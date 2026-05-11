মেছো ভেরিতে নৌকাডুবি, মামাবাড়িতে এসে সলিল সমাধি কিশোরীর
রবিবার ছুটির দিনে হৈ হৈ করে বন্ধুদের সঙ্গে মেছো ভেরিতে নৌকা চড়তে গিয়েছিল নাবালিকা ৷ সেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷
Published : May 11, 2026 at 7:10 AM IST
হাড়োয়া, 11 মে: মামাবাড়িতে বেড়াতে এসে চরম পরিণতি ৷ মেছো ভেরিতে নৌকা চড়তে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল 12 বছরের কিশোরী । উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া থানার আটপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরপাড়া গ্রামের এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কিশোরীর নাম স্নেহা প্রামাণিক (12)। কয়েকদিন আগে হাড়োয়ার মাঝেরপাড়া গ্রামে মামাবাড়িতে বেড়াতে এসেছিল সে । রবিবার দুপুরে সমবয়সী আরও 7-8 জন কিশোরীর সঙ্গে গ্রাম সংলগ্ন একটি মেছো ভেরিতে নৌকা (শালতি) চড়তে যায় স্নেহা ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মাঝ ভেরিতে থাকাকালীন নৌকাটি হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় । নৌকায় থাকা বাকিরা কোনওমতে পাড়ে উঠতে পারলেও, সাঁতার না জানা স্নেহা জলে তলিয়ে যায় ।
মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে মৃতার মামা দীপঙ্কর মণ্ডল বলেন, "ওরা 7-8 জন মিলে ভেরিতে শালতি চড়তে গিয়েছিল । সেখানে ভারসাম্য হারিয়ে নৌকাটি উল্টে যায় । স্নেহা সাঁতার জানত না, তাই জল খেয়ে ওখানেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে । খবর পেয়ে আমরা ওকে ভেরি থেকে উদ্ধার করে হাড়োয়া হাসপাতালে নিয়ে আসি, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ । ওরা দুই বোন, তার মধ্যে স্নেহা ছিল বড় । মামাবাড়িতে বেড়াতে এসে এমনটা হবে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি ।
দেরি না করে তাকে তড়িঘড়ি হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । খবর পেয়ে হাড়োয়া থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছায় এবং দেহটি উদ্ধার করে ।
পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । স্নেহার এই মর্মান্তিক পরিণতিতে গ্রামজুড়ে নিস্তব্ধতা ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ভেরিগুলোতে নজরদারি আরও বাড়ানো প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে এমন মরণফাঁদে আর কোনও প্রাণ অকালে ঝরে না যায় ।
মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার খবরে শোক প্রকাশ করেছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও । স্নেহার মৃত্যুর পর তার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন । বর্তমানে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে হাড়োয়া থানার পুলিশ । সংশ্লিষ্ট ভেরিটিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।