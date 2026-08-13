কর্ম মিলিয়েছে ধর্মকে ! দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল বানাচ্ছেন সংখ্যালঘুরা, করছেন আরাধনাও

কর্ম মিলিয়েছে ধর্মকে ! দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল বানাচ্ছেন সংখ্যালঘুরা, করছেন আরাধনাও
19 বছর ধরে দেবীর আরাধনাও করছেন সংখ্যালঘুরা ৷ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির মালদায় ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 13, 2026 at 8:06 PM IST
মালদা, 13 অগস্ট: কবি লিখেছেন, "ধর্ম যে যার, উৎসব সবার-/নেই তো কোনও ভেদাভেদ আর ৷/প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে আলোর রোশনি, /মিলেমিশে কাটে গান আর খোশগল্পে যামিনী ৷" এই কবিতার মাধ্যমে কবির দেওয়া বার্তা যেন মালদার মতো সংখ্যালঘু জেলায় বিশেষ অর্থ বহন করে ৷ কারণ, কয়েক শতক ধরে এই জেলার মানুষ উৎসবে, সুখে, দুঃখে একে অপরের সঙ্গে মিশে থাকেন ৷ দুর্গাপুজোও তার ব্যতিক্রম নয় ৷ যে উৎসব বাংলায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব হিসাবে বিবেচিত, সেই উৎসবের সূচনা থেকে সমাপ্তি, প্রতিটি জায়গাতেই রয়েছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন ৷ অন্তত এই মালদা জেলায় ৷
শ্রাবণ শেষ হতে চলেছে ৷ শরত সূচনার বাকি হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা দিন ৷ ভাদ্র মাস পড়লেই দুর্গাপুজোর ঢাকে কার্যত কাঠি পড়ে যাবে ৷ ইতিমধ্যে মালদা শহরে বিভিন্ন পুজো কমিটি প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে ৷ শ্রাবণ শেষ হলে সেই কাজ আরও গতি পাবে ৷ ব্যস্ততা বাড়বে জেলার কুমোরটুলিতেও ৷ রথযাত্রায় মৃৎশিল্পীরা প্রথা মেনে দুর্গার কাঠামো পুজো করেছেন ৷ অবশ্য এখনও তাঁদের সবাই কাজে হাত দেননি ৷ অপেক্ষা করছেন আর কয়েকটি দিনের ৷
তারপর রাত-দিন এক হয়ে যাবে তাঁদের ৷ গত কয়েক বছর ধরেই মহালয়ার দিন অনেক পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন হয়ে যাচ্ছে ৷ বিগত সরকারের আমলে সেই দিনটিতে রাজ্যজুড়ে পুজোর উদ্বোধন করতেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ৷ অবশ্য এবার নবান্নের অলিন্দে ক্ষমতার বদল হয়েছে ৷ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও মহালয়ার দিনই পুজো উদ্বোধনে নেমে পড়বেন কি না তা এখনও জানা যায়নি ৷ তবে সেই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে পুজো কমিটিগুলি ৷
মালদার অধিকাংশ পুজো প্যান্ডেল তৈরি করেন সংখ্যালঘু মানুষজন ৷ ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলি গ্রামটি পুরোপুরি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৷ সেই গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দা প্যান্ডেল তৈরির কাজ করেন ৷ তাঁদেরই একজন সাবির শেখ ৷ তিনি মালদা শহরের হংসগিরি লেন পুজো কমিটির প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন ৷
