সৎকারের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল ! 'মৃত্যুর' পর বেঁচে উঠল সেই কিশোরী, ঘটনাটা কী ?

মৃত ঘোষণার পরও আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সের টেকনিশিয়ানের তৎপরতায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে কিশোরী ৷ মালা পরিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জীবনদাতাদের ৷

কিশোরী মালা পরিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন চিকিৎসকদের (নিজস্ব ছবি)
Published : February 12, 2026 at 7:51 PM IST

কাঁথি, 12 ফেব্রুয়ারি: ঠিক যেন সিনেমা, যা বাস্তবে রূপ পেয়েছে ৷ চিকিৎসক ঘোষণা করে দিয়েছিলেন মৃত ৷ এরপর শুরু হয়ে যায় সৎকারের প্রস্তুতি ৷ এমনকি তার জন্য কবরও খুঁড়ে ফেলা হয়েছিল । কিন্তু শেষ মুহূর্তে সরকারি হাসপাতালের এক আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সের টেকনিশিয়ানের তৎপরতায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এল 14 বছরের এক কিশোরী । শোরগোল ফেলে দেওয়া ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানার এড়াফতেপুর গ্রাম ।

ঠিক কী ঘটেছিল ?

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়াশোনা নিয়ে পারিবারিক অশান্তির জেরে বিষ পান করেন এড়াফতেপুর গ্রামের ওই কিশোরী । একাধিক সরকারি থেকে বেসরকারি হাসপাতাল ঘুরে শেষে তমলুকের একটি নার্সিংহোমে তাকে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করা হয় । এরপর পরিবার মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসার সময় আরও এক চিকিৎসকও নিশ্চিত করেন যে, কিশোরী মৃত । তারপর ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী কবর দেওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু হয় । এমনকি কবর খোঁড়ার কাজও সম্পন্ন হয় ।

'মৃত্যুর' পর জীবন্ত হয়ে উঠল কিশোরী (নিজস্ব ভিডিয়ো)

তবে এরই মধ্যে হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সে করে 'মৃত'কে বাড়ি ফেরানোর সময় ক্রিটিকাল কেয়ার টেকনোলজিস্ট রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল যন্ত্রে কিশোরীর প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দন দেখতে পান । তখন রবীন্দ্রনাথ পরিবারের লোকেদের বলতে থাকেন যে, কিশোরী বেঁচে রয়েছে । কিন্তু পরিবারের লোকেরা রবীন্দ্রনাথের কথায় কর্ণপাত করতে নারাজ ছিলেন । রবীন্দ্রনাথও ছাড়ার পাত্র নন । বারবার বলতে থাকেন, শেষবারের মতো একটা সুযোগ আমাকে দিন । কিশোরীর আত্মীয়-স্বজনরা রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে শেষমেশ তাঁকে একটা সুযোগ দেন ।

রবীন্দ্রনাথ এরপর শেষ চেষ্টা করেন ৷ কিশোরীকে অ্যাম্বুলেন্সে করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান । সেখানে আইসিইউতে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু হতেই ধীরে ধীরে সাড়া দেয় কিশোরী । মুহূর্তে শোকের পরিবেশ আনন্দে রূপান্তরিত হয় ৷ প্রায় সাতদিন পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়াও পেয়ে যায় কিশোরী । প্রাণ ফিরে পাওয়ার আনন্দে কিশোরী নিজেই মালা পরিয়ে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানায় ওই আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স টেকনিশিয়ান ও কাঁথি মহকুমা হাসপাতালের সুপার থেকে বাকি চিকিৎসকদের ।

কিশোরীর পরিবারের বক্তব্য

কিশোরীর দাদা খাদিম শা বলেন, "মা বকাবকি করেছিলেন তাই বোন ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিয়েছিল ৷ আমার ওকে প্রথমে মাজনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাই ৷ সেখান থেকে অন্য জায়গায় রেফার করে দেয় ৷ ওখানে বোন দু'দিন ভর্তি ছিল ৷ সেখানেও বলল হবে না ৷ অন্য জায়গায় নিয়ে যাও ৷ তমলুকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও বলল হবে না, রোগীর মৃত্যু হয়েছে ৷ ওখান থেকে কাঁথিতে নিয়ে এলাম ৷ কাঁথিতে একজন চিকিৎসকও কনফার্ম করে বললেন বোন বেঁচে নেই ৷ এরপর বোনকে বাড়ি নিয়ে চলে আসছিলাম ৷ তারপরে অ্যাম্বুলেন্সের টেকনিশিয়ান রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, রোগী বেঁচে আছে ৷ হাসপাতালে নিয়ে চলো ৷ তার জন্য বোন বেঁচে গেল ৷"

জীবনদাতারা কী বলছেন ?

ক্রিটিকাল কেয়ার টেকনলজিস্ট রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, "কিশোরীর পরিবারের লোকেরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৷ একজন চিকিৎসক বলেছিলেন মারা গিয়েছে তাই ওরা তাঁর কথা শুনে কিশোরীকে বাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছিল ৷ আমার রোগীকে দেখে মনে হয়েছিল বেঁচে যেতে পারে ৷ তাই কাঁথি মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বলে আইসিইউতে বেড রেডি করে কিশোরীকে সেখানে নিয়ে যাই ৷ চিকিৎসার পর সে সুস্থ হয়ে ওঠে ৷ এটা আমার কাজ ৷ এটা এমন কিছু ব্যাপার না ৷ তবে কিশোরীর বাড়ির লোককে বোঝাতে সময় লাগে যে, রোগী বেঁচে আছে ৷"

কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল সুপার অরূপরতন করণ বলেন, "আমাদের জন্য খুব আনন্দ ও গর্বের দিন ৷ বেসরকারি হাসপাতালে মৃত বলে ঘোষণা করে দেওয়া রোগী আমাদের এখান থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছে ৷ তার সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করি এবং কিশোরীটি যাতে পরবর্তীকালে সুষ্ঠুভাবে থাকতে পারে তার জন্য আমাদের হাসপাতালের মানসিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব ৷ যাতে মেয়েটির সঠিক কাউন্সিলিং হয় ৷"

তিনি মৃত ঘোষণার বিষয়ে বলেন, "কোন জায়গায় কিশোরীর পরিবার তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিল এবং তাকে সেখানে মৃত ঘোষণা করেছিল, সে বিষয়ে যদি লিখিত অভিযোগ করা হয়, তাহলে আমি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে বিষয়টি জানাব ৷ তিনি বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা নেওয়ার নেবেন ৷"

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরল কিশোরী
এড়াফতেপুর গ্রাম
