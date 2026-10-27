হোটেলে নাবালিকাকে মদ খাইয়ে যৌন নিগ্রহ! পকসো আইনে মামলা রুজু
Girl Assaulted in Hotel: হুগলির হোটেলে একরাত থেকেই চলে যায় নাবালিকা-সহ চারজন ৷ পরে বাগুইহাটি থানায় পকসো আইনে মামলা দায়ের করে নির্যাতিতার পরিবার ৷
Published : October 27, 2026 at 8:28 PM IST
পোলবা, 27 অক্টোবর: নাবালিকাকে ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে মাদক খাইয়ে যৌন নির্যাতন ! শুধু তাই নয়, পরে ওই কিশোরী ও তার পরিবারকে সেই নির্যাতনের ভিডিয়ো দেখিয়ে ব্ল্যাকমেলও করা হয় ! বাগুইহাটি থানায় পকসো মামলা রুজু হতেই তদন্তে নামে পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত হুগলির পোলবার সুগন্ধার এক হোটেলে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তের খোঁজে চলছে তল্লাশি ।
হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "বাগুইআটি থানায় মামলা দায়ের হয়েছে ৷ সেই অনুযায়ী হুগলি গ্রামীণ পুলিশের তরফে তদন্তে সাহায্য করা হবে ৷" এ বিষয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানান, নাবালিকার পরিবারের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে গণধর্ষণ-সহ একাধিক জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।
তাঁর দেওয়া তথ্য় অনুযায়ী নাবালিকার গোপন জবানবন্দি গ্রহণ ও মেডিক্যাল পরীক্ষার প্রক্রিয়া চলছে। পোলবার ওই হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ ও রেজিস্টার খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। যেহেতু ঘটনাস্থল পোলবা এলাকায়, তাই উপযুক্ত আইনি প্রক্রিয়া ও সমন্বয়ের জন্য চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটকেও সমস্ত তথ্য জানিয়ে যৌথভাবে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।
কী হয়েছিল ? কোথায় হয়েছিল ?
গত 25 অক্টোবর ভোররাত 3.50 নাগাদ নাবালিকা-সহ চারজন সুগন্ধার এক হোটোলে পৌঁছয় ৷ তারা দু'টি রুম নেয়। রবিবার অর্থাৎ পরদিন সকালেই তারা হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় ৷ এরপরই অভিযোগ, হোটেল রুমের ভিডিয়ো মোবাইলে পাঠিয়ে ব্ল্যাকমেল করা হয় নাবালিকার পরিবারকে। মেয়েটির পরিবার মঙ্গলবার বাগুইহাটি থানায় পকসো আইনে মামলা দায়ের করে ৷ তারপরই তদন্তে উঠে আসে পোলবার এই হোটেলের কথা।
হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ওই নাবালিকা, এক যুবতী ও দুই যুবক রিসেপশনে রেজিস্টারে আধার কার্ড (Aadhaar Card) জমা দিয়ে রুম বুক করছে। সেখানেই দেখা যায় এক যুবকের হাতে মদের বোতল। নাবালিকার কোনও পরিচয় পত্র দেওয়া হয়নি, বলেও অভিযোগ ওঠে ৷ অন্য বছর তিরিশের এক যুবতীর আধার কার্ড দেওয়া হয় হোটেলে। তাঁরা 302 ও 303 নম্বর রুম বুক করেন। রবিবার সকাল পৌনে ন'টা নাগাদ চারজনই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যান ।
সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে হোটেল কর্মীদের বক্তব্য়ে অসংগতি মেলে, মালিকের দাবি, নিয়ম মেনেই তিনি হোটেল চালান। তবে সেদিন কী হয়েছিল সেটা ম্যানেজার বলতে পারবেন ৷ ম্যানেজার আশিস নাগের কথায়, "সঠিক পরিচয় পত্র দেখিয়ে হোটেলের রুম দেওয়া হয়েছিল। হোটেলে 'ধর্ষণে'র অভিযোগের মতো কোনওরকম ঘটনা ঘটেনি। ওরা যখন এখান থেকে বেরিয়ে যায়, তখন সকলে হাসতে হাসতে বেরিয়েছি ৷ প্রাপ্তবয়স্ক পরিচয় পত্র (আধার কার্ড) তাঁরা জমা দিয়েছিল এখানে ৷" এই ঘটনার হোটেলের কোনও দায় নেই বলে, দাবি় কর্তৃপক্ষের ৷ জানা যায়, আজকের ঘটনার দেড় মাস আগে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল এই হোটেলকে। পরে আবার সেটি চালু হয় ।