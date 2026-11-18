জলে ভাসছে মরা মাছ, মিরিক লেক পুনরুদ্ধারের আর্জি পর্যটক ও স্থানীয়দের
Mirik Lake: হোটেল ব্যবসায়ী থেকে পর্যটক ও স্থানীয়রা, সকলেই চাইছেন দ্রুত মিরিক লেক পুনরুদ্ধার করুক সরকার ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 18, 2026 at 6:55 PM IST
শিলিগুড়ি, 18 নভেম্বর: প্রায় পাঁচ দশক আগে যে সুমেন্দু লেককে কেন্দ্র করে মিরিক শৈলশহরটি গড়ে উঠেছিল, সেই লেকের অবনতির অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ীরা । জলাশয়টির হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত 100 কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ।
'মিরিক হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে চরম অবহেলা, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা এবং নর্দমার নোংরা জল সরাসরি লেকে এসে মেশার ফলে জলাশয়টি ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা আজ এক ভয়াবহ পরিবেশগত সংকটের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ।
অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হেম কুমার তামাং বলেন, "সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই সুমেন্দু লেককে ঘিরেই পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে মিরিকের পথচলা শুরু হয়েছিল । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, প্রশাসনিক গাফিলতি ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে লেক সংলগ্ন এলাকাগুলো আজ রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির শিকার এবং তীব্র দূষণের মুখে পড়েছে । প্রশাসন লেকটি পরিষ্কার ও পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে । লেকের জল শোধন বা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তেমন কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি; বরং ক্রমাগত দূষণ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে ।"
এর আগে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর পক্ষ থেকে লেক পরিষ্কারের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে । পাশাপাশি, পূর্ববর্তী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে লেকের চারপাশে শৌচাগার নির্মাণের জন্য মঞ্জুর হওয়া 5 কোটি টাকার প্রকল্পের কাজও এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে ।
উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রের 'ওয়ান স্টেট, ওয়ান ডেস্টিনেশন' (এক রাজ্য, এক গন্তব্য) নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর দফতর মিরিকের জন্য 100 কোটি টাকার একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করছে । পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, লেক এলাকার সৌন্দর্যায়ন এবং নতুন পর্যটন আকর্ষণ তৈরির লক্ষ্যে বর্তমানে একটি বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) প্রস্তুত করার কাজ চলছে ।
শিলিগুড়ি থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার দূরে, চা-বাগান ও কমলালেবুর বাগানে ঘেরা মিরিক দার্জিলিংয়ের তুলনায় একটু নিরিবিলি পরিবেশ খোঁজা পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গন্তব্য । 9টি ওয়ার্ড এবং আনুমানিক 17,000 জনসংখ্যা বিশিষ্ট মিরিক পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম পুরসভাগুলোর মধ্যে অন্যতম । 54 জন সদস্যবিশিষ্ট হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গোপাল লামা জানান, ডিপিআর চূড়ান্ত করার আগে সরকারের উচিত হোটেল ব্যবসায়ী, পরিবহণ কর্মী, সাধারণ ব্যবসায়ী এবং হোম-স্টে মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করা ।
তিনি বলেন, "আমরা পর্যটন মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, সমস্ত অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করেই যেন এই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ।"
এ প্রসঙ্গে পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "অংশীদাররা চাইলে পর্যটন দফতরে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ পাঠাতে পারেন । আমি শীঘ্রই এই শৈলশহরটি পরিদর্শন করব এবং স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে বৈঠকে বসব, যাতে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এবং কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক সোনম (লামার)-এর সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে প্রকল্পটির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ।"
বালুরঘাট থেকে মিরিকে ঘুরতে নিখিল মহন্ত বলেন, "সত্যিই মিরিক লেকের বেহাল দশা । জল দূষিত হয়ে আছে । লেকে আবর্জনা আর অনেক মাছ দূষিত জলের মধ্যে মরে পড়ে রয়েছে । এতে জল আরও দূষিত হচ্ছে । প্রশাসনের উচিত দ্রুত সংস্কার করা ।"