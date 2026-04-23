ভোট আবহে শান্তিনিকেতনে পুলিশি হোমে নাবালিকাকে লাগাতার ধর্ষণ !
দীর্ঘদিন ধরে পুলিশি হোমে বছর পনেরোর নাবালিকাকে ধর্ষণ ৷ পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ভিডিয়োবার্তায় বিস্ফোরক অভিযোগ নির্যাতিতার ৷
Published : April 23, 2026 at 8:16 AM IST
বোলপুর, 23 এপ্রিল: রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচনে একদিকে মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, অন্যদিকে বিজেপির নারী সুরক্ষা । এর মাঝে ধর্ষণের ঘটনা সামনে এল বীরভূমের বোলপুরে । ঠিক যেন 'আশ্রম' ওয়েব সিরিজের কায়দায় শান্তিনিকেতনে পুলিশি হোমে নাবালিকাকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করার গুরুতর অভিযোগ ৷
নির্যাতিতা এই মুহূূর্তে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । হাসপাতাল থেকে দেওয়া একটি ভিডিয়ো বার্তায় ধর্ষণের অভিযোগ করেছে নির্যাতিতা নাবালিকা ৷ এই মর্মে শান্তিনিকেতন মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতার পরিজন ৷
খবর পেয়ে হোমে গিয়ে তদন্ত করেন বীরভূম জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সংযুক্তা ভট্টাচার্য । তিনি বলেন, "প্রাথমিকভাবে আমি সবার সঙ্গে কথা বলেছি । এখনই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব না । নির্যাতিতা ও তার পরিবারের সঙ্গেও আমাকে কথা বলতে হবে ।"
পুলিশ ও নির্যাতিতার পরিজন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ি থেকে নাবালিকা বিভিন্ন সময় পালিয়ে যেত । তাই তাকে শান্তিনিকেতনের অ্যান্ড্রুজ পল্লীতে পুলিশি হোমে রাখা হয়েছিল । গতকাল (বুধবার) সেই নাবালিকাকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । নির্যাতিতা তার পরিজনের কাছে, ভয়ঙ্কর অভিযোগ করে । নাবালিকা জানায়, পুলিশি হোমে দিনের পর দিন ধর্ষণ করা হত তাকে । শুধু তাকেই নয়, হোমে থাকা অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গেও এই ধরনের আচরণ করা হত । যা অনেকটা হিন্দি ওয়েব সিরিজ 'আশ্রম' এর মতো ঘটনা ৷
সন্ধ্যা নামলেই, নাবালিকাদের সাজিয়ে গুছিয়ে এক একটি আলাদা ভিন্ন ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হত । সেখানে তাদের উপর শারীরিক ও যৌন নির্যাতন হত । বোলপুর মহকুমা হাসপাতালের বেডে শুয়ে এমনই গা হিম করা ভিডিয়োবার্তা দিয়েছে নির্যাতিতা নাবালিকা ।
এই ভিডিয়োর পরেই, টনক নড়ে প্রশাসনের । নির্যাতিতার পরিবারের তরফে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখানো হয় বোলপুর মহাকুমা হাসপাতালে ৷ পরে বিক্ষোভ দেখানো হয় শান্তিনিকেতন থানায় । যদিও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ নির্যাতিতার মামাকেই আটক করে নিয়েছে বলে অভিযোগ । কারণ নির্যাতিতা যে ভিডিয়োবার্তা দিয়েছে, তা মামিমার ফোন থেকেই করা হয়েছে ৷ তাই নির্যাতিতার মামাকে ইতিমধ্যে আটক করেছে পুলিশ ।
কেন নির্যাতিতার মামাকে আটক করা হল, এই মর্মে শান্তিনিকেতন থাকায় বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসীরা । মধ্যরাতে বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হয় শান্তিনিকেতন থানা ৷ তবে ভোট আবহে নারকীয় ঘটনা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে পুরো এলাকায় ।
নির্যাতিতার মা বলেন, "দিনের পর দিন আমার মেয়ের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে । আমি মেয়ের কাছ থেকে সবটা শুনেছি । বাকি মেয়েদের সঙ্গেও তাই হয়েছে, আমার মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বলে আসল বিষয়টা বাইরে বেরিয়ে এসেছে । দোষীদের শাস্তি চাই ।" একই কথা বলেছেন নির্যাতিতার বাবাও ৷ তিনি বলেন, "হোমে যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকত তারাই এই নির্যাতন করেছে । হোমে কোনও নিরাপত্তা ছিল না । এরপর দিন অন্যায় কাজ চলে ওখানে । লাভপুর থানা আমার এফআইআর নেয়নি ৷ বলেছে বোলুপর থানায় যেতে ৷"
যদিও হোমের দায়িত্বে থাকা জলি বিশ্বাস বলেন, "মিথ্যা অভিযোগ করছে । এই ধরনের কোনও কাজ হোমে হয়নি । আমি 2018 সাল থেকেই হোমে আছি, আগে কখনও এই ধরনের ঘটনা শুনিনি ।"