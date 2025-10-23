জোর করে মদ্যপান করিয়ে নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ প্রতিবেশী দাদার !
Published : October 23, 2025 at 1:43 PM IST
পলাশীপাড়া (নদিয়া), 23 অক্টোবর: গভীর রাতে জোরপূর্বক মদ্যপান করিয়ে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী দাদার বিরুদ্ধে ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত বছর 25-এর যুবক সৌমেন প্রামাণিক । ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার পলাশীপাড়া থানা এলাকায় ।
জানা গিয়েছে, চলতি মাসের গত 21 তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার 14 বছরের ওই নাবালিকা নিজের বাড়িতেই ছিল । আনুমানিক রাত 1টা থেকে 2টো নাগাদ বাড়ির বাইরে বের হয় সে । প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর সে আবার বাড়ি ফেরে । তাকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করে । পরে সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, তার প্রতিবেশী যাকে সে দাদা বলে ডাকে, ওই যুবক জোর করে তাকে মদ্যপান করায় এবং এরপর তাকে ধর্ষণ করে ।
প্রথমে এ বিষয়ে নাবালিকার পরিবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করবে কি না তা নিয়ে ধন্ধে ছিল । অবশেষে পরিবারের তরফে পলাশীপাড়া থানায় প্রতিবেশী যুবক সৌমেন প্রামাণিকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয় । নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমে পুলিশ সৌমেনকে বুধবার গ্রেফতার করে । পাশাপাশি তাঁকে গতকালই তেহট্ট আদালতে তোলা হয় । 14 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ৷
পলাশীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমিত ঘোষ বলেন, "আমরা অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করি । আমরা খবর পাই অভিযুক্ত সৌমেন প্রামাণিক অন্য কোথাও পালানোর চেষ্টা করছে । তার আগেই আমরা একটি টিম গঠন করি এবং সেই টিম গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করি । ইতিমধ্যেই আমরা অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করেছি । তার বিরুদ্ধে পকসো আইন-সহ ধর্ষণ এবং অভিযোগের ভিত্তিতে যা যা মামলা রুজু করা যায় আমরা তা করার চেষ্টা করছি ।"
বিজেপি নেতা সোমনাথ কর বলেন, "শুধু পলাশীপাড়ার ঘটনা নয়, তৃণমূলের রাজত্বে গোটা রাজ্যজুড়ে মহিলারা অসুরক্ষিত । যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন রাত হলে মহিলারা যেন বাইরে না বের হয়, সেই রাজ্যে মহিলারা কত নিরাপত্তায় আছে তা সুস্পষ্ট হয়ে যায় । একজন নাবালিকাকে তার প্রতিবেশী ধর্ষণ করছে তার কারণ অভিযুক্ত জানে তৃণমূল সরকারে থাকলে তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ হবে না । কাটমানি দিয়ে দিলেই সে ছাড় পেয়ে যাবে । আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই ।"