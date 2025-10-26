অস্থায়ী সেতুর কাজ শেষ, মিরিক শিলিগুড়ি সড়কে 16 দিন পর স্বাভাবিক হচ্ছে যান চলাচল

অস্থায়ী সেতুর কাজ শেষ, মিরিক শিলিগুড়ি সড়কে 16 দিন পর স্বাভাবিক হচ্ছে যান চলাচল
Published : October 26, 2025 at 10:43 PM IST
মিরিক, 26 অক্টোবর: ফের স্বাভাবিক হতে চলেছে শিলিগুড়ি থেকে মিরিক হয়ে কার্শিয়াং ও দার্জিলিংয়ের যান পরিষেবা। 16 দিন পর সোমবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ি থেকে দুধিয়া হয়ে মিরিকে যাতায়াত শুরু হতে চলেছে। এমনটাই জানানো হয়েছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের তরফে।
4 অক্টোবর পাহাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিধ্বস্ত হয় গোটা পাহাড়। ধসের ঘটনা ঘটে গোটা পাহাড়ের একাধিক জায়গায়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে একাধিক শহরতলি থেকে পাহাড়ি গ্রাম। সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মিরিক। শিলিগুড়ি থেকে মিরিক যাওয়ার দুধিয়ার লোহার সেতু ভেঙে পরে যা 1966 সালে নির্মাণ করা হয়েছিল। বালাসন নদীর স্রোতে উপরে যায় সেতুর পিলার। মাঝখান থেকে ভেঙে যায় সেতু। এতে পর্যটকদের থেকেই বেশি সমস্যায় পরে যায় পাহাড়বাসীরা। প্রায় এক সপ্তাহের বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল মিরিক। তবে পাঙখাবাড়ি হয়ে ঘুম, সোনাদা, কার্শিয়াং হয়ে মিরিক যাতায়াত করা যাচ্ছিল। তবে সেতু না থাকার কারণে মাত্র দুই ঘণ্টার যাত্রায় সময় লাগছিল প্রায় সাত ঘণ্টা। এছাড়াও, পাঙখাবাড়ির সড়কটি অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ ও যানজটপূর্ণ।
বিপর্যয়ের পর পাহাড় সফরে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুবার করে তিনি পাহাড়ে যান। পরিদর্শন করেন দুধিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত সেতু। প্রতিশ্রুতি দেন 15 দিনের মধ্যে বিকল্প সেতু নির্মাণ করা হবে ও একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হবে। স্থায়ী সেতুর জন্য 54 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। অন্যদিকে, হিউম পাইপ দিয়ে বালাসন নদীর উপর বিকল্প সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে পূর্ত দফতর। 132টি হিউম পাইপ দিয়ে 468 মিটার লম্বা সেতু নির্মাণ করা হয়।
ওই সেতু নির্মাণের কাজ রবিবার শেষ করে ট্রায়াল রানও করা হয়। সেতুটি নির্মাণ হওয়ায় খুশি পাহাড়বাসী থেকে পর্যটকরা। সেতুর কাজ শেষ হওয়ার কাজ পোস্ট করে খুশির কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক প্রীতি আগরওয়াল বলেন, "সেতু নির্মাণের কাজ শেষ। সোমবার সকাল থেকেই ওই সেতু দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তবে বেশি ভারী মালবাহী গাড়ি ওই সেতু দিয়ে চলাচল করতে দেওয়া হবে না।"
দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীন প্রকাশ বলেন, "সেতু দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। রোহিনী সড়কেরও কাজ চলছে। দুধিয়ার স্থায়ী সেতুও 2026-এর জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করা হবে৷ অস্থায়ী সেতুর কাছে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ মোতায়েন করা থাকবে।"