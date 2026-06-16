মালদায় আম কুড়োতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণ, গুরুতর আহত 2 পড়ুয়া

মালদায় আম কুড়োতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণ, গুরুতর আহত 2 পড়ুয়া
হঠাৎ আম বাগানে বিকট শব্দ শোনা যায় ৷ গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল ৷
Published : June 16, 2026 at 2:17 PM IST
মালদা, 16 জুন: আম কুড়োতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হল দুই পড়ুয়া ৷ আহতরা বর্তমানে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজারের বাগবাড়ি বাহান্নবিঘা এলাকায় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ৷ আহত দুই পড়ুয়ার একজনের বয়স 13 আরেকজনের বয়স 10 বছর ৷ দু'জনেরই বাড়ি ওই এলাকাতেই ৷
স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে প্রায় 500 মিটার দূরে বাগানে আম কুড়োতে গিয়েছিল তিন বন্ধু ৷ তাদের দুজন একসঙ্গে থাকলেও আরেকজন খানিকটা দূরে আম কুড়োচ্ছিল ৷ হঠাৎ সেই সময় বাগানে বিকট শব্দ শোনা যায় ৷ গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল ৷ দেখা যায়, বোমা বিস্ফোরণে দুই বন্ধুর হাত গুরুতর আহত হয়েছে ৷ তাদের পুরো গায়ে বারুদ লেগে ছিল ৷ বিস্ফোরণের শব্দে তড়িঘড়ি স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে আহত দুই পড়ুয়াকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন ৷ বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তারা ৷
এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ৷ ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ অফিসাররা ৷ জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "আহতদের চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে । ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে তদন্ত চালানো হচ্ছে ।"
ঘটনায় এক প্রত্যক্ষদর্শী খুদে বলে, "সকাল আটটা নাগাদ আমরা আম কুড়োতে গিয়েছিলাম ৷ আমি অন্যদিকে আম কুড়োচ্ছিলাম ৷ আমার ভাই আর আরেকজন অন্যদিকে আম কুড়োচ্ছিল ৷ সম্ভবত ওরা আম ভেবে ব্যাগে বোমা ভরে ফেলেছিল ৷ এরপরেই বোমা বিস্ফোরণ হয় ৷ বিস্ফোরণের শব্দ শুনে আমি ছুটে আসি ৷ বাগানের জোগানদার আমাদের সরে যেতে বলে পুকুরের ধারে কিছু ফেলে দেয় ৷ দেখি ভাইয়ের হাতের আঙুলের অনেকটা কেটে গিয়েছে ৷ দ্বীপের হাতের আঙুল কেটে গিয়েছে ৷ দু'জনের গোটা শরীরে বারুদ লেগে রয়েছে ৷"
জখম শিশুর কাকিমা বেলি রায় বলেন, "সকাল আটটা নাগাদ তিনজন বাগানে আম কুড়োতে গিয়েছিল ৷ বাড়ি থেকেই আমরা বিকট শব্দ শুনতে পাই ৷ প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম কোনও আতশবাজি পোড়ানো হয়েছে ৷ দেখি বাগানে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ৷ এরপরেই দেখি বাচ্চাগুলো কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে ছুটে আসছে ৷ আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখি প্রেমের হাতের তিনটে আঙুল কেটে ঝুলে গিয়েছে ৷ আরেকজনও গুরুতর আহত হয়েছে ৷"