কাজের ফাঁকেই তিনি জানালেন, "20-22 বছর ধরে এই কাজ করছি ৷ আমাদের গ্রামের প্রায় সবাই এই কাজ করে ৷ প্রথম থেকেই দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল বানাই ৷ গ্রামে প্রায় 1900 বাসিন্দা রয়েছে ৷ এর মধ্যে প্রায় 1200 জনই প্যান্ডেলের কাজ করে ৷ আমাদের গ্রামে একটিমাত্র হিন্দু পরিবার ৷ তবে পাশের গ্রামটি সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত ৷ একসঙ্গে বসবাস করলেও আমাদের মধ্যে কোনওদিন কোনও বিবাদ নেই ৷ আমাদের কাছে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল মানে মনের খিদে দূর হওয়া ৷ কাজের সঙ্গে রুজিরুটির প্রশ্ন অবশ্যই থাকে ৷ কিন্তু পুজোর প্যান্ডেল তৈরি করে আনন্দ পাই ৷ প্রতি বছর নতুন নতুন জিনিস তৈরি করি ৷ মনের আনন্দে কাজ করে যাই ৷ তাছাড়া বছরের পর বছর কোনও জায়গায় প্যান্ডেল তৈরি করলে সেই এলাকার মানুষের সঙ্গেও নিবিড় যোগাযোগ তৈরি হয় ৷"
প্যান্ডেলের কাজের ফাঁকে রুনু শেখ বললেন, "7-8 বছর ধরে আমি প্যান্ডেল তৈরির কাজে হাত দিয়েছি ৷ দুর্গাপুজো এলে সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠি ৷ প্রতি বছর নতুন থিম, নতুন আঙ্গিক ৷ নতুন কাজও শেখা যায় ৷ এতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলামেশাও বাড়ে ৷ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷ আমাদের গ্রামের প্রায় সবাই এই কাজ করছে ৷ দুর্গাপুজো, কালীপুজোর প্যান্ডেল করতে শুধু মালদা নয়, বিহার ও ঝাড়খণ্ডেও যায় তারা ৷ এটা ঠিক, এই কাজ করে আমাদের পেট চলে ৷ কিন্তু এই কাজ শুধুমাত্র পেট ভরানোর জন্য নয়, এই কাজে আমাদের মনও ভরে ৷"
বলা হয়, দুর্গাপুজোর উৎসব নির্দিষ্ট কোনও সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে কখনও আটকে থাকেনি ৷ তারও উদাহরণ রয়েছে এই জেলায় ৷ একটা সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে মন্দিরে উঠতে দেওয়া হত না ৷ দুর্গাপুজোর মতো উৎসবেও ব্রাত্যই থেকে যেতেন তাঁরা ৷ তাই 19 বছর আগে এই সংখ্যালঘুরাই মালদা শহরে দুর্গাপুজো শুরু করে দেন ৷
মালদা ঐক্য অ্যান্ড লাইব্রেরি নামে ওই সংস্থার পুজো কমিটির সম্পাদক ববি আহমেদ জানাচ্ছেন, "সেই সময় পুজো দেওয়া দূরের কথা, আমাদের মন্দিরেই উঠতে দেওয়া হত না ৷ অথচ আমাদেরও দুর্গার পুজো করার ইচ্ছে ছিল ৷ তাই 2007 সালে আমরা ঠিক করি, আমরাই এবার দুর্গাপুজো করব ৷ সেই শুরু ৷ এখনও পর্যন্ত আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে দুর্গাপুজো করে আসছি ৷ এখন এই পুজোর সঙ্গে হিন্দু, হরিজন, খ্রিস্টান, সব ধর্মের মানুষজনই যুক্ত হয়ে পড়েছেন ৷ এটা আক্ষরিক অর্থেই সর্বধর্ম সমন্বয়ের পুজো ৷ বর্তমান সময়ে সংবাদমাধ্যমে প্রায়শই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের খবর দেখতে পাই ৷ আমরা কিন্তু এই বিভেদে বিশ্বাস করি না ৷ আমাদের এখানে কেউ কাউকে দেখে বুঝতে পারবে না সে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ ৷ আমরা সবাই একসঙ্গে মিশে থাকি ৷ আমরা যেমন ঈদ করি, তেমনই দুর্গাপুজো করি ৷ মহরম যেভাবে উদ্যাপন করি, সেভাবেই রামনবমী পালন করি ৷ আমরা বলতে পারি, মালদা গোটা দেশকে বার্তা দিতে পারে, এভাবে চললে সমাজ এগোবে, সঙ্গে এগোবে গোটা দেশ ৷"
আচার্য চাণক্য বলেছিলেন, "উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে ৷ রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ৷" অর্থাৎ উৎসবের আনন্দে, আপদে বিপদে, দুর্ভিক্ষে, দেশের সংকটে, বিচারালয়ে এবং শ্মশানে যে ব্যক্তি পাশে থাকেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু ৷ এই বন্ধুত্ব কোনও ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না ৷ মানুষ এবং মানবিকতাই এখানে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় ৷ মালদার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহ যেন চাণক্যের সেই শ্লোককেই মনে করিয়ে দিচ্ছে ৷