শিরদাঁড়ায় যক্ষ্মার সংক্রমণে বন্ধ হাঁটাচলা ! 9 ঘণ্টার জটিল অস্ত্রোপচারে সুস্থ নাবালিকা
Published : February 5, 2026 at 7:30 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ফের উল্লেখযোগ্য সাফল্য । বিরল ও জটিল এক রোগের চিকিৎসায় নতুন দিশা দেখাল কলকাতার নীলরতন সরকার (এনআরএস) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল । নিউরোসার্জারি, অ্যানাস্থেশিয়া এবং কার্ডিওথোরাসিক ভাসকুলার সার্জারি বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টায় শুক্রবার প্রায় ন'ঘণ্টা ধরে চলা এক অত্যন্ত জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয় । এর ফলে নতুন করে আশার আলো দেখেছে 13 বছরের এক নাবালিকা, যে শিরদাঁড়ায় যক্ষ্মাজনিত গুরুতর সংক্রমণের কারণে কার্যত চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কিশোরী টিউবারকিউলার কম্প্রেসিভ মায়েলোপ্যাথিতে (Tubercular Compressive Myelopathy) আক্রান্ত হয়ে এনআরএস হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগে ভর্তি হয় । শিরদাঁড়ায় যক্ষ্মার সংক্রমণের ফলে তার হাঁটাচলা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷ এমনকি উঠে বসতেও চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল নাবালিকাকে । বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানতে পারেন, বুকের কাছের কশেরুকাগুলির চারপাশে পুঁজ জমে রয়েছে । ডি6 ও ডি7 কশেরুকা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শিরদাঁড়ার স্বাভাবিক স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় ।
রোগের জটিলতা বিচার করে চিকিৎসকরা প্রচলিত অস্ত্রোপচারের বাইরে গিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন । এই বিরল চিকিৎসা সাফল্যের নেপথ্যে ছিল এক অনবদ্য আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় । নিউরোসার্জারি, অ্যানাস্থেশিয়া এবং কার্ডিওথোরাসিক ভাসকুলার সার্জারি বিভাগের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মিলিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কারণেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে বলে দাবি হাসপাতালের । পুরো চিকিৎসা অভিযানে নেতৃত্ব দেন নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রফেসর চিকিৎসক পার্থসারথি দত্ত ও তাঁর দল । অ্যানাস্থেশিয়ার দায়িত্বে ছিলেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডা. অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডা. কেকা পাণ্ডে এবং তাঁদের বিশেষজ্ঞ অ্যানাস্থেশিয়া টিম ।
চিকিৎসক পার্থসারথি দত্ত বলেন, "রোগীর বাঁ দিকের পাঁজর কেটে সাময়িকভাবে ফুসফুস সরিয়ে জমে থাকা পুঁজ পরিষ্কার করা হয় । একইসঙ্গে টাইটেনিয়ামের স্ক্রু ও রড ব্যবহার করে শিরদাঁড়ায় ফিক্সেশন করা হয়, যাতে পুনরায় স্থিতিশীলতা ফিরে আসে । চিকিৎসাবিদ্যার পরিভাষায় এই দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'ওয়ান লং ভেন্টিলেশন' । মাত্র 13 বছরের একটি শিশুকে এত দীর্ঘ সময় ধরে অস্ত্রোপচারের মধ্যে স্থিতিশীল রাখা ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ । অস্ত্রোপচারের সময় এবং পরবর্তী পর্যায়ে ব্যথা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয় থোরাসিক এপিডুরাল অ্যানালজেসিয়া (Thoracic epidural analgesia), যা রোগিণীর কষ্ট অনেকটাই কমাতে সাহায্য করে ।"
চিকিৎসক জানান, দীর্ঘ ন'ঘণ্টা ধরে চলা এই অস্ত্রোপচার কোনও জটিলতা ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে । বর্তমানে কিশোরীটি হেমোডাইনামিক্যালি সম্পূর্ণ স্থিতিশীল এবং ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে এগোচ্ছে । চিকিৎসকদের মতে, এই কেসটি আবারও প্রমাণ করে দিল - আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমন জটিল ও বিরল রোগের সফল চিকিৎসার জন্য মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ বা একাধিক বিশেষজ্ঞ বিভাগের সমন্বয় অপরিহার্য । এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এই সাফল্য রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলেই মনে করছেন চিকিৎসকরা ।