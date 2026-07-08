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ইংরেজবাজারে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ ফরেন্সিক দলের

বারুইপুরের ঘটনার পর, ইংরেজবাজারে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

English Bazar sexually assault
ইংরেজবাজারে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 8, 2026 at 6:21 PM IST

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মালদা, 8 জুলাই: বারুইপুরে যৌন নির্যাতন করে খুনের ঘটনায় পুলিশি এনকাউন্টারে অভিযুক্তের মৃত্যুর পরেই ইংরেজবাজারে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনা সামনে এল ৷ মালদায় পৌঁছেছে ফরেন্সিক টিম। রক্তের নমুনা থেকে শুরু করে বিছানার চাদর, জামাকাপরের নমুনাও সংগ্রহ করেন ফরেন্সিক দলের সদস্যরা। এদিকে, বারুইপুরের ঘটনার পর ইংরেজবাজারে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ, গত রবিবার ইংরেজবাজারে 12 বছরের এক নাবালিকা ছাত্রীকে মুখ চেপে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালায় প্রতিবেশী যুবক রবিউল শেখ(30)। সেই ঘটনার 24 ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ বিহারের পূর্ণিয়া থেকে রবিউলকে গ্রেফতার করেছে ৷ বর্তমানে সে পুলিশি হেপাজতে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ বুধবার ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জলপাইগুড়ি ফরেন্সিকের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল। ঘটনাস্থল থেকে একাধিক নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা।

ঘটনার পরই রবিউল শেখের বাড়িতে জনরোষ আছড়ে পড়ে ৷ ভাঙচুর চালানো হয় বাড়িতে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রবিউলের আচরণ এবং চরিত্র নিয়ে এলাকায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে ৷ সে এখনও পর্যন্ত তিনটি বিয়ে করেছে বলেও দাবি স্থানীয়দের ৷ প্রথম দুই স্ত্রী'র উপর নির্যাতন চালানোয় আগের দুই স্ত্রী রবিউলকে ছেড়ে চলে গিয়েছে বলেও জানা যায় ৷ তার তৃতীয় স্ত্রী'র দুই সন্তান ৷ দিন দশেক আগেই তার তৃতীয় স্ত্রী কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে ৷ সেই কারণেই তার স্ত্রী ও সন্তান বিহারে বাবার বাড়ি গিয়েছিল ৷ সেই সুযোগেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে রবিউল ৷

নির্য়াতিতা ওই নাবালিকার বাবা বলেন, “মেয়ে এখনও মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন। ওর মা সঙ্গে রয়েছে ৷ মেয়ে এখনও ঠিকমতো কথা বলতে পারছে না ৷ এই ছেলেটি আমার মেয়ের জীবন শেষ করে দিল ৷ আমি ওর ফাঁসি চাই ৷” একই দাবি তুলেছেন প্রতিবেশীরাও ৷ অভিযুক্তের এক প্রতিবেশীদের দাবি, তিনি কাজে বাইরে ছিলেন ৷ বাড়ি ফিরে দেখেন স্থানীয় লোকজন ওর বাড়িতে ভাঙচুর চালাচ্ছে ৷

ওই প্রতিবেশীর কথায়, "তখনও আমি কিছুই জানি না। পরে জানতে পারলাম রবিউল এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ ছেলেটা ভালো ছিল না। ওর চরিত্র ও আচরণ খুব খারাপ ছিল। বাবা-মায়ের ওপরও অত্যাচার চালাত। স্ত্রীকেও মারধর করত। রবিউলের আগেও দু'টি বিয়ে হয়েছিল ৷ তারপর এবার এক নাবালিকার সঙ্গে অমানবিক ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গেও এ ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা ওর ফাঁসি চাই। আজও ওর বাড়িতে পুলিশ এসেছিল বলে জানি।”

TAGGED:

MALDA MINOR SEXUALLY ASSAULT
নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন
ইংরেজবাজারে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন
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ENGLISH BAZAR SEXUALLY ASSAULT

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