পেটে ব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে জানা গেল নাবালিকা 7 মাসের অন্তঃসত্ত্বা !

পেটে ব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে জানা গেল নাবালিকা 7 মাসের অন্তঃসত্ত্বা !
বিয়ে ও নানান প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ ৷ স্কুলে-স্কুলে ক্যাম্পেইন সত্ত্বেও, কীভাবে এমন ঘটনা ? চিন্তায় পুলিশ প্রশাসন ৷
Published : February 14, 2026 at 3:53 PM IST
শিলিগুড়ি, 14 ফেব্রুয়ারি: পেটে ব্যাথায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে জানা গেল সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক নাবালিকা ৷ ঘটনাটি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ৷ নাবালিকাকে দেখে চিকিৎসকের সন্দেহ হওয়ায় জরুরি বিভাগে পাঠানো হয় ৷ সেখানেই প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা নিশ্চিত হন নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা ৷ হাসপাতাল থেকেই খবর দেওয়া হয় পুলিশে ৷ নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শিলিগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ৷ যৌন নির্যাতন-সহ পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, বছর 15’র ওই নাবালিকাকে পেটের ব্যাথা নিয়ে শিলিগুড়ি হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল পরিবার ৷ জরুরি বিভাগের চিকিৎসকের নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করে সন্দেহ হয় ৷ তখন তিনি পরিবারের লোকজনদের তাকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যেতে বলেন ৷ সেখানে ইউএসজি বা আলট্রাসোনোগ্রাফি-সহ অন্যান্য শারীরিক পরীক্ষা করানো হয় তার ৷ তখনই জানা যায়, নাবালিকা সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ৷
বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷ সেই সঙ্গে শিলিগুড়ি মহিলা থানায় খবর দেওয়া হয় ৷ পুলিশ আধিকারিকরা হাসপাতালে পৌঁছে নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন ৷ তখনই জানা যায়, শিলিগুড়ি সংলগ্ন আমবাড়ি ভোরের থানা এলাকার এক যুবকের সঙ্গে বহুদিন ধরে তাঁর বন্ধুত্ব রয়েছে ৷ অভিযোগ, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ও নানান প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাবালিকার সঙ্গে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন অভিযুক্ত যুবক ৷ এরপরেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা ৷
নির্যাতিতা নাবালিকা পুলিশকে জানিয়েছে, ভয়ে ও অপমানে বাড়িতে কিছু জানায়নি সে ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে বছর পঁচিশের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন ও পকসো আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ এই মুহূর্তে নাবালিকা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৷ নাবালিকার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল ৷
কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, নাবালিকা সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের লোকজন কিছুই বুঝতে পারল না কেন ? এ নিয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালের এক আধিকারিক বলেন, "প্রথমে আমাদেরও বিষয়টা খটকা লাগে ৷ তবে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বার গর্ভের আকারের মতো ওই নাবালিকার শারীরিক গঠন একেবারেই নয় ৷ বরং এক্ষেত্রে গর্ভের আকার তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম ৷ ফলে সে যে অন্তঃসত্ত্বা, তা বোঝা না-যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয় ৷ কিন্তু, আমরা পরিবারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ৷ তাঁদের দাবি, গ্যাস থেকে পেট ফুলেছে বলে মনে করেছিলেন ৷"
এই বিষয়ে শিলিগুড়ির ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, "ঘটনাটি সত্যি আশ্চর্যের ৷ পুলিশের তরফে প্রত্যেক স্কুলে এইধরনের ঘটনা যাতে না-ঘটে, তার জন্য সচেতনতা শিবির করা হয়ে থাকে ৷ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"