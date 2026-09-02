দিনহাটায় নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, অভিযুক্ত 5 নাবালক

দিনহাটায় নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, অভিযুক্ত 5 নাবালক
দিনহাটার একটি গ্রামে নাবালিকার উপর যৌন অত্যাচার চালানোর অভিযোগ উঠেছে 5 নাবালকের বিরুদ্ধে ৷ থানায় অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই তাদের খোঁজ মিলছে না ৷
Published : September 2, 2026 at 5:04 PM IST
কোচবিহার, 2 সেপ্টেম্বর: এক নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল পাঁচ নাবালকের বিরুদ্ধে ৷ গত রবিবার কোচবিহারের দিনহাটা থানার অন্তর্গত শহর সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে ৷ দোষীদের শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার রাতে দিনহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার মা ৷
এই অত্যাচারে মাত্র 5 বছর বয়সি নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পড়ে ৷ তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ সে এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ দোষীদের শস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন নির্যাতিতার মা ৷ তাঁর দাবি, যেভাবে তাঁর মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে, তাতে অভিযুক্তদের যেন ফাঁসি হয় ৷ এদিকে দিনহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই এলাকাছাড়া অভিযুক্তরা ৷
কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে নাবালিকার মা অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনহাটা শহর সংলগ্ন গ্রামে নাবালিকার বাড়ি ৷ গত রবিবার বাড়িতে কেউ ছিল না ৷ সেই সময় প্রতিবেশী পাঁচ নাবালক বাড়িতে ঢুকে নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ ৷ সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে নাবালিকার মা বিষয়টি জানতে পারে ৷ এরপরই আশেপাশের লোক বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালায় ৷ এমনকী নাবালিকার মাকে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে বলা হয় ৷ এদিকে নাবালিকার নিজের সিদ্ধান্তে মা অনড় থাকায় তাঁর সঙ্গে কোনও সমঝোতা করতে পারেনি তারা ৷
ওই নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ এরপর অভিযুক্ত 5 জন প্রতিবেশী নাবালকের নামে দিনহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মা ৷ নাবালিকার মা বলেন, "আমার স্বামী মানসিক ভারসাম্যহীন । আমি বাইরে গিয়েছিলাম ৷ সেই সময় এলাকার 5 জন আমার মেয়ের উপর যৌন নির্যাতন চালায় ৷ ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে ৷ তাই হাসপাতালে ভর্তি করেছি ৷ এই ঘটনায় আমি দোষীদের শাস্তি চাই ৷"
গোটা ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে এলাকায় ৷ দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায় বলেন, "এই ধরনের ঘটনা কখনও মেনে নেওয়া যায় না ৷ পুলিশের আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা উচিত ৷"