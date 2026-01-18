ETV Bharat / state

নাবালিকাকে টেনে হিঁচড়ে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ! গ্রেফতার 7

ধৃত ছ'জনকে রবিবার আদালতে তোলা হয়েছিল ৷ বিচারক 14 দিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছেন ৷

minor girl gangrape
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 18, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
পুরুলিয়া, 18 জানুয়ারি: টেনে হিঁচড়ে ফাঁকা জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে 16 বছরের কিশোরীকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল । ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া সদর থানা এলাকায় । অভিযুক্ত সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে ওই নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায় । তার বাবা ওইদিন রাত 12টা নাগাদ মেয়ে নিখোঁজের অভিযোগ নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন । পুলিশ মেয়েটির খোঁজ শুরু করলে এলাকার রেললাইনের ধার থেকে তাকে উদ্ধার করা হয় । তাকে উদ্ধার করার পর মেয়েটির কাছে গোপন জবানবন্দি নিতে গিয়ে তাজ্জব বনে যায় পুলিশ ।

তদন্তকারীদের কাছে নাবালিকা অভিযোগ করেন, তাকে জোর করে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে বেশ কয়েকজন যুবক । নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত করতে নেমে পুরুলিয়া শহরের বাসিন্দা বিশাল বাউড়ি, সুমন বাউড়ি, প্রবীর বাউড়ি, অরূপ বাউড়ি, আদিত্য বাউড়ি, জগন্নাথ চৌধুরীকে গ্রেফতার করে পুলিশ । রবিবার তাদের পুরুলিয়া আদালতে তোলা হয় ৷ বিচারক 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন ধৃত ছ'জনকে ।

অন্যদিকে এই ঘটনায় জড়িত থাকা আরেক অভিযুক্ত সৌরভ বাউড়িকেও গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তবে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় তাঁকে পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে । এদিন তাকে আদালতে পেশ করা হয়নি ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাতে মেয়েটিকে টেনে হিঁচড়ে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যান অভিযুক্তরা ।‌ সেখানেই তার সঙ্গে গণধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ । মেয়েটির গোপন জবানবন্দি নেওয়ার পাশাপাশি তার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়েছে । মেয়েটি বর্তমানে হোমে রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।

পুরুলিয়া জেলার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি বলেন, "ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । প্রথমে মেয়েটির বাবা থানায় একটি অপহরণের অভিযোগ করেন । অভিযোগের ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তাকে উদ্ধারও করা হয় । তারপর যখন সে ঘটনার কথা জানায় তখন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয় । মেডিক্যাল পরীক্ষাও করানো হয়েছে । ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হয় ।"

প্রসঙ্গত, পুরুলিয়ার এই ঘটনা সামনে আসার আগে ছাদে ফুলের বাগান দেখানোর নাম করে এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে হুগলির উত্তরপাড়া থানা এলাকায় ৷ সেই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷

TAGGED:

PURULIA GANGRAPE
MINOR GANGRAPE
কিশোরীকে গণধর্ষণ
পুরুলিয়ায় গণধর্ষণ
GANGRAPE IN PURULIA

