স্কুলে যাওয়ার বয়সেই সন্তানের জন্ম দিল নাবালিকা, গ্রেফতার দাদু
Minor Sexual Harassment Panskura: আগামী বছর উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ৷ এদিকে এর মধ্যে সন্তানের জন্ম দিল এক নাবালিকা ৷ ঘটনায় গ্রেফতার দাদু ৷
Published : November 18, 2026 at 2:54 PM IST
দাসপুর, 18 নভেম্বর: যে বয়সে স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করার কথা, সেই বয়সে সদ্যোজাতের জন্ম দিল এক স্কুলছাত্রী ! পশ্চিম মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার সরকারি হাসপাতালে সন্তান প্রসব করে নাবালিকা ৷ তারপরই এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত আত্মীয় । আগামী বছরই উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার কথা নাবালিকার ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের বাড়ি পাঁশকুড়া থানা এলাকায় ৷ বছর 55-র এই প্রৌঢ় সম্পর্কে ওই ছাত্রীর বাবার পিসেমশাই, অর্থাৎ ছাত্রীর দাদু ৷ নাবালিকার অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই ব্যক্তি তাঁর উপর যৌন নির্যাতন চালাত ৷ এরই মধ্যে নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
এই বিষয়ে দাসপুরের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "যেহেতু ওই নাবালিকা পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হতে গিয়ে অভিযোগ হয় তাই এটা জিরো এফআইআর হয়েছে ৷ পরে দাসপুর থানায় আলাদাভাবে অভিযোগ হয় ধৃত ব্যক্তিকে ধরে আনার পর ৷ আজ ঘাটাল আদালতে তোলা হবে, আমরা নিজেদের হেফাজতে আবেদন করবো না ৷"
প্রসঙ্গত, প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে গত শনিবার পীতপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল দাসপুর থানা এলাকার ওই স্কুলছাত্রী ৷ সেখানেই একটি সন্তানের জন্ম দেয় সে ৷ বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজরে আসার পর খবর দেওয়া হয় পাঁশকুড়া থানায় ৷ এরপরই সামনে আসে নাবালিকার ভয়াবহ অভিযোগ ৷ গ্রেফতারির পর অভিযুক্ত নিরঞ্জন পাখিরাকে পাঁশকুড়া থানা থেকে দাসপুর থানায় নিয়ে আসা হয়েছে ৷ তাকে ঘাটাল আদালতে পেশ করার কথা ৷
এদিকে এই ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠছে ৷ পরিবারের অন্দরেই যদি এমন ভয়াবহ নির্যাতনের অভিযোগ ঘটে থাকে, তবে এতদিন তা সামনে এল না কেন ? নাবালিকার নিরাপত্তা ও সদ্যোজাত শিশুর ভবিষ্যৎ কীভাবে সুরক্ষিত হবে ? স্কুলের পড়াশোনা আর স্বাভাবিক জীবন সবকিছুর মাঝে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল ওই ছাত্রীকে ৷ এখন প্রয়োজন ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, নাবালিকা ও তার সন্তানের সুরক্ষা এবং দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের কঠোরতম আইনি শাস্তি ৷
একদিন আগেই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মেদিনীপুরে এসে সরকারি অনুষ্ঠানে বলেছেন শিশুদের উপর অত্যাচার, কন্যাদের উপর অত্যাচারে জিরো টলারেন্স ৷ তখন অন্যদিকে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে । এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর কথা প্রশাসক কতটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এখন সেটায় দেখার ?
এই বিষয়ে এই নাবালিকা বলেন, "এই ঘটনার জন্য দায়ী আমার সম্পর্কের এক দাদু । বাড়িতে এমনি মাঝেমধ্যে এই দাদু আসতেন ৷ এরপর আমার সঙ্গে জোর করে এসব করে ৷ কিন্তু কখনও ভাবতে পারিনি এই ধরনের ঘটনা ঘটে যাবে ৷ এর জন্য আমার বাবা-মা দায়ী নয় ৷ আমি তাদের ।"
এই ঘটনায় পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার কৌশিক কুমার ঢল সাংবাদিকদের বলেন, "দাসপুর এলাকার ওই নাবালিকাকে ভর্তির করার পরে সে সন্তান প্রসব করেছে ৷ মা ও সন্তান উভয়েই ভালো আছে ৷ বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে ৷”
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, বিষয়টি তাঁদের নজরে এসেছে ৷ ঘটনার সত্যতা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ যদিও এদিন অভিযুক্তকে দাসপুর থানা নিয়ে আসা হয় ৷ ওই অভিযুক্ত ব্যক্তি বক্তব্যে জানায়, তার ভুল হয়ে গিয়েছে ৷