাবে ড্রাগ মাফিয়াদের যোগ থাকতে পারে ৷
তাঁর দাবি, এর আগে মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় দুষ্কৃতীদের রোষানলের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷ এমনকি, সেই সময় তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজিও হয়েছিল বলে অভিযোগ ৷ যদিও, এর সঙ্গে পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশনি মুখোপাধ্যায়ের ঘটনার কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেছেন বারাসত পুলিশ জেলার সুপার ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই দুষ্কৃতীর নাম ফারুক মণ্ডল ৷ ধৃতের কাছ থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং এক রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ পুলিশের দাবি, দত্তপুকুরের বাসিন্দা ধৃত এই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধমূলক কাজকর্মের অভিযোগ রয়েছে ৷ এর আগেও তিনি একবার গ্রেফতার হয়েছিলেন ৷ এবারেও কোনও অপরাধ সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পৌঁছে ছিলেন বারাসতের নয়নকানন এলাকায় ৷ কিন্তু, তার আগেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান ফারুক ৷
এদিকে, বারাসত পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা অশনি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুষ্কৃতী ধরা পড়ায়, বিরোধী শিবির রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে ৷ তাদের দাবি, খোদ বারাসত পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়ির কাছ থেকেই যদি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুষ্কৃতী ধরা পড়ে, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় ? পুলিশ বেকায়দায় পড়ে এখন বিষয়টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে বলে অভিযোগ বিরোধী দলের ৷ তাদের দাবি, এসব করে আসল ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া যাবে না ৷
বারাসতের 25 নম্বর ওয়ার্ডের নয়নকানন এলাকাতে বাড়ি অশনি মুখোপাধ্যায়ের ৷ তাঁর স্ত্রী পম্পি এই ওয়ার্ডেরই শাসকদলের কাউন্সিলর ৷ প্রায় তিন বছর বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ছিলেন অশনি ৷ মাস চারেক আগে সেই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে ৷ শুধু পুরসভার চেয়ারম্যান নয়, একসময় তৃণমূলের বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদেও ছিলেন তিনি ৷
সোমবার রাতের এই ঘটনা নিয়ে অশনি মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই ধরনের ঘটনা কখনই কাম্য নয় ৷ এর আগে ড্রাগ মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে প্রতিবাদ করায় দুষ্কৃতীদের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল আমাকে ৷ 2014 সালে একবার আমার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাও ছোঁড়া হয়েছিল ৷ এক্ষেত্রে আমাকে টার্গেট করা হয়েছিল কি না, বলতে পারব না ৷ পুলিশ নিশ্চয়ই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে ৷ তবে, প্রতিবাদ করাই যেন কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে ৷ এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষেরও ক্ষতি হতে পারত ৷ সেটা হলে বিপজ্জনক হতো ৷ পুলিশের উচিত, সেদিকে লক্ষ্য রাখা ৷"
এর পরেই বাম আমলের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তৃণমূল নেতা বলেন, "আমরা রাজনীতির লোক ৷ পরিবার ও মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে রাস্তাঘাটে বেরতে হয় ৷ বাম আমলের সময় এই ধরনের ঘটনার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে সাধারণ মানুষ সবসময় চিন্তায় থাকত ৷ তবে, এখন পুলিশ অনেক সক্রিয় ৷ কারণ, ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গে ধরা হয়েছে ওই দুষ্কৃতীকে ৷ আমি ভয় পাইনি... এটুকু বলতে পারি ৷"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বারাসত জেলার পুলিশ সুপার প্রিয়ব্রত রায় বলেন, "যে কোনও বেআইনি এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম ঠেকাতে যথেষ্ট সতর্ক রয়েছি আমরা ৷ এক্ষেত্রেও গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসতেই সঙ্গে-সঙ্গে হানা দেওয়া হয় ৷ পুলিশকে দেখে ওই দুষ্কৃতী পালানোর চেষ্টা করেছিল ৷ কিন্তু, পুলিশের তৎপরতায় তা সম্ভব হয়নি ৷ যেটুকু জানা গিয়েছে, অন্য কোথাও থেকে সে এখানে এসে বারাসত তিতুমীর বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ৷ ধৃত ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল, কার সঙ্গে যোগাযোগের করার চেষ্টা করছিল, তা আমরা খতিয়ে দেখছি ৷"