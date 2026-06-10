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প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, কল্যাণীতে গর্ভবতী নাবালিকা

ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে নাবালিকাকে গণধর্ষণ জেঠু-সহ একজন ৷ যার জেরে 5 মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে সে ৷ দু'জনেই গ্রেফতার ৷

MINOR GIRL PREGNANT IN KALYANI
প্রতীকী চিত্র (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 10, 2026 at 3:10 PM IST

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কল্যাণী, 10 জুন: প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে নাবালিকাকে লাগাতার গণধর্ষণ ৷ যার জেরে গর্ভবতী হয়ে পড়ে নাবালিকা ৷ ঘটনায় গ্রেফতার জেঠু-সহ আরও একজন ৷ ঘটনাটি নদিয়ার কল্যাণী সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব মাঝেরপাড়া এলাকার ঘটনা ৷

অভিযোগ, ওই বছর চোদ্দোর নাবালিকার বাবা ও মা কেউই নেই ৷ এলাকারই এক জেঠুর কাছেই থাকত নাবালিকা ৷ তাঁর গিটার কারখানাতে কাজ করত সে ৷ একই কারখানায় কাজ করত আরও এক ব্যক্তি ৷ অভিযোগ, প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে নাগাতার ওই নাবালিকাকে সেও ধর্ষণ করত ৷ এবিষয়ে রানাঘাট জেলা পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "পরিবারের লিখিত অভিযোগ আমরা পেয়েছি ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে ওই নাবালিকার মেডিক্যাল রিপোর্ট নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে ৷"

সম্প্রতি, ওই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হতেই বিষয়টি জানাজানি হয়। গয়েশপুর পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানান স্থানীয়রা। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত ও অন্যদিকে ওই নাবালিকার জেঠিমা পলাতক।

এবিষয়ে নাবালিকার দাদা বলেন, "ছোটবেলায় আমাদের বাবা, মা মারা যান। তারপর বোন মামার বাড়িতে চলে যায়। সেখানেই দীর্ঘদিন ধরে থাকত। কিন্তু ওই জেঠু আমার বোনকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল ৷ মাঝেমধ্যেই কারখানা দেখাশোনা করার জন্য ওকে কল্যাণ নিয়ে আসত ৷ অভিযুক্ত জেঠু বলেছিল যে আমার বোন তার কাছেও ভালোভাবে মানুষ হবে। কিন্তু আমার বোন এখানে থাকতে অস্বস্তি বোধ করত। সেই কারণে আমি বলেছিলাম তাহলে মামার বাড়ি চলে যাওয়ার কথা।"

নির্যাতিতার দাদার আরও সংযোজন, "এরপর জেঠু আমার বোনকে মামা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল ৷ কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে, জানতে পারি আমাকে না-জানিয়ে জেঠু আমার বোনকে আবার এখানে নিয়ে এসেছে ৷ পরবর্তীকালে বোনকে আবার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিই ৷ কিন্তু মামা ও মামী ফোন করে বলেন আমার বোনের শরীর ঠিক নেই ৷ সেইসঙ্গে চিকিৎসককে দেখানোর কথাও বলেন। বোনকে আমি কল্যাণীতেই চিকিৎসা করাচ্ছিলাম ৷ কিন্তু আসল কারণ জানা যাচ্ছিল না ৷ এরপর কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে দেখানোর পর চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন। এরপরই ইউএসজি করে দেখা যায় আমার বোন প্রায় পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ৷

মেয়েটির দাদা সবশেষে বলেন, "বোনকে তখন জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে ভয় কিছু না-বলতে চাইলেও পরে সমস্ত কথা খুলে বলে। আমার বোনকে বিভিন্ন প্রলোভন এবং ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে অভিযুক্ত। আমার জেঠি-সহ গিটার কারখানার এক কর্মীও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে ৷ আমি তিন জনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করেছি।"

অন্যদিকে প্রতিবেশী এক ব্যক্তি বলেন, "এই গিটার কারখানাতে ওই নাবালিকা থাকত। অভিযুক্ত কর্মচারী এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে আমরা জানতে পারি। আমরা চাই, অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।"

TAGGED:

KALYANI ARREST
নাবালিকাকে লাগাতার ধর্ষণ
কল্যাণীতে গর্ভবতী নাবালিকা
KALYANI MINOR GIRL PREGNANT
MINOR GIRL PREGNANT IN KALYANI

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