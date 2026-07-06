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বাড়িতে ডেকে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, মালদা মেডিক্যালে ভর্তি ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া

বাড়িতে ডেকে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াকে যৌন নির্যাতন ৷ বিহার থেকে প্রতিবেশী যুবককে গ্রেফতার করেছে মালদা পুলিশ ৷ পলাতক প্রতিবেশীকে বিহার থেকে পাকড়াও পুলিশের

MALDA MINOR GIRL
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 6, 2026 at 4:48 PM IST

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মালদা, 6 জুলাই: ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার 24 ঘণ্টার মধ্যেই পলাতক অভিযুক্তকে বিহার থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতকে আজ পুলিশি হেফাজতের আবেদনে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। গতকাল অর্থাৎ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার ব্লকে ৷

এনিয়ে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) মাকসুদ হাসান বলেন, "রবিবার সন্ধ্যায় ইংরেজবাজার থানায় খবর আসে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ার উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। খবর পাওয়া মাত্রই আমরা অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করি। পরে ওই পড়ুয়ার বাবা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনায় পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়।"

তিনি আরও বলেন, "টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে আমরা জানতে পারি, অভিযুক্ত বিহারের পূর্ণিয়ায় লুকিয়ে রয়েছে। গতকাল রাতেই আমরা একটি টিম তৈরি করে বিহার থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি। ধৃতকে আজ মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।"

পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, রবিবার দুপুরে ওই যুবকের বাড়িতে কেউ ছিলেন না। গতকাল বেলা তিনটে নাগাদ ষষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্রীকে (12) বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় প্রতিবেশী এক যুবক। সেই সুযোগে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীকে কিছু একটা বলে বাড়িতে নিয়ে যায় । মেয়েটিকে যৌন হেনস্থা করা হয়। এরপরই ওই নাবালিকা ছাত্রীর উপর যৌন নির্যাতন চালায় সে। পরে পরিবারের লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় ওই নাবালিকাকে মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করে।

নাবালিকার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে গিয়ে সে গা-ঢাকা দিয়েছে ৷ সেদিন রাতেই জেলা পুলিশের তরফে একটি স্পেশাল টিম তৈরি করে বিহারে পাঠানো হয়। অবশেষে বিহারের পূর্ণিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। ধৃতকে সোমবার সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদনে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

TAGGED:

যৌন নির্যাতন নাবালিকাকে
নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ
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